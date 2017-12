Har tro på byhandel etter 115 år i sentrum

Annonse:

Knut Ellingsen kan se tilbake på 115 års historie med familiedriften Ingemann Ellingsen i Torvgaten. Han er en ekte sentrumspatriot og lover at han aldri kommer til å flytte butikken ut av byen.

Historien startet 15. november 1902 da farfaren til Knut, Ingemann Ellingsen, åpnet tekstilbutikk på Pigetorvet, i de lokalene som Saigon holder til i dag. I 1909 flyttet butikken inn i lokalene i Torvgata hvor butikken fortsatt drives av familien i dag.

Før og nå

Da farfaren åpnet butikken etter å ha gjennomført et kurs på handelsskolen, var det med et bredt varespekter i butikkhyllene. Han solgte alt fra stoffruller og trådsneller til undertøy, korsetter, regntøy, støvler, paraplyer, parfyme og kofferter.

– Tekstiler var nok i fokus den gang også, men det var mer vanlig at man solgte alt mulig rart i en butikk. Det var mye større varemiks i butikkene før enn det er i dag, forteller Knut.

På åpningsdagen solgte butikken for 82 kroner, noe som på den tiden var veldig bra, ifølge butikkinnehaveren.

– Det var mye penger den gangen. Jeg har den første kassadagboka fortsatt, og der kan vi se at dagsomsetningen var helt nede fem-seks kroner til sammenlikning. En visergutt hadde en månedslønn på rundt åtte kroner, og telefonregningen for et kvartal var på cirka seks kroner, forteller han.

Butikken har etter hvert gått over til å satse for fullt på tekstiler til hjemmet, som gardiner, sengetøy og håndklær. De har egen systue hvor de skreddersyr gardiner på mål til kundene, og de har en interiørkonsulent tilknyttet butikken som er behjelpelig med å finne riktige farger og løsninger for rommet.

– Vi jobber med solskjerming, gardiner, sengetøy og tekstilinteriør. Vi satser på kvalitet, og vi reiser ofte hjem til kundene for og for å ta mål. Vi er også behjelpelig med å henge opp gardinene når de er ferdigsydd, forklarer Knut.

Tre generasjoner

Knut er tredje generasjons driver av butikken, og slik det ser ut i dag blir han mest sannsynlig den siste. Ingen av hans barn har valgt å gå inn i butikken

– De har valgt andre veier, og det er greit. Historien ender nok med meg når jeg gir meg, men det har jeg ikke tenkt å gjøre med det første, smiler han.

Han begynte å jobbe for sin far, Søren Nicolai Ellingsen, i 1977, og har dermed 40-årsjubileum som butikkdriver i familiebedriften. Farfaren drev butikken fra 1902 og helt fram til han døde i 1943. Farmoren, Sigrid Ellingsen, drev butikken videre, Knuts far begynte i 1952 og jobbet sammen med sin mor helt til hun sluttet på 70-tallet. Faren drev så butikken videre fram til 1997, da hadde allerede Knut jobbet der i 20 år.

– Da jeg begynte i 1977 hadde jeg gått økonomisk gymnas pluss at jeg gikk på Kjøpmannsinstituttet. Min far fortsatte å jobbe på kontoret helt til han var 79 år, forteller Knut.

I dag har Knut tre damer ansatt i butikken i tillegg til ham selv. Damene har varierte oppgaver og er like mye sydamer som butikkmedarbeidere.

– Alle som jobber her kan sy, det er viktig. Jeg derimot kan ikke sy noe som helst, jeg fungerer som en altmuligmann og tar alt fra vaktmesteroppgaver til å stå i kassa, sier han.

Bypatriot

Når han snakker om historien, om bestefaren, bestemoren og faren er det med tydelig stolthet i stemmen. En lang familietradisjon har satt dype spor, og selv om det til tider har vært tøft å drive i sentrum, kan ikke Knut tenke seg noen annen jobb.

– Det har ikke vært like moro hele tiden, og det er tyngre å drive nå enn før, men jeg trives godt likevel, understreker han med et smil. Han er stolt over å kunne tilby det han mener er kvalitet, og at de fortsatt skreddersyr etter mål.

– Det er ikke så mange som driver med det vi driver med. Kvalitet og service er vårt varemerke. Et godt eksempel er en bestilling vi fikk tidligere i høst. I forbindelse med oppussing av Festiviteten i Arendal gamle rådhus skulle de vaske de gamle velurgardinene som ble levert fra oss for over 30 år siden. De tålte ikke det og revna i vask. Vi ble kontaktet og fikk to uker på oss til å ta mål, designe og sy nye velurgardiner før høstens festligheter skulle starte. Klokka fire samme dag som det første selskapet skulle begynne klokka seks, hang vi opp gardinene. Det er ikke så mange andre som hadde klart det, forteller han.

Han trekker også fram historier om eldre damer på over 80 år som har hatt de samme gardinene i over 60 år.

– Jeg var hjemme hos ei eldre dame som fortalte at hun hadde hatt velurgardinene siden hun fikk de til konfirmasjonen. Etter 60 år var de like fine selv om de var vasket jevnlig, det er morsomt med slike tilbakemeldinger i en tid hvor vi lever med mye bruk og kast-mentalitet. Det er dessuten mer miljøvennlig å kjøpe kvalitet, det er mye forurensning både i produksjon og søppel av billige masseproduserte produkter, sier han.

På spørsmål om han noen gang har vurdert å flytte driften ut av sentrum, virker han nærmest himmelfallen, nesten skrekkslagen over tanken.

– Det har aldri vært noe alternativ å flytte butikken for eksempel til Stoa, jeg er en skikkelig bypatriot, og det kunne ikke falle meg inn å være noe annet sted. Jeg klorer meg fast i sentrum, målet er å drive så lenge jeg kan jobbe. Jeg handler nesten aldri utenfor sentrum selv, hvis ikke jeg må, sier han bestemt.

– Mindre folk i gata

Med 40 år bak seg som butikkdriver i sentrum har han gjort seg noen tanker om utviklingen.

– Særlig de siste ti åra har det skjedd mye. Selv om vi har butikk midt i sentrum i Torvgaten, føler jeg at vi nå er i utkanten av sentrum, slik var det ikke før, sier han og kikker ut av vinduet hvor det ikke akkurat vrimler av folk denne tirsdags ettermiddagen.

– Før i tida var de fleste mødre hjemme på dagtid, og de reiste til byen for å handle. I dag jobber alle parter, og folk er ikke hjemme før sent på ettermiddagen. Det er mindre folk i gata, det er en utvikling generelt i samfunnet, sier han.

Om et bilfritt sentrum kan bidra til at det blir mer attraktivt for folk å handle i sentrum er han usikker på. Han velger en gylden middelvei:

– Vi kan godt ha mer gågate, men det er viktig å gi plass til biler også. I sommer og tidligere i høst da Torvgata ble stengt for biler og vi satt ut benker og blomster i gata ble det faktisk til mer liv i gatene her, men det handler også om de nye tiltakene og bedriftene som har etablert seg i gata her, sier han.

Gode parkeringsmuligheter

Han mener også at det ikke er så dyrt å parkere i sentrum som mange tror.

– Vi er kjempeheldige med masse parkeringsplasser og tre store parkeringshus, det er vel ingen andre byer som har så gode muligheter til parkering som her i Arendal. I min verden har de fleste råd til å betale 30-40 kroner for et par handletimer i sentrum, tenk deg hvor mye vi for eksempel bruker på å kjøpe en kopp kaffe og et kakestykke på en kafé, det er mye dyrere i sammenligning. Det blir uansett ikke så mye billigere å kjøre for eksempel til Stoa hvor du ofte bruker bilen til å kjøre mellom de forskjellige butikkene, mener han.

Gratis parkering til de som skal gjøre et raskt ærend i sentrum mener han er lurt.

– Jeg kunne tenke meg 30 minutters gratis parkering så folk kan gjøre en kjapp handel, sier han.

– Kommer sentrumshandelen til å overleve?

– Ja det tror jeg, men i hvilken form? Det mønsteret vi ser i dag er at det er nisjebutikkene som gjør det bra i sentrum. Den største faren er når mange bransjer forsvinner slik at du må ut av sentrum for å få tak i det du skal ha, da handler vi jo like godt resten der også, sier han.