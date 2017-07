Nær 500 bekymringsmeldinger til barnevernet i Arendal i fjor

Annonse:

Fakta: Bekymringsmeldinger til barnevernet Antall meldinger til barnevernet i 2016. Kilde: SSB Kommune Meldinger Meldinger per tusen barn Evje og Hornnes 71 84 Bykle 15 83 Gjerstad 40 80 Tvedestrand 84 68 Bygland 14 62 Risør 79 59 Lillesand 146 57 Froland 79 56 Birkenes 71 53 Åmli 21 51 Arendal 482 50 Iveland 16 47 Grimstad 235 45 Vegårshei 20 40 Valle 5 20

Hyppigheten på bekymringsmeldinger til barnevernet i Arendal er litt større enn det som er vanlig i Kommune-Norge.

I fjor ble det rapportert inn bekymringsmeldinger om 482 forskjellige barn til barnevernet i Arendal kommune. Det viser tall som kommunene selv har rapportert inn til Staten. Frekvensen er litt høyere enn det som er gjengs i Aust-Agder.

Undersøkelser og tiltak

– En melding til barnevernstjenesten kan komme fra privatpersoner eller offentlig tilsette som er urolige for et barn og omsorgsituasjonen til barnet, opplyser SSB på sine nettsider om det aktuelle temaet.

Av de 482 meldingene som kom inn til barnevernet i Arendal, så var det 382 som resulterte i undersøkelser.

– På bakgrunn av en melding kan barnevernstjenesten starte en undersøkelse. Da kan barnevernstjenesten kontakte barnet og foreldrene. I tillegg også andre personer og instanser rundt barnet, for å få mer informasjon om hvordan barnet har det. En undersøkelse kan også omfatte em sakkyndig undersøkelse, forklarer SSB.

Til slutt var det 172 av sakene i Arendal som endte opp med ulike former for tiltak, ifølge SSB-tabellene.

Ulikheter i Kommune-Norge

Det er store forskjeller rundt om i kommune-Norge når det kommer til antall bekymringsmeldinger per tusen barn (0-17 år). Den kommunen som får relativt flest meldinger er Vevelstad i Nordland, der hyppigheten tilsvarer 168 av tusen barn. Det er for det meste småkommuner i toppen på denne listen.

I andre enden finner vi også en god del mindre kommuner. Helt sist er Snåsa kommune i Nord-Trøndelag, der bare elleve av tusen barn har fått melding.

På landsoversikten med 428 kommuner er Arendal kommune plassert som nummer 185, da det her er femti tilfeller per tusen barn.

På fylkeskartet ser vi at Finnmark har klart flest tilfeller, da det her var 56 barn per tusen. Mens Sogn og Fjordane kun har 27,7 per tusen. Aust-Agder kommer ut med 45,7 per tusen, så Arendal trekker litt opp her.

Mest og minst i Aust-Agder

Hvilken ende av tabellen som er best å være plassert i, er ikke gitt. Høy hyppighet kan selvsagt skyldes mange konkrete tilfeller, men det kan også være fordi der er lavere terskel for å melde fra. Lav hyppighet kan på sin side skyldes både få konkrete tilfeller, men også at listen for bekymringsmelding ligger høyere.

I Aust-Agder er det evje og Hornnes kommune som har høyeste frekvenser av bekymringsmeldinger, da det her var 84 meldinger per tusen barn under 18 år. Så er det Vall kommune som har færrest bekymringsmeldinger, med 20 per tusen barn.