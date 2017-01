Portrett: – Jeg er helt sikker på at jeg holder på å bli gal

Solveig Andersen mener hun er i ferd med å miste forstanden, men råstolt av det hun får til midt i galskapen.

Innenfor rasler det i klør og logrende haler. Solveig Andersen åpner og en stor og ei lita bikkje braser imot for å hilse på. Før Solveig selv rekker å si hei har Leo vært frempå og sniffet på den fremmende. Deretter fått tak i en tøffel som Luna gjerne skulle smakt på, de har bakset noen runder rundt seg selv og Solveig har demonstrert at kraften i stemmen kan brukes til mer enn bare å synge.

Sko

Med en valp som tisser der det passer og en voksen bikkje som elsker å terge «lillesøstera», ei datter som nettopp er blitt tenåring, en mann med sitt eget utested hvor tapper skal tømmes og toaletter vaskes og en katt på toppen av det hele har Solveig lært å velge sine kamper med omhu i hjemmet. Akkurat når det gjelder fotplaggene må hele familien imidlertid lære seg å ligge unna. Hun elsker sko. Sko og Solveigs bare bein preger omslaget på hennes aller første plate, Satisfied with sensible shoes, som lanseres 11. februar.

– Jeg vet helt ærlig ikke hvor mange par sko jeg har, men jeg har ganske mange høye heler som jeg ikke engang kan gå på lenger, ler hun.

Erobreren

Filosofien bak plata er enkel. Hvis alle er gode mot hverandre ville verden blitt et bedre sted å leve. Der stopper også det enkle med Solveig Andersen. Hun har ingen planer, men store drømmer og ingen enkle svar. Når plata hennes lanseres er hun livredd for at den skal forbli i Arendal, hun vil erobre verden. Men å spille alene i Bakgården er en like stor drøm som Royal Albert Hall.

– Helst skal den ut til hele verden. Ikke fordi jeg er så opptatt av å bli ei stjerne, det har jeg sikkert vært i perioder, men det er mest fordi jeg mener jeg har noe viktig å si. Jeg har fått folk til å grine av å høre på sangene mine, til å føle noe. Jeg tror virkelig de er bra, og jeg kan ikke tro noe annet enn at de skal slå an, sier hun.

Veggene hjemme hos Solveig kan kanskje best beskrives som diverse, noen med palmer, noen oransje, noen grønne. Hun serverer kaffe i to forskjellige kopper og setter seg ned ved bordet som er pyntet med gamle avissider, selv om hun ikke selv leser aviser. Når hun snakker dukker omtrent like mange følelser opp som det er forskjellige farger på gulv, tak, vegger og sofaer. Hun blir rørt til tårer av å tenke på tilbakemeldingene hun har fått på syngingen sin, og hun bokstavelig talt strutter av stolthet når hun tør å si at hun er stolt av det hun snart skal presentere.

– Folk sier jeg er god, og det tror jeg på. Nå tør jeg å tro på det, men jeg var nok mer sjenert før. Jeg husker hvem som har sagt fine ting til meg. Hvor de sa det og hvordan det var. Det betyr så mye. De tingene har gjort at jeg har klart å holde troa oppe på meg selv.

Jesus og arbeidere

Solveig kommer fra Eydehavn, nærmere bestemt Helleheia. Hun har fem søsken og en pappa som har vært forstander i pinsemenigheten. Tårene i øyekroken dukker igjen opp når hun snakker om hvordan faren fikk kongens fortjenestmedalje for jobben han har gjort i lokalsamfunnet, hun tenker at det vil hun også ha en gang. Hvordan det skal gå til er hun ikke sikker på, men hun vil gjøre noe viktig.

– Jeg har ikke noen enkel plan på visjonene mine, men jeg tenker at det trenger bare å begynne med en person for at ting skal endre seg. Bli bedre. Hvordan ting er i verden i dag er helt forferdelig synes jeg. Jeg tenker mye på nestekjærliget, og jeg tror man må begynne i det små hvis ting skal bli bedre. Jeg har en sang som heter Sally says, og det er om tolv år gamle Sally som har lyst til å være tolv for alltid, for hun synes det er så fint, og hun vil bare se om neste dag blir bedre enn i dag. Så har hun også lyst til å leve i tusen år, for hun vil se om hun har gjort noen forskjell. Det vil jeg også, ikke for at jeg skal ta noen ære for alt sammen, men det hadde kanskje vært godt å vite.

Jeg velger å ikke blande inn Gud

Kor, kristendom og søndagsskole preget oppveksten, likevel handler ikke sangene til Solveig om Gud.

– Jeg velger å ikke blande inn Gud, men det handler likevel om at man må tro på seg selv. Jeg vil så gjerne at andre også skal se nestekjærlighet.

I dag tror ikke Solveig hun er religiøs. Eller, egentlig vet hun at hun ikke er religiøs, men det er litt vanskelig å si høyt.

– Jeg vil nok ikke si at jeg er kristen, men det er kjempevanskelig. Jeg tror på de verdiene jeg har tatt med meg derfra. Hele barndommen min er om Jesus som gikk på vannet og sånt. Så tenker jeg egentlig at han kanskje bare var en litt alternativ person som sa at vær mot din neste som du vil din neste skal være mot deg, det velger jeg å tro at han var. Bibelen kunne vært to permer hvor det sto vær mot din neste som du vil din neste skal være mot deg, det hadde holdt.

Latteren sitter løst hos Solveig, men når hun må svare på om hun egentlig ikke tør å fortelle familien at hun ikke er kristen begrenser den seg til et lite fnis.

– Jeg har vel egentlig ikke sagt det til familien, men de skjønner det, og når man er voksen må man ta egne valg. For en stund siden skrev jeg et dikt som jeg la på Facebook, der skriver jeg at jeg kanskje gudløs, og det trykka pappa «like» på, da tenkte jeg at kanskje det er greit.

Jeg har ikke noe ønske om å slikke meg i rumpa akkurat, men jeg har bare fått for meg at jeg skal bli en katt

Vil bli katt

Det finnes som allerede skrevet ingen enkle svar med hovedpersonen i dette portrettet. Hun hopper fra ett tema til et annet når hun snakker. Hun er sikker på at hun ikke har lyst til å tilbe noe, og hun forteller at hun har funnet fred med å slutte å lete etter svar på hva som skjer etter døden. Samtidig er hun overbevist om at hun skal bli katt i sitt neste liv.

– Jeg skal bli gjenfødt. Vi må vel bli det så lenge vi har denne jorda. Å være katt må være fantastisk. Jeg er litt lat, så det hadde nok passa meg. Tenk å være ute hele natta og sove hele dagen hvis du vil.

– Og slikke seg i rompa?

– Ja, altså. Hadde vi kunnet det som mennesker så hadde vi sikkert gjort det. Jeg vet ikke. Jeg har ikke noe ønske om å slikke meg i rumpa akkurat, men jeg har bare fått for meg at jeg skal bli en katt.

Solveig ler litt løsere før hun fortsetter. Hun tenker at hun kanskje er gal, og det har hun tenkt ganske ofte i det siste.

– Jeg tror kanskje de som har vært her før oss er iblant oss av og til, eller det vet jeg, for noen ganger når jeg skriver sanger så tenker jeg at jeg må ha fått det fra et sted. Og når jeg tenker det tenker jeg at jeg kanskje holder på å bli gal, eller jeg er nok gal. Hvis du skriver mye av det jeg har sagt kan det hende at noen kommer og henter meg.

16 år på Kitron

I 2007 flyttet hun fra Eydehavn. Hun hadde hatt et samlivsbrudd en tid tilbake, og hun valgte å flytte inn til byen for ny kjærlighet.

– Det er så tett. Jeg synes kanskje det er litt for gjennomsiktig. Her nede er det ingen som bryr seg så mye. Vi er greie med hverandre, men ikke mer. På Eydehavn skal du ikke gjøre så mye feil før noen legger merke til det og snakker om det. Det er ikke feil jeg vil bli lagt merke til på grunn av, alle gjør jo feil, sier hun.

Den siste tiden har eydehavnsdama som har gjort «byjente» av seg tatt mange turer inn til den store byen. Hun har jobbet med album i Oslo. At hun noen sinne skulle være i innspurten av arbeidet med sin egen plate var imidlertid ikke noe selvsagt. Da hun var ung sang hun ikke så mye, hun skulle bli maler. Hun gikk på grafisk tegning, har gått på fokehøgskole, startet å utdanne seg til aktivitør, kastet bort noen år på å drive dank, tok fagbrev i helsefagarbeid og jobbet 16 år på Kitron. Hun tok med seg datteren og flyttet til byen for den store kjærligheten. Sammen med Espen Knutsen som eier og driver baren Barrique kjøpte hun det lille hvite huset i Barbu og deretter gikk det ikke mange årene før hun bestemte seg for et skikkelig temposkifte. I 2015 forlot hun jobben for å drive med musikk, uten at hun visste helt hvordan et sånt driv skulle se ut.

– Da jeg slutta hadde jeg nettopp tatt eksamen i helsefagarbeid. Så hadde jeg begynt å gi sangtimer. Det var litt mye. Jeg tenkte at det sikkert ikke var noe problem å få en ny jobb hvis jeg ville det, men det var ikke så lett, sier hun.

Hun forteller om noen av de første spillejobbene hun hadde med forskjellige band, og strutter igjen av stolthet når hun tenker på hvor langt hun har kommet siden den gang.

– Jeg har lært at det handler ikke om å synge fint. Eller det handler ikke om å synge finest. Det handler om å formidle noe, og i det øyeblikket jeg forsto det var det noe som slapp. Før var jeg så redd for å snakke foran folk, jeg nekta å si noe på konserter. Jeg turte ikke si noe mellom sangene. Nå gleder jeg meg til å fortelle hva sangene handler om, og jeg klarer nesten ikke å holde kjeft.

Jeg trenger en manager og en sekretær, men jeg har ikke penger til å betale dem

Lat og fattig

Hun vil helst ikke ha så mye penger, men hun skulle gjerne hatt litt mer enn nå. Driften av baren har ikke alltid gått i pluss og uten fast jobb har ikke Solveig mye å bidra med økonomisk. For å betale for plata har Solveig blant annet fått donasjoner av fans og gode venner.

– Jeg skulle fryktelig gjerne hatt en jobb jeg kunne leve av, men jeg har jo spillejobber. Jeg tjener litt på det når jeg husker å sende regning, sier hun og ler.

– Har du for lite penger også lar du være å sende regning på spillejobbene dine?

– Jeg mangler tre begravelser fra i fjor. Jeg vet ikke helt hvorfor jeg er sånn. Det plager meg å ikke ha kontroll. Jeg skulle ønske jeg hadde orden, men det interesserer meg bare ikke. Jeg er kanskje litt for lat. Jeg trenger en sekretær, konkluderer hun.

– Nå skal du jo snart gi ut plate som du håper å kunne tjene noe på, men hvordan tjener man penger på en plate som en lokal artist?

– Jeg har ikke peiling. Jeg trenger en manager og en sekretær, men jeg har ikke penger til å betale dem, gliser hun før hun igjen konkluderer med at hun er gal.

Hun har nemlig en følelse av at noe snart skal skje, noe som gjør livet litt lettere for henne og mannen.

– Ikke at jeg skal vinne penger eller noe… Nei, jeg begynner faktisk å bli gal. Jeg burde håpe at plata mi skal slå frem først og fremst, men jeg ønsker at det skal bli lettere for Espen også. Jeg har skrevet en sang om at ting snart skal snu, den heter Turning star, og jeg synes egentlig han skal bytte navn på Barrique til Turning star.

Mye å bevise

Helt siden 2002 har Solveig vært vokalist i Arendal big band. Storbandet beskrives nærmest som en av livets store kjærligheter, og en trygg havn hvor hun alltid kan få støtte. Alle har imidlertid ikke vært like støttende.

– Jeg har følt litt at mange ikke ser på meg som noe mer enn en sanger, det kan hende det bare er meg, men jeg har kjent litt på en sånn motstand. Når jeg har laget egen plate nå har det vært veldig godt at de aller fleste jeg har jobbet med ikke kjenner meg fra før.

For gjennom årevis med satsning og kjærlighet for musikk har hun hatt både oppturer og nedturer. Hun har grått sine modige tårer når hun har vært klar for å spille på en jobb, men blitt dyttet bakover i programmet og nedprioritert.

– Han som spilte før meg var blind. Han holdt på og holdt på. Jeg vet ikke om de ikke ville si ifra fordi han var blind. Han fikk vertfall lov å bare holde på. Han spilte og spilte, og han tømte til slutt salen. Da jeg endelig fikk gå på var det kun 20 stykker som satt igjen, og det var familien min. Da var jeg fly forbanna. Arrangøren spurte meg om jeg var sint, jeg sa nei, jeg er fly forbanna.

Divas

Hun kvekker litt idet hun trykker på mobilen og sjekker klokka. Den er litt over halv seks, og om under 30 minutter står et tredvetalls damer klare for henne under damekoret Divas’ ukentlige øvelse. Koret startet hun opp på eget initiativ i 2015. Hun må innom det rotete øvelsesrommet med et hvitmalt piano og lilla vegger for å hente et par småting, bikkjene må samles og datteren må oppdateres på når Espen kommer hjem med middag. På vei ut av døra er det umulig å ikke snakke om de store blokkene som er i ferd med å ta form i Barbu.

– Jeg synes det er helt grusomt. Jeg har nok ikke vært flink nok til å engasjere med i det, vi flyttet hit ganske sent, men jeg liker det ikke. Når jeg skriver sanger får jeg alltid en musikkvideo inni hodet mitt. Og jeg har en sang som heter In the light hvor jeg ser for meg at jeg går der ute blant blokkene og ikke få puste.

Det begynner med små ting

På vei opp mot øvelsen på Munkehaugen snakker hun igjen om nestekjærlighet. Det er det hun ønsker å sette fokus på. Med den nye plata. Med bandet. I hverdagen.

– Det begynner med små ting. Jeg vet at mange i damekoret har slitt med angst i lang tid og ikke vært ute, så har de tatt en sjanse og kommet, også har det vist seg at de har fått masse nye venner og et nytt nettverk. Jeg har en regel i koret. Det er at vi ikke snakker dritt om hverandre, det prøver jeg så godt jeg kan å holde selv. Jeg kan irritere meg over ting, men jeg prøver ikke å bable om det. Jeg vender det andre kinnet til som jeg også har lært i oppveksten. Ved å være gode mot hverandre tror jeg vi kan skape en enorm smitteeffekt med godhet.

Damene er allerede på plass idet Solveig ankommer Munkehaugen og øvelsesrommet. Det er en av de siste øvelsene før de skal bidra som kor under Solveigs releasekonsert. En jevn surring av latter og blide stemmer stanser brått når Solveig stiller seg foran og ønsker velkommen med en blid, men autoritær røst. Hun er definitivt ikke redd for å ta ordet lenger.