LEDER: Personer og politikk

Det raser i Arendal og Aust-Agder. En rekke sentrale fremskrittspartipolitikere i fylket kan denne uka få beskjed om å ta sin hatt og gå, de får rett og slett ikke være med på leken lenger. I dagens utgave av Arendals Tidende kan du lese om hvorvidt det vil skade partiets posisjon i vårt fylke på sikt, eller om velgerne godtar den typen personbråk.

Ved lokale valg stemmer velgerne på mange måter først og fremst på personer, det viser en annen sak i dagens utgave av Arendals Tidende med all tydelighet. For nesten et halvt år siden meldte lederen i pensjonistpartiet, og vara til bystyret, Olav Reiersølmoen seg ut. Dersom pensjonistpartiets faste kandidat ikke kan stille, er det en uavhengig kandidat og ikke en pensjonistpartipolitiker som møter. Det samme gjelder Liv Heidi Arnesen som forrige uke meldte seg ut av Fremskrittspartiet, og de sentrale bystyrepolitikerne fra samme parti som nå vurderer utmelding. Slike endringer fortjener de som har stemt politikerne frem å vite om.

Liv Heidi Arnesen og Olav Reiersølmoen, når han møter, er ikke bundet av et partiprogram. Det samme vil gjelde de andre FrP-kandidatene dersom vektskåla til slutt tipper mot utmelding. Samvittighetsmessig vil stemmegivningen nok i mange tilfeller vippe mot det partiprogrammet politikerne har drevet valg for, men der finnes ingen garantier.

I forrige ukes leder etterlyste Arendals Tidende tydeligere kommunikasjon fra Arendal kommunes side når politikere skifter eller forlater parti. Når avisa denne uka melder at offentligheten ikke er blitt orientert fem måneder etter at den politiske tilhørigheten til en av vararepresentantene er endret viser det en sak med all tydelighet: Det trengs rutiner for hvordan utmeldinger fra politiske parti i Arendal kommuniseres.