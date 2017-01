Midt i smellet

15 sting i panna, fire brudd i foten og ett brudd i hånda etter et uoppmerksomt øyeblikk.

Hun var helt sikker på at bilen skulle stoppe, men ikke før hun våknet opp på akutten forsto hun hva som hadde skjedd. Store personskader kan være resultatet etter bare et uoppmerksomt øyeblikk i trafikken.

Fire brudd

– Jeg skulle på joggetur nede i Åsbieskogen ved Bjønnes. Så var det så mørkt i skogen at jeg ombestemte meg, det er jo ikke noe lys der. Da kom jeg ut fra fotballbanen og skulle krysse veien igjen. Jeg så en bil som var kanskje fem meter borte, men jeg tenkte automatisk at den stoppa.

Marianne Aske sitter hjemme i sofaen sin to uker etter at hun ble påkjørt på Myreneveien. 17-åringen har et arr på skrått over hele panna, hun måtte sy femten sting etter ulykka. I tillegg har hun tre brudd i den ene foten og ett brudd mellom tommel og pekefinger.

– Det er jo en fotgjengerovergang og trafikkreglene sier at man skal stoppe og være forsiktig når man kommer til en fotgjengerovergang. Føreren kjørte i 50 kilometer timen, men jeg tok det som en selvfølge at han kom til å stoppe, forteller hun.

Ukjent hyl

Det som skjedde etterpå minner mest om det vi alle har sett i en rekke filmscener. Hun frøs til på refleks da hun forsto at føreren av bilen ikke kom til å stoppe. Hun så de sterke lysene fra bilen og kjente seg selv bli kasta opp på panseret.

– Det jeg merket først var at jeg smalt hodet. I vinduet eller panseret. Så kjørte bilen over foten min. Jeg tok meg imot med hendene så tommelen knakk. Og da jeg datt på bakken smalt jeg hodet en gang til.

Så skrek jeg et sånt skrik jeg aldri har hørt før på meg selv, jeg har aldri skreket på den måten før og jeg skjønner liksom ikke hvor det kom fra, men det var jo fordi jeg var veldig redd, forteller hun.

117 døde

Foreløpige tall fra Trygg trafikk viser at 117 mennesker omkom på norske veier i 2015, 18 prosent mindre enn i 2014. I 2015 mistet seks personer fra Aust-Agder livet i trafikken, noe som plasserer fylket midt på treet i statistikken. Tallene for fjoråret, 2016, er enda ikke klare.

Mellom 10 og 15 av dem som dør i trafikken er i gjennomsnitt fotgjengere. Og mellom 2010 og 2014 ble fire barn mellom null og 17 år drept i trafikken, 74 ble alvorlig skadd.

Marianne sier hun selvfølgelig kunne stoppet og sett seg bedre for da hun var ute og jogget, men hun var så sikker på at hun ble sett.

Refleks

Hun hadde refleks på treningsbuksa og den knallrosa jakka, dermed tilhørte hun et flinkt mindretall i dette fylket.

Trygg trafikk gjennomfører årlig en telling av hvor mange som bruker refleks når de er ute i mørket, på landeveier og i sentrum. Svaret er at kun 31 prosent av dem som er ute og går bruker refleks på landsbasis.

I Aust-Agder ble det i fjor kun foretatt telling i sentrumsområder og ikke ute på landeveier, men her var andelen helt nede i 19 prosent.

– I ettertid har jeg tenkt at det må ha vært umulig å ikke se meg. Jeg hadde på meg så sterke farger og refleks, sier hun.

Sjokk

Etter påkjørselen gikk 17-åringen i sjokk og forsto ikke hva som skjedde. Hun ville reise seg, si fra til en venn om at hun ikke rakk avtalen og gå hjem og øve til en prøve.

– Jeg hadde egentlig ikke vondt, for jeg forsto ingenting. Jeg skjønte ikke hvorfor jeg ikke klarte å reise meg. Da jeg så på siden av meg lå det masse blod og alt det der. Så kom det en bil og da tenkte jeg at nå dør jeg, forteller hun.

Etter hvert kom masse folk til fra fortauet og trafikken ble stoppet. Mange gikk ut av bilene sine og hjalp og ambulansen kom raskt.

– Jeg skjønte ingenting så jeg sa bare at jeg måtte hjem. At jeg måtte hjem å rekke avtalene mine.

Så ba jeg dem få meg inn i fortauet, for jeg følte meg sånn i veien. Jeg var rett og slett livredd og sa til en som var der at han måtte holde øyenkontakt med meg. Jeg måtte vite at noen var der, men da jeg så blikket hans forsto jeg at han også var redd og at det måtte være alvorlig.

Smerter

Da Marianne ble hentet med båre og nakke­støtte av ambulansepersonell svimte hun av, og først da hun våknet på akutten ble smertene virkelige.

– Det føltes som det var 200 ­mennesker som sto der, de skulle klippe av meg klærne og sjekke hele meg. Det var så vondt i foten! Jeg måtte ha masse smerte­stillende for å klare å roe meg ned. Før har jeg ramla på sykkelen, fått hjernerystelse og forstuet foten, men jeg har aldri hatt så vondt, sier hun.

Etter ulykka har 17-åringen vanskelig for å være ute i trafikken, hun skvetter hvis en bil kommer raskt mot henne, hun sjekker flere ganger før hun krysser veien og hun blir stressa og redd. I tillegg til de fysiske skadene har hun fått hjernerystelse og hun har ikke fått lov å ta tentamen på skolen.

– Jeg har lyst å si til han som kjørte på meg at det er veldig dumt, at han har skadet meg og laget traumer for meg, men det gjør ikke noe bedre. Han har mistet lappen og får sin straff. Mer er det ikke å gjøre, sier hun.

Respekt

17-åringen kan snart ta lappen, og før ulykken har hun allerede øvelseskjørt en del. Hun er usikker på hvordan det vil gå når hun skal i gang igjen.

– Jeg tror det kommer til å gå fint å begynne å kjøre igjen, men hvis jeg er like redd for småting som nå klarer jeg det ikke. Jeg må prøve, jeg vil jo ha lappen, sier hun.

Hun håper folk som leser dette tenker seg om to ganger før de mister konsentrasjonen når de er ute og kjører, særlig ungdommer som nettopp har fått lappen. For selv om de mellom 15 og 24 år kun utgjør syv prosent av bilførerne, er mellom 15-30 prosent av dem som mister livet årlig i trafikken i den aldersgruppen.

– Jeg synes det er forferdelig at 18-åringer får lappen, de har ikke forståelse for trafikken, vertfall ikke de som er umodne. Det sies at man først begynner å lære når man har fått lappen, men ulykker skjer plutselig og derfor syns jeg folk skal ha mer respekt for trafikken, sier hun.