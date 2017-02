Planlegger Sørlandets fremtid

Små, trange og tette. Et samarbeidsprosjekt med aktører fra hele Sørlandet skal skape gode løsninger for utfordringene Sørlandsbyene vil møte.

Kan man kjøre bil i byen i Arendal om 20 år? Går bussen på en søndag? Må du betale bompenger for å shoppe på Harebakken? Hvor mange ­restauranter holder åpent? Hva skjer dersom en voldsom flom rammer Sørlandet? Hvor bor de eldre? Hvem holder til på Fløyheia? Og hvordan står det til med levekårene?

Etterpåklokskapen

Dersom du blar kalenderen 20 år tilbake på Sørlandet vil du se utfordringer det er funnet gode løsninger på, men også utfordringer vi fortsatt sliter med.

– Da var jo Norge på sitt rikeste og olja var en sikker inntekt, sånn er det ikke i dag, sier William Fagerheim.

Han sitter ved et bord i studentkantina på Universitetet i Agder sin Grimstad-avdeling. På bordet foran ham står en kaffe og en rosinbolle. Han tenker seg om en stund før han trekker frem et eksempel på hvordan Sørlandet har utviklet seg i riktig retning de siste tiårene.

– Det er bygget mye teknologi. Og så har vi brutt med den negative sørlands­identitet ved å ha etablert klynger og begynt å samarbeide.

Han tenker ikke fullt like lenge før han svarer på hva sørlandsbyene ikke har lyktes med.

– Man har ikke klart å løse disse velferdsproblemene. Arendal har lavt utdanningsnivå, og hvorfor er det fortsatt så mye narkotika i Arendal? spør han.

Ett nytt nettverk med universitetet i Agder i sentrum skal jobbe for at det er færre emner å være etterpåklok for om 20 år.

Halv universitetsmann

Med blå skjorte, dressjakke og en Mac med store tanker lagret i dokumenter og planer, passer han godt inn på campusen. Han er imidlertid ingen universitetsmann. Han arbeider kun i Grimstad i en halv stilling som prosjektleder for det som har fått navnet Bynett Sør. Resten av tiden er han selvstendig næringsdrivende gjennom selskapet Mind the Gap som nettopp jobber med fremtidsutvikling fra kontorer i Eureka-bygget i Barbu.

Samarbeid

Fagerheim har mange med seg på laget. Universitetets institutt for ingeniørvitenskap, senter for eiendomsøkonomi og instituttet for global utvikling og samfunns­planlegging skal jobbe sammen. Universitetet satser på å få til mer samarbeid mellom de ­forskjellige ­avdelingene, og det var Rein Terje Thorstensen, som leder ingeniørinstituttet, som tok initiativ til prosjektet.

– Jeg er ikke noen urbanist, men ­forskningen på urbanisme er veldig fokusert på store byer. Hvis Grimstad skal finne en løsning er gjerne Hamburg malen. Vi tenker at det mangler et nettverk for mellomstore byer. Sørlandet har ganske små byer som perler på en snor, de er særegne og har forskjellige utfordringer, men samtidig tror vi det er noen felles utfordringer for dem. Derfor fokuserer vi på mellomstore sørlandsbyer, men tanken er at det som kommer ut av det skal være relevant for veldig mange andre byer, sier han.

Det stopper imidlertid ikke der. Hele målet med Bynett Sør er samarbeid, både mellom universitetets avdelinger og aktører på Sørlandet. Samarbeid mellom kommunene. Samarbeid mellom det offentlige og det private. Og samarbeid med klynger og frivillige. I en egen faktaboks kan du se listen over alle som er med på prosjektet som ble startet opp i fjor høst.

– Vi skal ikke mene så mye selv, men vil legge til rette for samarbeid mellom kommunene, næringslivet, frivillighet og UiA. Alle meninger om utvikling av byer skal komme frem med utgangspunkt i kunnskap, melder Fagerheim.

Allerede har ett stort nett­verksmøte blitt avholdt. I mars avholdes møte nummer to som skal ta utgangspunkt i hvordan Kristiansand kan se ut i 2041. For selv om Arendal, Grimstad og Mandal har de mest typiske størrelsene for sørlandsbyer, er også Kristiansand involvert.

– Det er jo en liten by det også, i verdensmålestokk, forklarer Fagereim.

Ensomhet

Han må tenke seg en stund om igjen før han kan svare på hvilke utfordringer sørlands­byene vil møte de neste 20 årene. Det er mye å ta av.

Prosjektet fokuserer blant annet på hvilke ­utford

ringer ekstremvær vil gi, hvordan de små kommunene skal møte klimakravene fra parisavtalen, hvordan man skal integrere innvandrere og hvordan eldrebølgen skal møtes. Et stort tema tror han kan sammenfatte mye av det kommunene vil slite med.

– Ensomhet er kanskje den største utfordringen fremover. Vi må spørre oss hvordan vi får en byutvikling som kan håndtere de sosiale menneskelige behovene. Det tror jeg er veldig viktig.

Den litt tilbakelente og forsiktige ­holdningen sørlendingene er kjent for tror han er viktig å legge bort.

– Det er mange ting vi vet om frem­tiden som gjør at vi allerede nå må være ambisiøse og ta store grep. Så er det mange ting vi ikke vet. Samfunnene blir mer komplekse. Her på Sørlandet er mange utfordringer knyttet til livs­kvalitet. Gode boforhold vil bli viktigere fordi folk vil leve det gode liv. Man har utfordringer knyttet til hvordan man kan engasjere innbyggere. Jeg tror at det vi må gjøre på Sørlandet er å forandre litt kultur, vi må nok bli mer foroverlent. Vi må prøve å gripe mulighetene og si at dit ønsker vi å komme. Det er nok farlig å bli for fokusert på en utfordring. I Arendal er for eksempel for mye tanker om de eldre.

Velkomstpakke

Fagerheim er opprinnelig fra Bergen, men han har bodd i Bærum, Rygge og Oslo. For seks år siden tok han med seg samboeren og datteren til Sørlandet. Han tror sørlandsbyene, som er kjent for å ha litt forsiktige og tilbaketrukne innbyggere, som verdsetter janteloven, bør fokusere på å utvikle en mer sosial kultur og en kultur hvor man blir flinkere å se på innflyttere eller tilbakeflyttere med utdanning og kompetanse som en ressurs.

– Vi bor på Hisøy, og da vi kom dit for seks år siden tenkte vi det første halve året på om vi bare måtte flytte tilbake. Det er litt sånn Arendal er, det er vanskelig å komme inn i miljøer, ingen lærere tok imot datteren min på skolen og jeg måtte selv gå og snakke med dem. Hadde vi hatt en slags velkomstpakke ville det vært mye lettere å komme inn.

– Hva skal en sånn pakke inneholde?

– Jeg tror hele poenget er at vi har fokus på å ta imot nye mennesker og at nye mennesker er en verdi for samfunnet. Hva den inneholder er ikke så viktig.

Fagerheim mener et fokus på å ønske nye mennesker velkommen og ­involvere dem i samfunnet også er viktig med tanke på hvordan innvandrerne blir integrert. Derfor er blant annet den organisasjonen med Hjerte for Arendal med i nettverket han leder. Med hjerte for Arendal arbeider for å koordinere samarbeid mellom frivillige organisa­sjoner i Arendal og det offentlige, flere av organisasjonens prosjekter er rettet mot innvandrere.

Eldre eller yngre?

Demenslandsby, bygging av et nytt bo- og omsorgssenter og fokus på å bygge leiligheter eldre mennesker kan bosette seg i. Det er alle sentrale tanker i Arendal kommune når det gjelder hvordan eldrebølgen skal møtes. Fagerheim mener eldrebølgen absolutt er en viktig kommende utfordring for alle norske byer, men sier han er litt bekymret for at fokuset på de eldre skal fjerne fokuset på yngre innbyggere, eller snarere sagt fraværet av dem.

– Det er viktig å fokusere på de eldre, du må håndtere eldrebølgen, men den må ikke ta deg helt. Du skal ikke lage noen eldrebyer heller, det ville vært veldig trist hvis alle Sørlandsbyene ble eldresentre, sier han.

Fagerheim fortsetter med å fortelle hvorfor han mener det ikke er nok fokus på ung kompetanse.

– Du må sette fokus på at det er de unge menneskene vi skal leve av, og på å lage byer hvor de trives. Vi må ha miljøer hvor de har lyst til å være. Jeg har en datter som er 18 år, hun har aldri tenkt tanken om det går an å bo i Arendal og ta en utdannelse. Vi må gjøre det mer attraktivt for unge mennesker å få kompetanse, men enda viktigere at de har lyst til å komme tilbake og jobbe her, sier han.

Han har en personlig opplevelse friskt i minne, som han mener kan forklare hvorfor Arendal ikke har en høyere del av befolkningen med høyere utdanning.

Ifølge tall fra SSB var det i alt 36 003 inbyggere over 16 år i kommunen i 2015, av disse hadde 10 526 høyere utdanning. 29,4 prosent, mens landsgjennomsnittet er 32,2 prosent.

– Jeg merker på meg selv at hvis jeg skal trives i Arendal i all evighet må det være litt folk som går ut. Samboeren min og meg tok en taxi ned til Arendal på søndag, for vi tenkte at nå hadde vi tid til å ta en tur ut. Det ble med et par pils før vi dro hjem igjen, for det var ingen der.

Vi sitter for mange ganger alene på en restaurant. Altså det er gøy nok det, men vi kan gjøre det hjemme. Vi har endt med å gjøre det hjemme, for det er det man gjør i Arendal, men det trengs kanskje noen holdningsendringer til hvordan vi bruker byen. Hvis ikke folk er interessert i å bruke restaurantene så er det veldig dumt, da blir byen død, næringslivet tjener ikke penger, og jeg skjønner godt at de stenger restauranten på en søndag.

Enkelt, men vanskelig

Han tror det er både enkle og kompliserte løsninger på utfordringene Sørlandet vil møte, og han påberoper seg ikke å ha alle svarene.

En sak har han imidlertid klokketro på: At alt blir lettere med samarbeid. Da er det ikke plass til konkurranse og rivalisering, for eksempel mellom Arendal og Kristiansand.

– Jeg synes det er helt tullete, sier han.

Han mener sørlandsbyene kan nyte godt av å heve seg over konflikter mellom byene, og heller snakke opp regionen.

– Å bygge ett nettverk handler om å få tyngde, og hvis vi skal få det må vi bruke alle byene som eksempler og heve oss over den regionale følelsesmessige debatten. Vi må tenkte på hvordan vi kan engasjere menneskene som bor der i å bygge gode byer. Jeg tror på en måte at splittelsen ikke vil ha så mye å si, for utfordringene krever at vi jobber sammen.

Arendal kommune har veldig fokus på hvordan man skal innovere offentlig sektor nedenfra med menneskene selv. Det er litt samme tankegangen her, vi må mobilisere hele byen med byutvikling. Kommunen kan ikke gjøre det alene. De er nødt til å finne partnere andre steder.

Fagerheim mener heller ikke kommunene selv er flinke nok til å tenke samarbeid.

– I dag kommer næringslivet med i kommunens planer altfor sent. Vår tanke er å bruke all den kunnskapen som er der, og mobilisere. For eksempel sitter Ugland på masse kunnskap gjennom å ha bygget i mange år, praktisk kunnskap, de har også tanker om byutvikling. Det bør kobles bedre sammen med kommunene som de er i. Kanskje Ugland allerede gjør det, men det finnes andre. Det å få kunnskap tidligere inn når byer planlegges er det næringslivet sier at er mangelvare, mener han.

De neste årene skal nettverket jobbe med å samordne ideer fra ­frivillige, kommuner, fylkeskommunene, nærings­­liv og klynger på Sørlandet med ett mål: At det er litt vanskeligere å være etterpåklok i 2037, enn i 2017.