Ungdommer aksjonerer mot menneskehandel

Eplet faller ikke langt fra stammen er det noe som heter. Thea Eikin, datter til varaordfører Terje Eikin, engasjerer seg både i politikk og i hjelpearbeid.

16-åringen er svært politisk engasjert og er blant annet nestleder i Kristelig Folkeparti Ungdom (KrFU).

– Jeg har nok fått det litt inn med blodet og litt inn med teskje etter pappa, sier hun muntert idet vi møter henne og venninnen Ingvild Velde på Drottningborg videregående skole, der de begge bor på internatet.

Slaver i Norge

De har på hver sin sorte t-skjorte der det står «No more slaves». Med flagrende hår i sommervinden og masse sprudlende humør fremstår de som glade og sunne tenåringer som alle andre. Temaet de er engasjert i, står imidlertid i stor kontrast til de blide jentene, og begge får et alvorlig drag i ansiktene når vi kommer inn på hjertesaken deres, avskaffing av slaveri og menneskehandel.

– Vi pleier å spørre folk om de vet hva moderne slaveri er, og da tror de at det er sånn som det var i Afrika. Det er mange som ikke vet at det finnes menneskehandel i Norge, men det gjør det. Vi har flere historier om mennesker som kommer til Norge og må jobbe som slaver, som blir fratatt pass og identitet av bakmenn. Noen bor veldig dårlig og må jobbe for en hundrelapp om dagen, forteller Thea og Ingvild opprørt.

Sprer informasjon

Gjennom organisasjonen Hope for Justice er jentene tilknyttet en gruppe som består av elever ved skolen. De jobber i hovedsak med å spre budskap om temaet ved å stå på stands.

– Vi er en abolition-gruppe, som betyr avskaffelse av slaveri. Gruppa består av elever ved skolen, og vi engasjerer oss i kampen mot slaveri og menneskehandel ved å spre informasjon, forteller Ingvild.

Hun fikk høre om «Hope for Justice» da hun var på Impuls festival, en kristen samling for ungdommer i Stavanger, der hun selv kommer fra. Visjonen til Hope of Justice er å kunne leve i en verden fri fra slaver.

– De eksisterer for å gjøre slutt på det moderne slaveriet gjennom å redde ofre, rehabilitere liv og reformere samfunnet. Jeg fikk høre noen historier om hvordan mennesker blir behandlet som slaver i dagens samfunn, og jeg ble veldig berørt, sier hun.

Naturlig valg

Thea ble inspirert av blant annet stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad (KrF), som er en av dem som har satt menneskehandel på dagsorden i det politiske Norge.

– Det er et veldig viktig tema, og da jeg fikk mulighet til å engasjere meg her på skolen var det et naturlig valg for meg, sier hun.

De to engasjerte jentene trekker fram «Steinleggersaken» fra Jæren, der en britisk steinlegger ble dømt til fengsel for tvangsarbeid i Norge.

– To engelske menn ble utsatt for grov utnyttelse. De jobba 16 timer om dagen med å legge stein, og tjente bare 100 kroner dagen. Dette er Norges eneste dom i en slik sak, selv om vi vet at det er flere hundre anmeldelser hvert år, forteller de.

Mørketall

Eksempler på hvordan menneskehandel og slaveri foregår i Norge er blant annet utnytting av tigging, tyverier, narkotikasalg, prostitusjon og husarbeid. I en rapport fra Koordineringsenheten for ofre for menneskehandel fremgår det at også at tre av fire barn som er offer for menneskehandel i Norge er utsatt for tvangsarbeid. I 2015 fikk over 300 personer bistand som mulig offer for menneskehandel.

– Det er grusomt at dette skjer her hjemme. Det er mange som blir fratatt pass og blir krevd for penger for å få det tilbake, unge kvinner og jenter blir seksuelt utnyttet og truet med at hvis de sier noe så tar de kanskje lillesøster også, forteller Thea og får et trist drag i ansiktet.

Ifølge jentene er de offisielle tallene bare en liten del av hva som er virkeligheten.

– Det er veldig mange mørketall, de fleste melder ikke i fra om slaveri. De offisielle tallene på verdensbasis er 21 millioner som blir utsatt for slaveri og menneskehandel, sier Ingvild.

Historien om Edward

Humøret til jentene lar seg imidlertid ikke dempe til tross for dystre tall og en grusom virkelighet. Latteren sitter løst og ungt pågangsmot gir dem håp for fremtiden. I strålende solskinn og kraftig vind rusler de to 16-åringene lett til bens over skoleplassen på den idylliske eiendommen. Det er bare få dager siden de arrangerte en gå-aksjon fra Lillesand til Kristiansand der de gikk til sammen 45 kilometer til fots, i protest mot morderne slaveri og i medlidenhet mot dem som er rammet. Aksjonen ble arrangert på bakgrunn av historien om Edward som var i en sårbar situasjon og reiste til England for å jobbe. Han jobbet hardt, men etter at jobben var ferdig fikk han ikke betalt, i stedet ble han stengt inne. Han ble etter hvert solgt fra person til person. Han bestemte seg til slutt for å rømme, og la i vei på en lang tur. Han ville heller dø på vei mot frihet enn å blir værende i fangenskap.

– Han gikk i ti dager og 320 kilometer dager uten stopp, i alt for små sko. Til slutt ble han reddet av «Hope for Justice», og det var på bakgrunn av hans historie vi valgte å gå fra Lillesand til Kristiansand, forteller Ingvild.

Smertefullt

Åtte ungdommer starta gå-aksjonen fra Lillesand sentrum tidlig lørdag 27. mai. Thea som er en av dem som har vært med å arrangere aksjonen måtte se turen fra sidelinja på grunn av en skade.

Med et stort banner mellom seg begynte de å gå mot Kristiansand.

– Vi starta med godt mot og var veldig gira. Den første mila gikk bra, vi hadde masse energi, musikk, vann, humør og latter. Mil nummer to gikk også bra, men da vi begynte på den tredje mila begynte vi å bli slitne, og noen fikk gnagsår og blemmer. På den fjerde mila haltet vi nesten alle sammen og det gjorde vondt i alle ledd i kroppen, og de siste fem kilometerne rant både tårer og svette, forteller Ingvild som var med på hele turen.

Gå-aksjonen tok 12 timer. For å holde motivasjonen oppe tenkte de på Edward som hadde gått i hele ti dager, og selv om de bare gikk 45 kilometer begynte de likevel å forstå hva han måtte gå gjennom.

– Vår konklusjon er at han må ha hatt en helt fantastisk viljestyrke, og at slaveriet rett og slett må ha vært grusomt for at han skal ha klart å gjennomføre noe så vondt. Dette prosjektet er et minne for livet, og selv om det var smertefullt å gå langs veien helt til Kristiansand, så angrer vi ikke et sekund. Vi er stolte av å ha gått litt over en maraton i protest mot bakmennene og i medlidenhet med ofrene, sier hun.

Meld i fra

Gjennom Gå-aksjonen samla gruppa inn 6.000 kroner til arbeidet Hope for Justice gjør.

– Hovedmålet er i utgangspunktet ikke penger, men å spre informasjon. Det er likevel godt å kunne bidra litt, og noen ganger står vi på Oddensenteret og selger vafler for å kunne gi noen kroner til organisasjonen. Det er lite, men vi gjør vertfall noe, sier jentene fornøyd.

– Hva kan ungdommer på deres alder gjøre for å bidra?

– De kan ta kontakt med Hope for Justice og danne egne grupper slik som vi har gjort, eller de kan engasjere seg politisk og bidra med å jobbe i prosessen med å avskaffe menneskehandel i Norge, sier Thea.

De to engasjerte 16-åringene oppfordrer folk til å melde i fra til politiet eller til Hope for Justice ved mistanke om at noen blir utsatt for menneskehandel.

– Det kan skje i ditt nærområde. Det er mange historier om særlig au pairer som kommer til Norge og må gå for lut og kaldt vann. Hvis du for eksempel får tilbud om unormalt billig bilvask er det lurt å være på vakt. Er du i tvil så meld i fra, sier de to jentene bestemt.

Eksempler på menneskehandel