«Sånn var det» – nok en gang

Bokomtale: Rikholdig utgave av årboken for 2016 fra Arendal Historielag.

Med nærmere 200 hundre boksider har historielaget i Arendal igjen samlet lokalhistorie til stor glede for alle som interesserer seg for hvordan det var før, både i litt eldre og i de ordentlige gamle dager. Utgaven av «Sånn var det» er bok nummer 22 siden 1995 og bokkomitéen gjorde som de lovet i årboken i fjor, å fortsette artikkelen om fotografene i byens historie. Hele 23 sider er viet emnet i en artikkel av Thom Eilert Thorstensen og tar for seg fotografer i årene fra 1890-tallet frem til våre tid.

Kjente steder

I flere artikler tar boken for seg steder i Arendal. Gamle hus og veier på Kloppene omtales og du får også vite hvorfor veien ved Langsævannet faktisk heter som den gjør, Dydens vei. Utviklingen av Kittelsbukt, Sandens og Sam Eydes plass er også viet stor plass i en artikkel av Jan Fredrik Gundersen og Harald Ribe tar for seg Bendixkleiv, som jo er kjent for å være bratt. En fin artikkel om gamle Arendals grensesteiner kan du også lese, i tillegg til artikler om Steinsås og gården Stoheia.

140 år med båter

I en artikkel om båter som har trafikkert Merdø og Hove gjennom 140 år blir vi presenter for «Nøkken» som ble satt i trafikk i Tromøysund til Flosta helt tilbake i 1875. Det var årevis før det kom en ferjeforbindelse mellom Skilsø og byen, og enda mye lenger før det var stabil drift med plass til alle som ville være med. Arendals første sogneprest Peder Jacobsen Brinch presenteres over et titall sider og for de som har kjennskap til historien vitner tittelen «Nytt om Peder Jacobsen Brinch, Arendals første sogneprest» om ny informasjon som er hentet ut av arkiver og kilder.

Skreddersydd

Johan Anton Wikander har skrevet en artikkel om skreddermester Karl Alfred Wikander som i 1932 tilbød skreddertjenester til forfatteren Knut Hamsun. Det er en historie artikkelforfatteren har måttet dykke tilbake til 1890-årene for å få satt inn i en sammenheng. I årboken er det er rikt utvalg av fotografier og illustrasjoner, og er det noe arendalitter liker er det vel å se gamle bilder. I en periode i fjor var det svært populært å dele gamle klassebilder i sosiale medier lokalt i Arendal. Den ideen må historielaget ha fanget opp, og presenterer flere klassebilder fra Byens og Stinta Skole.