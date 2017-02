LEDER: Kutt i nyfødtes sikkerhet

Et nytt forslag fra Helsedirektoratet foreslår at seks av ti intensivavdelinger for nyfødte skal legges ned. Dermed skal syke nyfødte og premature kun behandles noen få steder i landet, og barn og foreldre bli utsatt for store transporter. Forslaget kommer halvannet år etter at styret i Sørlandet sykehus helseforetak vedtok å legge ned nyfødtposten i Arendal, slik at alle nyfødte med alvorlige problemer og behov for ekstra hjelp må til Kristiansand. Nå kan de sårbare små menneskene måtte reise enda lenger.

1005 barn fødes i Arendal hvert år, tilsvarende tall for Kristiansand er 1968, mens 361 fødes i Flekkefjord. Det viser tall hentet fra 2013 og 2014 som er trukket frem i høringsforslaget. Til tross for at Arendal hadde nyfødtavdeling frem til 2015, er ikke liggedøgn på nyfødtavdelingen i Arendal tatt med i oversikten og grunnlaget kan dermed fremstå noe skjevt. Kristiansand som det siste halvannet året har tatt imot babyene fra sykehuset i Arendal med komplikasjoner hadde ifølge oversikten 3747 årlige overnattinger på nyfødtavdelingen og 156 årlige overnattinger på høyintensivavdelingen.

I sentraliseringsspørsmålet forsvinner hensynet til familiene rundt de nyfødte, og de aller minstes behov for å ha sin familie i nærheten. Da Dagsrevyen behandlet spørsmålet om å sentralisere nyfødttilbudet forrige mandag kveld ble professor i barnesykdommer fra Universitetet i Oslo, Ola Didrik Saugstad, intervjuet. Han er enig med Helsedirektoratet i at sentralisering og større pasientvolum vil gi bedre kvalitet. Spørsmålet om hvor sårbare disse barna er for flytting blir besvart med at barna helst må flyttes før de blir født, men svarene på hvordan fødsler hvor komplikasjoner oppstår underveis skal håndteres gis ikke. Professoren understreker imidlertid også at kuttene som foreslås kan være vel drastiske, og det nasjonale tilbudet kan bli sårbart for eksempelvis epidemier med så få enheter totalt.

Fristen for å komme med innspill til høringen er satt til 13. mars. Før den tid har krefter i Arendal, Flekkefjord og Kristiansand en nokså ukjent øvelse foran seg. Dersom man skal kunne hindre at barn som blir født med store komplikasjoner på Agder og i Telemark må flys til Oslo, må ordførere, frivillighet og politikere stå sammen om å fortelle hvorfor Agder trenger et tilbud for å behandle disse små og sårbare menneskene.