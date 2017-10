Høstens vakreste eventyr

Lokale artister fra Arendal bidro søndag kveld til å skape en lun og varm høststemning da Arendal kulturhus arrangerte konsertkonseptet «Den store høstfesten» for første gang.

Kvelden konferansier, kultursjef Linda Sætra, uttrykte stor begeistring over både artister og orkester gjennom kveldens konsert.

– Vi skal være stolte av det som er vårt eget, uttrykte hun med eierfølelse og stolthet i stemmen.

Forrykende

«Den store høstkonserten» er et helt nytt konsept i regi av Arendal kulturhus i samarbeid med Arendal byorkester og organist Leif Rino-Müller. Tanken er å starte opp en ny tradisjon med en årlig konsert med lokale artister i fokus. Salen var godt fylt opp av et forventningsfullt publikum, dog ikke stappfullt. Kveldens musikalske gjester i tillegg til byorkesteret og husbandet bestående av Kristian Vågsnes på bass og Haral Nyland på trommer, var sangstrupen Eva Jonassen Tungesvik, byens eldste boyband Haraldsguttene og arendals nyeste fremadstormende talent Caroline Kristiansen.

Og for en fest det ble!

Arendal byorkester åpnet ballet med en forrykende «Flåklypa medley» med en rekke temposkiftninger og krevende overganger før artistene etter hvert dukket opp på scenen. Eva Jonassen Tungesvik leverte flere imponerende vokalprestasjoner i løpet av kvelden. Sammen med bandet fremførte hun først «Wayfaring stranger» til stor applaus fra publikum. Deretter serverte hun med stor innlevelse «Papa can you hear me» sammen med byorkesteret og Leif Rino-Müller. Tilstedeværelsen på scenen, hennes klokkeklare stemme og blide vesen bidro til å sjarmere publikum i senk.

Boyband

Det gjorde også byens eldste og eneste boyband, Haraldsguttene. Med en god dose humor, stor innlevelse og også her gode vokalprestasjoner serverte de gamle kjenninger som «Put your head on my shoulder», «Sing your way home» og «Fly me to the moon» under ledelse av Leif Rino-Müller. Konferansieren var tydelig sjarmert av de elleve «gutta» på scenen, og flørtet muntert med boybandet.

– Fly me to the moon ble gjort kjent av Frank Sinatra, men jeg ville heller reist til månen med denne gjengen her, sa Sætra før Arendal byorkester avsluttet første avdeling før pause med irske folketoner gjennom stykket «Gaelforce».

Ungt talent

Arendal har mange og varierte artister å by på, og en av dem som er på full fart fram mot stjernehimmelen er Caroline Kristiansen fra Tromøy. Hun går musikklinja på Dahlske videregående skole, og har en plan om å kunne leve av musikken på sikt.

– Det tror jeg slettes ikke er usannsynlig, kommenterte Linda Sætra i sin presentasjon av ungjenta.

Med sin særegne stemme leverer hun varene med stor musikalitet, og hun imponerer også som låtskriver og tekstforfatter i sangen «Leaves are falling», som hun presenterte for aller første gang for publikum denne kvelden. Responsen fra publikum uteble ikke. Med en rekke fans i salen ble det høylytt applaus og plystring som en god indikasjon på fremtidens solokonserter med tromøyjenta. Hun sang også den så for mange kjente «Har du fyr» av Ola Bremnes, der teksten handler om å være fyrlykter for hverandre og ta vare på hverandre. En dyp og varm levering fra som garantert sørget for noen berørte tårer i salen.

Vel blåst

Eva Jonassen Tungesvik, Haraldsguttene, Caroline Kristiansen, bandet med Leif Rino Müller i spissen og Arendal byorkester bidro sammen til å skape en varm, stemningsfull og god atmosfære gjennom hele konserten. Byorkesteret viste nok en gang imponerende kvaliteter under ledelse av sin faste dirigent Britt Hilde Våge. Her er det bare å ta av seg hatten og bøye seg i støvet for et godt gjennomført arrangement. Kulturhussjef Anne Moe Rasmussen takket til slutt alle og enhver med blomster, og publikum reiste seg i begeistring. Konserten ble avsluttet med «My way» som fellesnummer med alle aktørene på scenen. Vel blåst, vel sunget og vel arrangert.

Se alle bildene fra konserten her: