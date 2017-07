SOMMERPRATEN: Turist i egen by

Hver uke i sommer vil vi invitere en person fra Arendal til en sommerprat.

Denne ukas skribent: Rune Guttormsen, konstituert turistsjef i Arendal og fagleder ved Servicesenteret i Arendal kommune.

Er du en av dem som ikke liker å reise langt i ferien? Du trenger ikke dra langt for å få mange flotte opplevelser! De mange kjente og ukjente perler i Arendal & omegn.

Reiseliv i Arendal

Turismen har forandret seg på de tolv årene som har gått siden jeg sist jobbet som turistsjef – den gang ved Info Sør for de fem kommunene øst i Agder. Nå foretrekker de fleste å sitte hjemme og planlegge via nettsider. Det kan du også gjøre – sjekk www.arendal.com eller Visit Arendal Facebook. Det er lov å la seg friste … av hva tenker du? Jo det finnes mer å finne på enn å spise is i Pollen, eller ta ferja til Merdø, selv om det også selvsagt hører med.

Arrangement og aktiviteter i sommer

Det moro å få med seg Canal Street og Ta sjansen i Pollen. Begge deler er tradisjon for mange – og samler tusener på tusener av mennesker.

Men hva med også å oppleve stemningen på en bakgårdskonsert, all historie og unike samling som finnes på Kløckers Hus / Arendal bymuseum, et besøk – kanskje en telttur – på Jerkholmen i Raet nasjonalpark, eller rett og slett nyte panoramautsikten fra vakttårnet ved Fløyheia? Dette er bare eksempler på steder mange enda ikke har besøkt, men som er vel verdt en tur til.

Det er også koselig å bare gå rundt i byen og nærliggende områder – over Tyholmen for eksempel. Se på husene, blomstene, utsikten. Snus inn sommerluktene og bare kos deg!

Aktiv ferie

Det finnes også mange flotte turområder– turstier på Hove, Spornes og Granestua, stier langs sjøen på Hisøy, på Tverdalsøy eller ut til Kalvøysund festning.

I Øyestad kan du for eksempel gå på fem toppturer, «Øyestad fem på topp», i området rundt Gjennestadkjenna. Det står kart ved veien mellom Omholt og Løddesøl.

Eller ta med fiskestanga og prøv lykken i Nidelva, de mange vannene i Moland, eller på sjøen.

Det er også fint å sykle. For eksempel Tromøy rundt med en tur innom Bjellandstrand, Hove eller Spornes. Mulighetene er mange.

Turist i egen by

Flere byer i Norge, blant annet Grimstad og Kristiansand, har tilrettelagt og prøvd ut et konsept som går ut på at lokale tilbydere åpner opp dørene og tilbyr gratis, eller rabattert pris på å prøve ut aktiviteter i nærmiljøet. Arrangementene er for Arendals befolkning og arrangeres av kommunene sammen med turistkontorene.

Dette er en flott anledning til å besøke attraksjoner og steder du går forbi hver dag, men ikke har tatt deg tid til å besøke. Det som er målet ved opplegget, er at du som bor i byen skal bli en god ambassadør for Arendal og en vert med mye kunnskap og ideer for gjester fra inn- og utland.

Høsten 2017 skal Arendal turistkontor, Arendal by og Arendal næringsforening møtes for å planlegge tilsvarende opplegg i Arendal og forsøkes arrangert første halvår 2018.

Barnas Sørland

En av hovedvisjonene til USUS, Sørlandets dyktige markedsføringsorgan, er å legge til rette for barnefamilier. Spesielt på regnværsdager kan det være en utfordring å få aktivisert barna. Det er dog en rekke muligheter innen kort avstand. For eksempel Vitensenteret engasjerer, lekeplassen på Torvet i sentrum er gratis og lett tilgjengelig. Det nye, oppvarmede utendørs badebassenget i Arendal gjestehavn har raskt blitt populært. Har barna det godt – koser de voksne seg også.

Sommerplaner

Etter mange år med sørlandssommer med båtferie og krabbefiske, skal familien og jeg til California, Nevada og Arizona i USA noen uker denne sommeren. Da stikker vi nok også innom Disneylands kongerike fra filmen Frost, Arendelle, som har hentet navnet sitt nettopp fra Arendal…

Men før det blir det mange dager på sjøen og med hyggelig besøk av venner – som vi som godt vertskap selvsagt viser rundt og åpner vårt private «gjestehus» for.

Folk som bor på Sørlandet er spesielt populære om sommeren, kjente kjører forbi i båt eller bil. Det er viktig og fint å skape gode minner sammen med venner ved å ønske dem velkommen på besøk – og samtidig vise de Ændal.

Ha en flott sørlandssommer da du, og velkommen innom oss på turistkontoret om du vil ha hjelp til å finne utflukter for store og små, gammel som ung!