Et langt blomsterliv på vei til butikkhyllene

Et hav av asaleaplanter er på vei fra Tromøy til hjem over hele Arendal.

Første helga i advent er bare tre uker unna, og selv om det er litt tidlig for julestjerner og røde asalea er hvite asaleaer på full fart mot stuebord og spisebord over hele Norge.

Tre år gamle

For at vi forbrukere skal få de plantene vi ønsker til jul, vår, påske og sommer må gartneriene ligge et hestehode foran oss, for planter er ikke laget over natta. Arendals Tidende har avlagt Olsens handelsgartneri på Tromøy et besøk for å se hvordan det står til med juleplanteproduksjonen. Der fyller mellom 6000 og 7000 azaleaplanter et helt drivhus. Et hav av grønt, rødt og hvitt møter deg idet du trekker inn i veksthuset hvor plantene står og godgjør seg før levering.

Gartneriet som drives med Øyvind Grunde i spissen forsøker å dyrke mest mulig lokalt. Den folkekjære juleplanta klarer de imidlertid ikke å fremdrive selv. Før den kommer til Tromøy har den nemlig stått tre år utendørs i Belgia eller andre Sør-Europeiske land. Der er det såpass varmt at den kan overleve vinteren uten å tas inn. Grunde og resten av de ansatte på gartneriet har dyrket den frem til blomst de siste månedene før planten er leveringsklar med blomster og knopper.

– Vi får inn noe julestjerner også, men det er asalea vi selger mest av. Nå skal først de hvite ut også kommer det mer av de røde frem mot jul, forteller Grunde til Arendals Tidende.

Sommerblomst

Heller ikke julestjerna vi nordmenn er vant til å pynte til jul med er noen typisk vinterplante i utgangspunktet. Den tåler ikke frysetemperaturer og er vant til å stå i årevis og vokse seg stor og sterk i sydligere strøk. Når vinteren kommer blomstrer den.

Blomstene vi nordmenn snart skal kjøpe i rødt, hvitt og glitrende format ble sådd i juni eller juli. Julestjerner som kommer for salg i slutten av november har blitt lurt til å tro at det er vinter ved å stort sett stå i mørket, med korte lyse dager siden slutten av september. I disse dager begynner de grønne bladene å skifte farge til rødt eller hvitt, sånn at vi kan få de juleplantene vi ønsker oss.