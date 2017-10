AUTISME: – En reise i svært ulendt terreng

Hvordan tror du det er å oppfostre seks barn, hvor fire har autisme? Dette var virkeligheten til Anne-Marie Gilbu.

Nå forteller hun sin historie i boka «Kontrakten».

Hun har seks barn, fire med diagnose autisme. Anne-Marie har kjempet en lang kamp mot det offentlige hjelpeapparatet. Hun har vunnet og hun har tapt, hun har kjempet, elsket, sørget og grått, alt har hun gjort for de hun har mest kjær, barna!

Ærlig

Nå er barna voksne og har for lengst flytta ut fra hjemmet på Nedenes. De fire barna med diagnose bor enten i omsorgsbolig eller i leilighet med oppfølging. Åra som omsorgsperson for seks barn hvor fire av dem har nedsatt funksjon har satt dype spor. I boka «Kontrakten» beskriver hun hverdagen, bekymringer og en evig kamp mot det offentlige hjelpeapparatet. Hun forteller ærlig om hvordan det er å være mamma til barn som ikke er som alle andre, og hun beskriver en kamp mot systemet, flere rettsaker og en konstant redsel for å miste barna sine. Hun beskriver en hverdag de fleste av oss ikke ville taklet, en hverdag preget av utagering og vold og frykt.

Dette er verdens fineste plass. Hvis det er noe jeg grubler på går jeg ut hit og legger alt det vonde ifra meg her



Seks barn, en historie

Med sekken på ryggen og et fargerikt skjerf over den blå vindjakka, sprader hun med spenstige skritt mot havet idet vi møtet 58-åringen på Spornes i Raet Nasjonslpark. Hove og Spornes har vært hennes terapi gjennom de 16 åra etter at hun møtte kjærligheten på Sørlandet. Nesten daglig tar hun turen ut hit for å tømme hodet for bekymringer og vonde tanker.

– Dette er verdens fineste plass. Hvis det er noe jeg grubler på går jeg ut hit og legger alt det vonde ifra meg her, sier den nybakte forfatteren.

Det er lite som vitner om at hun har levd et tøffere liv enn de fleste. Med friske naturlige røde roser i kinnene og håret flagrende i høstvinden utstråler hun energi og sunnhet.

Hun pakker termos, to pappkurs og en rykende fersk selvbiografi opp fra sekken idet hun setter seg ned på en av de nye benkene i nasjonalparken. Hun har en historie å fortelle, en historie om en mors opplevelser tett på autismens uforutsigbarheter, om hennes møte med det offentlige som etterhvert påførte henne det hun selv beskriver som «barnevernsangst».

– Jeg opplevde å få det ene barnet etter det andre med autismespekterforstyrrelser i ulik grad. Den tyngste oppgaven var likevel ikke omsorgsoppgavene, det var hjelpeapparatet som påførte meg de store ekstrabelastningene, forteller hun.

Annerledes barndom

Hun kjenner godt til følelsen av å være annerledes. Hun vokste opp sammen med åtte søsken i et svært religiøst hjem, hvor hun skilte seg ut på skolen fordi hun alltid gikk i skjørt og hadde fletter. Hun hadde ikke noe valg i klesveien, selvom hun ble mobbet, ikke bare av de andre barna, men også av lærere på skolen, mener hun. Anne-Maria kjenner godt til følelsen av og ikke høre hjemme eller bli inkludert. Som tenåring sto hun på sidelinjen og så hvordan de andre sminket seg, gikk på fest og forelsket seg. Hun bestemte seg for at i det øyeblikket hun fylte 18 år, skulle hun flytte for seg selv og begynne å leve «normalt», som alle andre. Hun mistet imidlertid ikke troen på en høyere makt, og hun inngikk en kontrakt med Gud, en livslang kontrakt som skulle bli krevende, men samtidig inntektsbringende på det sjelelige plan.

– Jeg har tross alt en bakgrunn og tror fortsatt på Gud, det kan jeg ikke la være. Vi har en kontrakt, ting har løst seg på en forunderlig måte når jeg har bedt om hjelp, forteller forfatteren.

Jeg var som en flygeklar ungfugl, og med nysgjerrighet og undring lærte jeg denne nye verdenen å kjenne



Nye piskeslag

Hun beskriver oppveksten uten bitterhet i stemmen. Det var sånn det var.

Det var normalt med avstraffelse der barna ble pisket med bjerkekvister av barneoppdrageren hvis de ikke var lydige. Frykten for å få ris gjorde at hun stort sett var lydig, og hun ba til Gud for å samle styrke, «Kjære Gud, hjelp meg til å bli ei snill og lydig jente» og avsluttet bønnen med sangen «Kjære Gud jeg har det godt». Hun forteller om en ensom barne- og ungdomstid uten venner, og da hun brøt ut som 18-åring opplevde hun en ny og forunderlig verden, i hennes øyne.

– Jeg var som en flygeklar ungfugl, og med nysgjerrighet og undring lærte jeg denne nye verdenen å kjenne. Som 22-åring hadde jeg truffet ham jeg giftet meg med, og jeg ventet mitt første barn, forteller hun.

Det er her historien starter for alvor, for 36 år siden. Historien om å få barn med store utfordringer, og hvordan man blir møtt i samfunnet. Nye piskeslag ventet den unge kvinnen, ikke av bjerkekvister denne gang, men av hjelpeapparatets uvitenhet ifølge boka. Beskyldinger og manglende kunnskap. Slag som har satt sine spor og ført til store dype sår som det har vært vanskelig å lege. Men hun har slikket sine sår, i dag er det kun arrene som er synlige.

Ammefølelse

På rad og rekke fødte hun de seks barna, Tora, Lillegutt, Maja, Bror, Ellen og Fred. Maja og Ellen er friske og velfungerende, de fire andre har alle fått diagnosen autisme i større eller mindre grad. Lillegutt er særlig fremtredende i boka som den med størst utfordringer og minst fungerende. De er svært fors­kjellige og har ulike grader med en eller flere tilleggsdiagnoser, noe som ikke er uvanlig blant autister.

Anne-Marie har helt fra fødsel av visst at det har vært noe galt med de fire barna, og hun trekker fram ammeperioden som et godt eksempel.

– Jeg merket det på ammingen med en gang. De var slappe i sugingen og var lite interesserte, jeg fikk heller ikke blikk-kontakt med dem, mens de to friske barna var glupske, fulle av energi med et våkent og nysgjerrig blikk. Jeg tror jeg kan lukte på lang avstand om det er et barn med eller uten autistiske trekk, sier hun.

Helsevesenet var imidlertid ikke av samme oppfatning som moren. Bortsett fra Lillegutt, som tidlig viste utpregede tydelige tegn, og fikk diagnosen autist da han var atten måneder. Hun har måttet kjempe og sloss for å få helsesøster, psykologer og barnevern til å forstå at barna slet med dårlig funksjonsevne og var annerledes.

Barnevernsangst

Barnevernsbesøk ble det mange av. Hun følte selv at hun ble invadert i hjemmet gang på gang, og utviklet hun det hun kaller for barnevernsangst. Hun mistet fullstendig respekten og troen på hjelpeapparatet og opplevde at de motarbeidet henne i stedet for vise forståelse for hvordan det var å leve med fire barn med nedsatt funksjonsevne.

– Jeg mista all tro på leger, psykologer og barnevern. Kontakten med dem har kun vært et nødvendig onde, forteller Anne-Marie.

Hun fikk ved flere anledninger barnevernet på nakken fordi de mente årsaken lå i hjemmet. Hun ble ettergått i sømmene både en og to ganger og fikk uanmeldte kontrollbesøk der de skulle vurdere om hun hadde god nok omsorgsevne. Da hun gikk gravid med nummer seks separerte hun seg fra ektemannen som var psykisk syk, og hun bodde i en periode på krise­senter. Hun opplevde en traumatisk barnefordelingssak med omfattende utredning fra sakkyndig bare to dager etter at minstemann ble født.

– Jeg hadde nettopp født, og så skulle denne sakkyndige komme hjem til meg og følge meg i hælene for å se om jeg var en god nok mor, det var ingen god følelse, sier hun.

Hun vant fram og ble nok en gang erklært egnet som omsorgsperson, mens eksmannen kun fikk samvær i helgene. Etter at eksmannen døde for seks år siden turte Anne-Marie å gjøre alvor av å skrive boka, som hun hadde jobbet med i hodet sitt i mange år.

– Jeg har alltid visst at jeg skulle skrive en bok, men jeg har ikke alltid visst om hva. Boka «Kontrakten» er en reise i et svært ulendt terreng, og det har kosta meg mye å skrive den, sier hun.



Atferdsforstyrrelser

Gjennom hele barne- og ungdomstiden til barna føler hun at hun har hun fungert som ansatt i en omsorgsbolig.

– I praksis har jeg drevet en institusjon, en omsorgsbolig med kun en ansatt. Etter veldig mange år fikk jeg etterhvert omsorgslønn, etter først å ha anket et avslag, det var en god følelse, beskriver hun.

For selv om hun hadde avlastning til Lillegutt, ble det en fulltidsjobb å håndtere alle de ulike atferdene. Mangel på empati, utagering, rasering, hyling og skriking, vold, mobbing, spisevegring, dårlig kommunikasjonsevne og adferdsforstyrrelse som blant annet gjentakende grising med avføring er bare noen av stikk­ordene. Hun hadde ikke anledning til å jobbe, og den tiden hun hadde til overs ble brukt til å gi de to fungerende barna kvalitetstid med mor.

Genetisk

58-åringen har etter hvert blitt den reneste ekspert på autisme, gjennom et liv med ekte erfaringer. Men hva er egentlig autisme?

– Jeg hadde ingen kunnskap om autisme da jeg ble mor. Etter 36 års erfaring med barn innen ASF, autismespekterforstyrrelser, må jeg si meg enig med forskerne, at det er en gjennomgripende utviklingsforstyrrelse, forklarer hun.

Ifølge fagfolk er autisme en nevro­psykiatrisk sykdom, med forandringer i hjernen som medfører en lang rekke forstyrrelser hos små barn, som i hovedsak dreier seg om tre hovedproblem: Unormale sosiale ferdigheter, språk- og kommunikasjons­problemer og atferdsforstyrrelser.

– Cirka 50 barn i året får diagnosen i Norge, og den forekommer cirka fire ganger hyppigere blant gutter. Jeg er nesten helt sikker på at spesielt mødrene til disse barna har hatt en tidlig intuisjon om at ikke alt var som det skulle være med barnet sitt, påstår forfatteren.

Anne-Maria vet at diagnosen er arvelig. Flere av hennes åtte søsken har fått barn med autistiske trekk.

– Jeg er nesten sikker på at den store opphopningen av autisme i familien min, nettopp skyldes gendefekt, sier hun, men utelukker ikke at det også kan dreie seg om kvikksølv og tungmetaller.

– Ifølge forfatter Anthony William kan opphopninger av kvikksølv skape autismesymptomer ved at det fester seg mellom venstre og høyre hjernehalvfrekvens. Kanskje det kan være en del av forklaringen,undrer hun.



Når enden er god…

I dag er Anne-Maria i full jobb, etter at hun i 20 år var hjemme og drev det hun kaller for omsorgsbolig. Hun har det bra og lever godt sammen med den nye ektemannen på Nedenes. Kontakten med de seks barna er jevn og god, og hun gleder seg over å se at det går bra med dem.

– Det er fortsatt mye liv og leven når vi samles, og folk stopper opp og ser på oss, men det gjør ingenting. Jeg elsker alle barna mine, og det er fint å se at de klarer seg bra på hver sin kant, sier hun før hun pakker sekken og rusler tilbake til bilen, dagens rekreasjon er over og livet venter.