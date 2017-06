Trehusmiljøet

Hvordan er det å skape ny næring i flere hundre år gamle trehus?

I 1992 mottok Arendal kommune Europas høyeste utmerkelse for bevaring av trehusmiljø, for restaureringen av de gamle handelshusene på Tyholmen. 25 år senere jobbes det fortsatt fra alle hold for å gjøre området attraktivt og levende.

Mangfold

Tyholmen har både restauranter, utesteder, et tilholdssted for narkomane, en frivilligsentral og seniorsenter, kontorlokaler, kino, hotell, en egen kolonial og til og med en liten scene. Likevel forteller aktører i området at det er vanskelig å få folk ut til Tyholmen, og hvordan er det egentlig å skape moderne næring og arbeidsplasser i flere hundre år gamle bygg med bratte smale trapper og høye dørkarmer?

Motsetninger

Skiltet merket «Told» som er festet på ytterveggen og det slitte tollflagget som er spikret opp på innerveggen levner ingen tvil om hva det hvite huset fra 1679 en gang er brukt til, det er et av Arendals eldste hus og i tillegg til å ha vært tollbod har det blitt brukt til lager. Det har mange små rom, en bratt trapp opp til andre etasje, høye dørkarmer og både grovkjøkken og bakstekjøkken. For et par år siden måtte hele gulvet justeres fordi det sto på påler rett ned i sjøen.

Med andre ord er huset langt fra moderne og universelt utformet. Likevel er det brukt som senter for eldre helt siden 70-tallet. For fire år siden skiftet det navn til seniorsenter og ble Frivilligsentral. Leder Anne Cantero forteller at husets gamle karakter byr på noen utfordringer.

– Det er ikke alltid lett for de eldre å komme opp i andre etasje, og vi merker godt at det er et gammelt bygg, men vi gjør det beste ut av det. Det er et godt og stødig hus og siden det ble bygget er lagt til og trukket fra tilbygg og karnapper, sier hun.

Truet

Tyholmen er i dag et område arendalittene er stolte av.Turistene nyter synet av den gamle trehusbebyggelsen og de enkelt tilgjengelige beinveiene som forteller historien om hvordan folk levde før i tiden. At det historiske området står der for å fortelle om Arendals historie er imidlertid ingen selvfølge. På 70-tallet var byggene som i dag er restaurert stygge og falleferdige. Politikerne ville rive og bygge nytt, heller enn å verne de gamle bygningene. Protester imot fikk til slutt snudd prosessen.

NRK fortalte i 1992 historien om restaureringen i et TV-innslag. Innslaget viser at Tyholmen-prosessen har kommet langt siden den gang, men at noen spørsmål er evigaktuelle. Peder Syrdalen som har sittet i bystyret for Høyre og i dag er styreleder i Arendal by, ledet den gang handelsstandsforeningen. Han fortalte hvordan han drømte om at bilene skulle komme ut av bybildet og inn i fjellene.

– Vi har denne overordnede målsetningen for å få parkering av biler inn i fjell, og med det kan vi redusere bilparkeringen på Tyholmen, sa den unge Syrdalen den gang.

Grønt

I dag er sentrum ringet inn av parkeringshus i fjell, og debatten om bilfritt sentrum pågår for fullt. med den følger også spørsmålet om etablering av et grøntområde på Jektekaia. På Seniorsenteret smiler lederen bredt med tanke på en slik løsning.

– De som bruker huset er veldig gla i beliggenheten, men vi har ikke noe sted å sette oss ut. Jeg setter ut bord og to stoler på den ene siden, men det er veldig mye sol der, så det kan bli ubehagelig for de eldre å sitte der. De som bruker huset kunne slå seg ned og skravle der, og det hadde betydd mye for oss.

Hun forteller at seniorene på senteret sjelden kommer med bil, men at de er friske nok til å gå eller ta bussen. Og at parkeringsplassene utenfor huset forsvinner, vil ikke være noe problem for dem.

– Jeg tror vi kunne fått nytt liv der ute, sier hun og lufter en drøm om til og med å flytte den gamle fontenen fra Torvet ut til Jektekaia.

Etablering

Et par steinkast bortenfor frivilligsentralen ligger Teaterparken. Her etablerte Susanne Irgens Ommundsen Tyholmen kolonial med kortreist naturlig mat for ett år siden. Hun forteller at driften går litt og litt bedre, men at det er et problem at for få mennesker bruker Tyholmen.

– For meg er det ingen utfordring å drive i et gammelt bygg, det går helt fint. Hindringen min er at det ikke ligger midt i smørøyet. Å få folk ut hit er vanskelig, men det jobber vi med, sier hun.

Og i Teaterparken utenfor kolonialen er konkret bevis på et initiativ for å få flere folk til Tyholmen. Kolonialen, restauranten Steenhuset og Tyholmen hotell har gått sammen om å skape nytt liv i parken og sette den i stand. Arendal kommune og Arendalsuka er også blitt med på lasset. Og resultatet er at en liten scene med overbygg er kommet på plass midt mellom benker, blomster og gress i parken. Den er det Herman Fredriksson som driver Steenhuset som har reist.

– Det har vært et veldig godt samarbeid. Vi ser verdien av å samarbeide heller enn å konkurrere. For oss er det veldig bra hvis flere folk kommer ut hit, sier han.

Han skryter også av Arendal kommune som har hjulpet med å få i stand parken.

– Kommunen har vært helt supre og betalt materialene. Så tar jeg jobben med å bygge den. Til Arendalsuka skal vi få på plass et seil også skal den brukes til litt forskjellig, for eksempel speakers corner, forteller han.

Fremtidstro

Resten av året kan naturligvis også scenen brukes. For eksempel hvis de næringsdrivende bestemmer seg for å gjenta julelystenninga de arrangerte i parken i fjor, med lokale kulturskoleelever og kor.

Ommundsen og Fredriksson har tro på at det fremover skal bli mer liv på Tyholmen. De peker begge videre utover i området, mot det flytende ferskvannsbassenget og etableringen av en ny restaurant i Gjestehavna.

Godt mottatt

– Vi er utrolig fornøyd, utbryter Brahim Elkalady idet Arendals Tidende avlegger Tyholmens aller nyeste etablering et besøk.

Før han kan fortsette samtalen må han unnskylde seg og ta en pause fra et jobbintervju med en av dem som ønsker arbeid på Le Monde i Gjestehavna, notere en bordbestilling og kaste et blikk mot gjestene i restaurantens uteområde for å være sikker på at alt er i orden. Det er travelt å starte opp en ny restaurant på en av Arendals kremtomter i arendalittenes favorittsesong.

– Vi har hatt mye besøk, og arendalittene har tatt oss så godt imot. Nå jobber vi hardt for å innfri det arendalittene forventer. Det er store forventninger når man starter opp på en plass som denne, det ønsker vi å innfri, men vi føler byen har tatt oss veldig godt imot, sier han.

– Så fienskapet mot kristiansandere har dere ikke merket noe til under etableringen?

Brahim ler litt før han svarer:

– Det var faktisk en kommentar på Faebook, men nei. De aller fleste er positive og fornøyde.

