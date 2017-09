Klassisk eventyr i Arendal

Orkesteret 1B1 satt preg på Arendal da de inviterte til konsert i kulturhuset etterfulgt av musikalsk nachspiel i Bankgården.

Eventyret om det unge klassiske orkesteret som siden 2008 har trollbundet publikum og kritikere rundt om i verden, sjarmerte også arendalspublikummet med sin ungdommelige musikalske energi.

Det var en gang…

Man kan trygt kalle historien om det klassiske orkesteret for et eventyr. Etter ni års virke har de vært gjennom suksessfylte opptredener, besøkt både slott og prinsesser, mottatt priser og høstet lovord fra flere av verdens kontinenter. Men alle eventyr har et troll, og det har også dette. Det store pengetrollet har fanget orkesteret, og om historien ender med at de levde lykkelige i alle sine dager, er ennå uvisst. Nå kjemper orkesteret en hard kamp mot pengetrollet, og de spiller veldedighetskonserter for å tjene nok penger for å unngå at det enda større trollet konkurstrollet, skal ta dem. På sin ferd mot økonomisk frihet har de med seg flere gode hjelpere, blant annet de berømte musikerne Lars Anders Tomter på bratsj og Leif Ove Andsnes på piano, som begge spiller gratis med orkesteret for å bekjempe den økonomiske krisen. I kampen mot en bedre økonomisk fremtid snublet orkesterets leder Jan Bjøranger over den entusiastiske grimstadmannen og eier av Bankgården i Arendal, Rolf Erik Nilsen, som bestemte seg for å hjelpe orkestre med å bekjempe pengetrollet.

– Vi arrangerer en konsert i Arendal, for der er det så mange mennesker som er glad i musikk, sa han.

Som sagt så gjort. Nilsen kontaktet festivalen Canal Street i Arendal og sammen booket de byens storstue, Store Torungen i Arendal kulturhus for å arrangere en veldedighetskonsert for å redde orkesteret 1B1.

Privat overnatting

Rundt 30 musikere inntok Arendal forrige mandag for å øve fram til konsert onsdag kveld. For å spare orkesteret for utgifter til hotell ble musikerne innkvartert privat gjennom frivillige fra Canal Street etter en melding på Facebook fra festivalens leder, Mats Aronsen:

«Vi trenger noen som kan overnatte klassiske musikere i forbindelse med den store konserten i kulturhuset og Klassisk nackspiel onsdag til uka. Til sammen kommer 25 stk – noen allerede mandag. De skal øve sammen osv. Om du kan ta 1 eller flere hyggelige, unge musikere så si ifra fort. ! Fantastisk om noen kan – dette blir sikkert veldig hyggelig. Meld ifra her så fort dere kan. Hilsen Mats»

Responsen uteble ikke. Ti private personer sørget for at musikerne fikk en seng og sove i og mat på bordet, deriblant undertegnede som tok i mot tre unge musikere i sitt hjem.

– Ved at vi har klart å innlosjere nesten alle musikerne privat, har vi spart orkesteret for nærmere 100.000 kroner i mat og overnatting. Det er en fantastisk dugnadsinnsats fra folk i Arendal, sa Nilsen fornøyd.

Musikalsk energi

Musikerne som overnattet hos undertegnede var strålende fornøyd med å bo privat framfor hotell. Fiolinist Ingrida Zibaité fra Litauen, cellist Jenni Witick fra Finland og Nederlandske Francesca Wiersma Vilalta på bratsj er alle studenter og bor i Norge. Ifølge de tre er det både morsomt og lærerikt å være en del av 1B1, særlig fordi det er en annen form for innlæring enn det de er vant med fra før.

– Vi får ikke notene før vi kommer på øvelsen, og må bladspille. Det er fordi vi ikke skal tillære oss andre tolkninger av musikken. Den musikalske energien er viktig, vi skal ikke bare være teknisk gode, vi må også ha den riktige energien. Vi må lære å spille mye uten noter for at vi skal bli flinkere til å føle og kjenne på musikken og kommunisere med hverandre. Det er særlig viktig fordi vi ikke har dirigent under konsertene våres. Det er solistene som leder orkesteret, kunne de tre fortelle.

Suksess

1B1 er et ungt orkester basert på Sør- og Vestlandet. Med mål om å revitalisere klassisk musikk vil orkesterets musikalske leder, fiolinist Jan Bjøranger, gi unge musikkstudenter en sjanse til å virke og utvikle seg i en profesjonell setting sammen med musikere i verdensklasse. I løpet av orkesterets virketid har de gitt ut en rekke album og turnert rundt i hele verden der de har vakt oppsikt, blant annet i New York. I 2015 vant de Spellemannsprisen i kategorien for klassisk musikk for CD-en Holberg Variations. Ensemblet består av musikkstudenter fra Universitetene i Stavanger, Bergen og Kristiansand samt medlemmer av Stavanger symfoniorkester. Orkesteret har høstet begeistrede anmeldelser fra flere kontinenter, og man kan si at det er et suksessprosjekt. Den eventyrlige reisen har likevel ikke vært smertefri.

Den kunstneriske suksessen har dessverre vært større enn den økonomiske, og orkesteret er på konkursens rand.

– Orkesteret har ikke statsstøtte eller større sponsorer, og kostnadene er i ferd med å kvele det kunstneriske prosjektet. Vi har gått skikkelig på trynet økonomisk. Dagens konsert er et krafttak for å fylle kassa og få orkesteret på beina igjen, sa Jan Bjøranger da han introduserte orkesteret i kulturhuset for rundt 400 publikummere.

Både pianist Leif Ove Andsnes og Lars Anders Tomter på bratsj, som begge er kjent langt utenfor landegrensene, opptrer uten honorar sammen med orkesteret for å prøve å stable økonomien på beina igjen. Det er heller ingen andre i ensemblet som mottar honorar for den jobben de gjør for orkesteret, slik at alle er med på å gjøre en dugnadsinnsats.

Bjøranger takket solistene, Canal Street og Rolf Erik Nilsen for all hjelp og støtte for å få økonomien på rett kjøl igjen.

Ungdommelig konsert

Orkesteret fremstår som ungdommelig og friskt med mye musikalsk energi og formidlingsevne. I motsetning til slik vi er vant til å se klassiske orkestre, skiller de umiddelbart ut på scenen i sin noe utradisjonelle opptreden. På de fleste klassiske konserter sitter orkesteret på stoler, de er nøytralt kledd og det er ofte en høytidelig ramme rundt konserten. Slik er det ikke når 1B1 inntar scenen. Jentene er kledd i fargerike gule, blå, lilla og grønne kjoler mens guttene er mer nøytralt antrukket. Alle står, bortsett fra de som på grunn av store instrumenter er avhengig av stol. De beveger seg på scenen, bytter plass mellom satsene ettersom hvilken stemme de spiller, og de smiler og ser på hverandre under konserten. De utstråler at de har det morsomt, og det smitter over på publikum. Nivået er høyt og fremføringen og formidlingsevnen er i en klasse for seg selv. Dette er et orkester som kan bidra til å få flere folk til å bli glad i klassisk konsert, ikke bare de godt voksne og eldre, men også den yngre garde.

Nachspiel

På konserten i kulturhuset var det Mozart som sto i fokus. På programmet sto Overture til Figaros Bryllup, Sinfonia Concertante i Ess-dur for fiolin, bratsj og orkester, Overture til Cosi fan tutte og konsert nr. 20 i d-moll for piano og orkester. Leif Ove Andsnes var solist på flygel, Lars Anders Tomter var solist på bratsj og Bjøranger var solist på fiolin. Etter konserten flyttet publikum seg over til Bankgården der det var dekket opp til nachspiel i et uformelt format. I stedet for å innta scenen sto Bjøranger og orkesteret på gulvet der de lot publikum bli bedre kjent med den enkelte musiker. Flere av fiolinistene sto ved bordene rundt publikum mens de spilte, og det var en intim og god atmosfære i lokalet. Sjeldent eller aldri har det vel vært så mange entusiastiske mennesker på en klassisk konsert på en pub i Arendal.

– Vi ønsker å vise at vi er mer enn bare klassiske musikere. Hos oss er det lov til å gjøre feil, vi hjelper hverandre og er opptatt av å ta vare på hverandre. Alle som er her i dette orkesteret er utvalgte unge mennesker med et stort talent, og vi vil vise at vi kan spre glede med musikken, sa Bjøranger på nachspielet.

Fremtidsvisjoner

Rolf Erik Nilsen forteller til avisa at han har store drømmer om et videre samarbeid med Jan Bjøranger. Han ønsker at Arendal skal bli vertsby for orkesteret, og at orkesteret skal ha sine samlinger fast et par ganger i året her. Både Jan Bjøranger og Canal Street er tent på ideen, og det jobbes i dag med å få på plass en ordning.

– Tenk hvis de kunne komme til Arendal et par ganger i året. Da kunne vi hatt premiere i kulturhuset i Arendal før de reiser videre med prosjektene sine. De kunne også inngått et samarbeid med for eksempel kulturskolen, slik at flere kan få glede av kompetansen til orkesteret, sa Nilsen etter konserten i kulturhuset onsdag kveld.

Han har både snakket med kulturhuset og Aust-Agder musikkråd, og har god tro på at det kan bli en realitet.

– Jan Bjøranger bor jo i Grimstad, og det er naturlig at samlingene blir her. Arendal er en musikkby som har masse å tilby, og de er mye bedre enn Grimstad på dette. Er det et sted som det det finnes muligheter, så er det i Arendal. Her finnes det en veldig god galskap som er mye bedre enn i Grimstad. Det høres sikkert litt rart ut at jeg som er fra Grimstad sier det, men det er sannheten, sa han optimistisk.

Også Mats Aronsen og Jan Bjøranger har tro på at et slikt samarbeid kan bli en realitet i fremtiden.

– Vi har veldig lyst til å få til et samarbeid med Arendal hvor vi kan komme og være noen dager av gangen og avslutte med konsert og nachspiel, sa Bjøranger.

– Vi er opptatt av god musikk, uansett hvilken sjanger. Jeg tror byen har godt av å tilknytte seg et klassisk orkester som 1B1, og det kan blant annet bli et fruktbart samarbeid med kulturskolen. Vi jobber for å få det til, sa Aronsen fra Canal Street.