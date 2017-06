Sommerens ølguide

Reker i Pollen, båttur rundt elva og grilling på skjæra, det er en typisk betegnelse på sommer i Arendal. Mange velger å slukke tørsten i varmen med en leskende kald pils i hånda. Butikkansvarlig Gulating i Arendal, Steinar Slettevold, gir her noen gode råd om hvilke øltyper sompasser best til den sørlandske sommeren.

«Ikke drikke mer, men bedre» kan være en fornuftig holdning å ha med seg når man skal akkompagnere øl til sommerens ymse settinger. Det er butikksjefens klare regel.

Ølkjenner

Steinar Slettevold har jobbet med øl-relatert arbeid i 17 år, og har blant annet årevis erfaring fra Arendals Bryggeri. Som butikkansvarlig for Gulating ølutsalg på Maxis, betegner han seg selv om godt over normalt interessert i øl. I sine anbefalinger av sommerens øl har han lagt vekt på lokal forankring, friskhet og at den skal være lett og behagelig.

Lokale bryggerier

Variasjon er livets krydder, mener Steinar, og trekker særlig fram Arendals Bryggeri som de siste åra har slått et slag for mangfoldet.

– Takket være det nylige etablerte mikrobryggeriet og deres hovedtyngde på leietapping har det vel sjeldent luktet så mye citrus humle og syrnet mesk på Stoa som i disse dager, og det samtidig som vi opplever en generell oppblomstring av nye lokale bryggeriaktører rundt om, sier han, og nevner i fleng:

– Blant annet Oosterrisjen Brewing Company fra Risør, Homborsund Bryggeri og Kjerlingland Brygghus. Felles for dem er at de alle har en portefølje som inkluderer lette, friske sommervennlige produkter. Fra fruktige sessions IPAs, hveteøl og lyse belgiere til ferske appellerende pilsnere. Samtlige sjangere som lett kan spille ball med sommervarmens ulike scenarioer.

Her er sommerens anbefalinger fra Steinar:

Til sommermaten

Den belgiske lyse sjangeren Blond Ale kan være et meget gunstig valg for folk som er vant med «standardvaren» pils, men som ønsker å ta steget videre. En snill sjanger, som samtidig gir fra seg et bredere smakspekter som pent kan kombineres inn mot mye populær sommermat som lyst kjøtt, skalldyr og salat. Kjerlingland Brygghus sin Ein Lys Ein er et utmerket valg denne veien. En pen, godt brygget blond. Nøgne Ø sin klassiske Blond skal man heller ikke glemme av, fortsatt en av de bedre i skatteklasse D. Og ønsker man en blond med litt mer citrus karakter bør man sjekke ut Austmanns Happy Blonde, et av de bedre sommerølene i fjor. For de av dere som er på jakt etter en blond av det mer eksperimentelle slag, mer dere Oyster Blond’n til Oosterrisjen Brewing Company. Her snakker vi et lyst belgisk inspirert øl men innslag av østers fanget opp ved Perleporten i Risør.





Tørsteslukker

Paulaner og Erdinger er to av de mest selgende hveteølprodusentene vi kjenner til her i Norge. Sistnevnte valgte denne sommeren å lansere en litt mer humlete utgave av sin tyske hvetebauta, en frisk sak kalt Erdinger Sommer Weisse. Fruktig citrussnill tørsteslukker som står pent til både lyst kjøtt og skalldyr. Et godt hveteøl-alternativ med lokal forankring er fortsatt Oosterrisjens belgiske inspirerte Foghorn Wit. Ellers har man Austmann sin Utpå og Møllaren til 7Fjell hvis man ønsker litt mer citruspregede toner i hveteølet sitt. Noe jeg mener kler sjangeren.

Til grillen

Kokk & Co gjestebrygger hos Arendals Bryggeri har flere batcher på samvittigheten, blant annet nyheten Juicy IPA som jeg vil kategorisere som et av de friskeste sommerølalternativene dette året. En virkelig gobit til butikkstyrke. Stikkord er tropisk hint, citrus og floral harmoni. Mye smak, minimalt med bitterhet. Ferskhet er et stikkord når det gjelder det humlebaserte, noe som blir innfridd når produksjonen ligger et steinkast unna. Man kan si, et øl som slår et slag for det generelle «gressklipperølet» i likhet med Kjerlingland Brygghus sin nye Kyststripa, Nøgne Ø sin American Pale og Homborsunds Homborøy Session IPA. En forfriskende kvartett med lokal forankring som i tillegg passer til mye av grillbuffeten, burgere og pølser.

Mørk rabarbra

Nøgne Ø har i en årrekke lansert verdigheter til late sommerdager, i år har de lansert blant annet en Rabarbra Pale Ale (RIPA) og et mørkt norsk tradisjonsøl, Malmen. Sistnevnte inkluderer også bruk av kveik – norsk gjærstamme – samt selvplukkede einerkvister og einebær. Et utmerket matøl, spesielt mot rødt kjøtt og vilt. Vil også i den sammenheng slå et lite slag for det nyeste 1839-produktet til Arendals Bryggeri, Dunkel. Det bayers inspirerte mørke ølet som nå omsider har funnet veien fra tappekran til flaskeformat.



Til salaten

Rocker trekkes fram som en av de bedre ferske lagerne denne sommeren, brygget på Arendals Bryggeri for Henrys Brewing. En verdig hyllest til de norske lagersortene som ble produsert på 70- og 80-tallet, og en potensiell god kompanjong til varme sommertemperaturer. Et stødig tips for de som mener at sommerøl må holde seg innafor «pils-sjangeren». Et annet ferskt tips med lokal forankring er Homborsund Bryggeri sin Kisteviga Pils. Andre nasjonale sikre valg er Horten Pilsner, Færders Classic Lager og Sunbytunets Kjellerpils. Gunstige valg til salater, pizza, pasta, sushi, hvit fisk, skalldyr og mer krydrete retter.

Det alkoholfrie

Som et friskt og relativt fersk alkoholfritt alternativ vil jeg trekke fram Klar, den nye pilsner’n til Arendals Bryggeri. For fans av det litt mer mørkere er Nøgne Ø sin Inferial Stout fortsatt en a de mer spennende norske alkoholfrie produktene på markedet.

Det søte liv

Til for eksempel frukt, bær og ostekake har du det syrlige alternativet. Sur-øl har i de siste åra fått et tydeligere fotfeste på den norske ølscenen mye takket være engasjementet til blant annet Haandbryggeriet fra Drammen og Nøgne Ø. Vil her anbefale Quart Ølkompani sin Gose, en populær syrlig liten rakker på kun tre prosent som kjapt ble en av de store ølsnakkissene da den dukket opp i sommervarmen i 2015. Overraske deg selv, unn deg en ny opplevelse med noen av de eldste øl-stilene i verden denne sommeren, det er mange pene syrlige ansikter å velge mellom der ute. La det sure fascinere deg! Det har den siste tiden kommet noen pene eksempler på sur-øl som krysser over i den mer fruktige pale ale sjangeren. Gode friske eksempler her er Kjerlingland Brygghus sin Sour Pale og Christianssand Brygghus sin Hoppy Sour.