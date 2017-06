Oppdrag: Farmen

Lokale aktører er i sving for TV2 Farmen på Flostaøya. Tone Pernille og Roar i eventselskapet Wannado er to av dem.

Fire år etter Farmen-innspillingen på Berli Gård i Grimstad vender TV2s realityprogram tilbake til Sørlandet. Denne gangen til Sandvika på Flostaøya i Arendal. Gården ligger ved skog og sjø i nær det lille tettstedet Narestø. Det oser av sørlandsidyll. Lokal kunnskap, arbeidskraft, næringsliv og leverandører er helt vesentlig når Farmen-sirkuset flytter inn blant skog, holmer og skjær frem til midten av oktober. At TV-serien er populær vitner seertallene om. Ifølge bransjemagasinet Kampanje så én million mennesker finalen i TV2 Farmen 2016 i desember, mens 1,5 millioner seere fikk med seg da Lothepus vant kjendis-Farmen i vinter.

Oppgaveansvarlige

Oppdraget med å lage oppgaver til deltakerne i TV-programmet falt helt tilfeldig rett i fanget på et kreativt par på Tromøy.

– Plutselig en dag ringte Strix til meg. De hadde fått tips fra TV-produksjonsselskapet November Film her i Arendal om at vi kunne brukes til slikt, forteller Tone Pernille Sivertsen.

Hun og samboeren Roar Laugerud er menneskene bak Wannado Klatrepark på Hove, som de har drevet i over ti år.

Laugeruds kreative snekring og oppbygging av klatreeldoradoet overbeviste produksjonsselskapet bak TV2 Farmen om at tromøyvirksomheten kunne bli en viktig brikke i årets realityproduksjon.

Det blir én hvetebrødsdag, det må vi ha!

– Jeg sier vi, men det er jo Roar som har bygget. Jeg skal ikke ha noe kred for det, altså, forteller Tone Pernille.

Kontakten mellom produksjonsselskapet og Wannado ga Roar heltidsjobb for TV-produksjonen som oppgaveansvarlig. Arbeidet startet 1. juni og varer til midten av oktober.

– Og jeg henger med på lasset, for jeg synes det er så gøy! sprudler Tone Pernille.

Det synes Roar bare er gøy. Hun blir hans forlengede arm for å gjøre arbeidet mest mulig effektivt. Hun får brukt av sitt nettverk også for å hjelpe til med å skape en best mulig TV-produksjon.

– Vi skal jo ha tid til å gjøre alle de andre tingene vi også driver med. Vi har jo tross alt en virksomhet vi skal ivareta oppi dette, sier Roar.

– Vi er midt i høysesongen vår nå, legger hun til.

Paret understreker at Farmen-oppdraget ikke skal gå på bekostning av aktivitetene for Wannado, som har en stab på tilsammen tolv personer til å gjennomføre sommerens aktiviteter i parken. Om ikke det er nok – uka før startskuddet går for innspillingen står Tone Pernille brud og Roar brudgom.

– Det blir én hvetebrødsdag, det må vi ha! ler hun.

For å være på den sikre siden av godvilje har paret informert og uformelt invitert produksjonsteamet med på bryllupet.

Det er noe jeg egentlig har drømt om siden jeg så på Robinson-ekspedisjonen

En eventyrjobb

Som oppgaveansvarlig i TV2 Farmen skal Roar snekre, bygge og lage oppgaver som skal brukes i TV-innspillingen. Opptakene starter 27. juli.

– Det er noe jeg egentlig har drømt om siden jeg så på Robinson-ekspedisjonen første gangen, avslører Roar.

Han er ekte eventyrer altså. Tidligere har han jobbet 15 år i det berømte elvestryket Sjoa.

– Alle de raftingselskapene der har jo villmarksleirer og camper til gjestene sine. Det er noe i samme stil, og så har jeg hatt egen virksomhet på fjellet der jeg har bygget tilsvarende og så har jeg bygget huset her og klatreparken. Det passer egentlig bra inn i den rekka, mener han.

– Det var rett og slett drømmejobben for Roar, skyter Tone Pernille inn.

Selv om tidshorisonten er kort håper han at TV-deltakelsen kan avle ny oppdrag.

– Det er en start. Vi har fått foten innenfor i noe som er veldig interessant, så får vi se hva det blir til etterhvert, sier Roar.

Store penger blir det ikke av å være en del av en svært populær norskprodusert TV-serie.

–Dette er en helt vanlig snekkerjobb. Vi blir rike på erfaring og morsomme opplevelser, sier de.

Hemmelighetskremmeri

Lyset fra stearinlyset blafrer inne i tømmerhytta i klatreparken. Det er skikkelig gårdsstemning der også. Etter først å ha avtalt fotografering på Farmen-gården kom kontrameldingen. Produksjonsselskapet satte foten ned. Alt er hemmelig og ingenting må avsløres. Det bygges nemlig mye nytt på gården, for å gjøre den i stand til å håndtere innspillingen som skal foregå gjennom elleve uker fra slutten av juli til midten av oktober. Rammen er 1917, altså gårdslivet for 100 år siden. I vinter fikk Roar spørsmål om han visste om et sted som kunne egne seg for innspilling av TV2 Farmen. Det gjorde han ikke. Hove gård, som ligger i kort avstand fra klatreparken er for gammel.

– Det skal jo være noe som passer med cirka hundre år gammelt. Hove gård blir jo egentlig 300 år for gammelt, sier han.

– Og så er det jo alt for sentralt. Det skal jo være litt øde, påpeker Tone Pernille.

Hun mener det er all grunn til å tro at om TV2 velger å lage en kjendis-versjon til av Farmen, så kan det skje på den samme gården og gi Wannado enda flere arbeidsoppgaver.

– Hvis alle er fornøyd er vi sikkert med der også, sier hun.

Kommunikasjonsrådgiver Alex Iversen i TV2 sier det er alt for tidlig å si om det blir noen kjendisversjon på gården neste år. For tiden spilles den andre runden av kjendis-farmen inn på samme gård som den ordinære TV2 Farmen fra i fjor.

Vi får lov til å være litt kreative på finaleuka

Kreativ finaleuke

Ifølge Roar og Tone Pernille er det lite trolig at paret får mulighet til å finne opp helt nye oppgaver. Øksekast, melkespannholdning, tømmerhogging og kunnskapskonkurranser er kjente ingredienser i TV2 Farmen.

– De har et utvalg av oppgaver som deltakerne kan velge mellom på tvekamp. Så vidt jeg vet er det de samme, sier han.

I finaleuken kan det være at Wannado-stempelet kommer tydeligere frem.

–Vi kan jo si at vi får lov til å være litt kreative på finaleuka, men det vil vi ikke snakke om, ler paret.

Vi ønsker mest mulig stillhet om det som foregår

Farmen-paparazzi

«Adgang forbudt», «Privat område», «Anleggsområde», «Vennligst respekter». Ikke mindre enn tre advarsler og en oppfordring om å holde seg unna møter Arendals Tidende på snuplassen. Biler og utstyr opptar den offentlige veien, med et tydelig statlig forbudsskilt mot parkering. Det er ingen tvil om at ting skjer lenger inn bak det grønne løvverket. Lyden av hammerslag ljomer i luften. For å få bilder av gården må avisen ta krattet fatt. Etter en omvei i retning sjøen dukker det opp bak en kolle til slutt. Den røde gårdsbygningen og de to mindre uthusene. Til venstre for hovedhuset reises en ny bygning. Arbeidshjelmer stikker opp over takvinkelen. Nye hammerslag. En motorsag og arbeidsfolk som holder på oppe i skogen til høyre for huset. Noen hundre meter lenger ut mot sjøen og grensen til nyetablerte Raet Nasjonalpark står sjøbua. Både den og bryggeanlegget ligger urørt. Ut i retning Grundesundholmen ligger en plankehaug på svaberget. Kanskje er det her det skal kjempes tvekamp på en platting. Spektakulære TV-bilder av den arendalske sørlandsskjærgården ut over sommeridyllen «Skinnfellen» er lett å se for seg. Videre opp på en topp er det bygget et fundament i treverk. Dette kan også være stedet der deltaker etter deltaker vil ende sin TV-karriere i kamp med økser, kunnskap eller slitne melkespannmuskler. Eller det kan være her deltakerne som kjemper om en fortsatt Farmen-tilværelse må flytte inn ei bu og utsettes for sine egne konkurransenerver før de skal ut i kamp. Kanskje er det her Farmen-tinget skal holdes. TV2 og Strix vil ikke ut med detaljer.

– Vi ønsker mest mulig stillhet om det som foregår. Det skjer ikke mer mystisk der enn på andre Farmen-gårder, sier TV2s kommunikasjonsrådgiver.

Han forteller at det legges kabler, males og gjøres alt for å få gården klar til en TV-produksjon.

Produsent Amund Simensen i Strix letter imidlertid litt på sløret. Narestø er høyaktuell location som markedsplass i serien.

– Stedet har nærhet til gården og historien, så Narestø ligger godt an. Jeg håper og tror at det blir det, men det er ikke landet ennå, sier han.

Det er svært gledelig at Farmen blir innspilt i Arendal

Lokale ringvirkninger

Arendal kommune får med TV2 Farmen en unik mulighet til å få vist frem sørlandet på sitt beste. Tone Pernille tror det vil være positivt for turistnæring og arbeidsplasser.

– Det er masse ungdommer som får sommerjobber her. Det setter mye folk i sving, og det er jo bra, synes hun.

Ordfører Robert C. Nordli har tro på at Farmen er positiv for kommunen.

– Det er svært gledelig at Farmen blir innspilt i Arendal. Det kommer helt sikkert til å bli god markedsføring av Arendal, sier han.

Nordli synes det er gøy at statistinteressen er høy, men han har ingen planer om å melde seg på selv.

– Jeg har ikke planlagt gjøre det selv, men jeg stiller selvsagt opp om det skulle komme en forespørsel av noe slag, lover han.

Produksjonen vil neppe slite med å finne personer som kan gå inn i 1917-karakter. Da TV2 satte i gang jakten på statister i Arendal i forrige uke sto folk i kø og ventet på at registreringen skulle starte. Gamle og unge sto ivrig klare til å registrere seg, og det var tydelig høy interesse for Farmen-opplevelsen.

Det har ikke vært noe problem å finne folkene

– Mye flinke folk

Wannado er ikke alene som lokal bidragsyter til Farmen-innspillingen. Simensen trekker frem Lundbergs Planteskole på Helleheia, kulturlandskapspleierne i Ragg fra Tvedestrand, Vaktmester Marcussen i Arendal, det lokale historielaget, Dyrepasserne-regissør Stephan Hergel og Arendal Herregård, som eksempler.

– Vi ønsker jo å bruke lokale aktører til så mye som mulig. De har lokal kunnskap og flere kontakter enn oss. For eksempel kjenner planteskolen mer til hva som vokser og ikke vokser på stedet og hva som er naturlig å ha der, forklarer han.

Simensen mener det er praktisk og helt vesentlig for produksjonen å knytte til seg flinke, lokale folk.

– Det er et område med mye flinke folk. Det har ikke vært noe problem å finne folkene heller. Det er også trygt å vite at det er lokale som har kontroll og følger opp i den tiden vi ikke er der nede, sier han.

Det er en utrolig takknemlig oppgave å skaffe deltakere

Farmen-hotellet

For tiden er det bare et fåtall fra den faste staben som er på plass på Farmen-gården. Det er blant annet produksjonens scenografer som er i gang med å snekre og bygge. I starten av juli flytter hele produksjonen inn på Arendal Herregaard på Tromøy.

– I perioder tror jeg vi har hele hotellet, men i Arendalsuka er det jo fullt over hele byen, så da må vi nok dele det med flere. Jeg tror vi vil fylle det godt opp, sier produsenten.

Han anslår at mellom 60, 70 og kanskje opp mot 100 personer er med i produksjonsteamet på det meste. Det er i dagene hvor det skjer mest, som markedsdager og tvekamper i innspillingen, at det blir aller mest folk på jobb. I disse dager er deltakerutvelgelsen i ferd med å avsluttes.

– Vi har fått mange tusen søknader. Det er en utrolig takknemlig oppgave å skaffe deltakere, men det er litt av en jobb å sette sammen den perfekte gjengen, sier Simensen.

Enn så lenge må TV-seerne smøre seg med tålmodighet om hvilke navn og ansikter som flytter inn på gården i skjærgårdsidyllen i sørlandsparadiset ved Narestø i slutten av neste måned.