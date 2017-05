Et kultursenter med sjel

I løpet av et år har de over 2000 besøkende på arrangementene. 500 timer blir lagt ned i dugnadsarbeid og et titalls foreninger har sitt tilholdssted der. Bli med på innsiden av Munkehaugen kultursenter.

Kjært barn har mange navn, og mange tiltaler fortsatt Munkehaugen som Gamlebyen Skole eller Arendal internasjonale kultursenter som det het før. Senteret fikk nytt navn i 2007 og heter nå Munkehaugen kultursenter.

Etter åpningen i september 1990 har huset vært hjem for alt fra SOS Rasisme til byens rockere. I dag sliter de imidlertid med å få ungdommens øyne opp for tilbudet. Hva skjer egentlig i det rustfargede bygget på toppen av byen?

Mangfold

De fleste har hørt om Munkehaugen, men slett ikke alle vet hva som foregår der. Her kan du blant annet stikke innom og ta en kaffe i kafeen på ettermiddagen, gå på konserter med alt fra Sondre Lerche til hardrock på menyen, melde deg på spennende kurs, sende barna på kulturskolen, lære deg å spille gitar eller gå på fotokurs. Dette er imidlertid bare noen av tilbudene senteret byr på.

Aktivitetssenteret startet opp i 1990 med visjoner om å drive ungdomsarbeid og vise mangfold i et inkluderende samfunn gjennom musikk og dans. I dag drives senteret fortsatt i samme ånd, i et mye større format. Ole Johan Lillegaard har vært leder av senteret siden 2002, men har oppholdt seg i bygget siden før 1990, både som musiker, frivillig og ansatt.

– Jeg har på en måte alltid vært knyttet til Munkehaugen, det har blitt en del av min livsstil, forteller driftslederen idet avisa tar turen innom for en prat om dagens tilbud.

Naturlig møteplass

Kultursenteret startet opp med visjoner om å jobbe med integrering, dans og musikk, og i den forbindelse trekker Ole Johan fram SOS Rasime som var aktive på 90-tallet.

– Organisasjonen var aktiv på den tiden da blant annet innvandringsmotstander og aktivist Arne Myrdal herjet som verst, og senteret bidro til å skape en naturlig og god møteplass for alle, knyttet rundt musikk, forteller han.

Kultursenteret har beholdt sitt hovedfokus. Flere innvandrerforeninger som går hånd i hånd med alle brukerne av senteret benytter bygget. Senteret jobber for å dekke behovet til kreative ungdom, både de som er over og under 18 år.

– Vi tar særlig godt hånd om de som trenger litt ekstra oppmerksomhet, og vi ser at mange finner en sosial tilknytning her. Huset er et naturlig samlingspunkt for mange, og vi har klart å holde på hovedfokuset med et enda bredere fokus på musikk, sier han.

Utfordrende

De fleste har et eller annet forhold til Munkehaugen, unge rockere har brukt øvingsrommene til å skape musikk, konsertarrangører, svingklubben, fotoklubben, lag- og foreninger og enkeltpersoner har bidratt til å skape et bredt kulturmiljø i byen. Likevel er det ikke alle som har helt oversikt over hva kultursenteret har å tilby i dag. Ole Johan forteller at de blant annet sliter med å få ungdommen til å bruke stedet mer, til tross for at de har tilrettelagt aktiviteter, en egen ungdomskafé og flere prosjekter rettet mot aldersgruppen.

– Vi ønsker jo at stedet skal være et naturlig samlingspunkt, men vi sliter litt med å få ungdommen hit, særlig innvandrerungdom. Vi ser at de heller samles på biblioteket, Amfi-Arena, McDonalds og Kilden. Det er jo litt pussig at kjøpesentrene i de fleste byer blir et viktig samlingssted for ungdom, selv om de har andre alternativer, undrer han seg, og legger til:

– Vi hører ofte at ungdom ikke har nok tilbud, men kanskje er det ikke så dårlig likevel? Det kan virke som behovet for samlingsstedet ikke er så stort, mye har forandret seg siden vi var unge, det må vi bare innse, sier han og smiler.

Stor aktivitet

Tilbudet på Munkehaugen kultursenter er stort og variert og favner aldersgruppen fra cirka 15 til 25 år som kjernegruppe. Senteret i seg selv byr på mange aktiviteter under forskjellige faner i tillegg til de mange foreningene som holder til der. Arendal kulturskole flyttet inn i huset høsten 2015 som en midlertidig løsning, og har bidratt til å skape ekstra liv i huset.

– Jeg er veldig glad for at kulturskolen er her, de skaper større aktivitet og det skjer noe på huset hele tiden, sier senterlederen fornøyd.

På en rundtur gjennom huset en tirsdags formiddag opplever vi stor aktivitet selv om det er tidlig på dagen. Ole Johan forteller at det egentlig er stille på denne tiden av døgnet, men at det likevel foregår en del ting. Oppover i etasjen møter vi folk i gangene som er på vei til eller fra en aktivitet og lærere fra kulturskolen som gjør seg klar til å ta i mot elever. Lyden av gitarer og glad sang trenger gjennom en lukket dør, der finner vi en gruppe mennesker som er på ukulele-kurs med gitarlærer Birger Nilsen gjennom brukerstyrt senter. Med fargerike hatter og et festdekket bord med norske flagg, kake og kaffe spilles og synges det med frodige røster.

– Vi møtes hver tirsdag klokka elleve, og vi har det veldig morsomt, sier Birger Nilsen og får full støtte fra de andre rundt bordet.

Drop-in tilbud

Bandet «Hot Scooters» er et av banda som benytter seg av øvingslokalene på Munkehaugen. Bandet er i regi av Arendal kommune som et drop-in tiltak for de som trenger et dagtilbud. De øver hver torsdag fra klokka tolv til to, og holder flere konserter i løpet av året. Avisa besøker bandet på en øvelse for å ta tempen på stemningen. Godt humør og glad musikk slår i mot oss idet vi åpner to dører inn til et lydtett øvingsrom. Bandmedlemmene forteller at de er strålende fornøyde med tilbudet på Munkehaugen.

– Her er det fint å være, og vi trives veldig godt. Vi er stort sett faste medlemmer i bandet, men alle som har lyst til å være med kan møte, forteller bandets komponist, munnspiller og vokalist Ove Johannes Aspen.



Musikk

Munkehaugen huser cirka ti foreninger, de har tre øvingslokaler for band, tre konsertscener der det arrangeres cirka 25 konserter i året, ungdomskafé, en rekke kursvirksomhet gjennom blant annet Rytmisk fabrik og flere særegne prosjekter rettet mot ungdom.

– Vi tilbyr gratis gitarkurs, fotokurs, skrivekurs, låtskriverkurs og filmkurs for å nevne noe, vi tilrettelegger aktivitetene etter hvilke behov som dukker opp, forklarer Ole Johan.

Det er ikke bare ungdommene som kan benytte seg av senteret, det er også en rekke aktiviteter for både voksne og eldre.

– Du kan si at kjernealderen er mellom 15 og 25 på våre egne aktiviteter på huset. Når vi arrangerer konserter justeres alderen på publikum ut i fra hvem vi booker. Ellers så er det jo en del foreninger slik som både svingklubben og koret Divas som består av voksne folk, så det blir en fin blanding. Alle som er her passer på en måte sammen, kommer godt overens og utfyller stedet, sier han.

Munkehaugen har vært et fast tilholdssted for mange band, særlig unge rockere som trenger et sted å øve og finne tilhørighet. Mange av byens band og musikere har vokst opp med Munkehaugen som sitt faste tilholdssted, og det har også Ole Johan gjort.

– Musikkmiljøet her er veldig spesielt med alt fra de som stiller svakest i klassen til de som får seks i alt. Her finner de hverandre, de streber etter et felles mål som er å bli gode. Og det blir de. Vi gir de backing og støtte fra senteret, og mange band har hevdet seg både nasjonalt og internasjonalt, sier han med stolthet i stemmen.

Ressursmangel

I dag har huset tre ansatte. I tillegg til Ole Johan som jobber hundre prosent som driftsleder har Geir Emanuelsen en femti prosent stilling som prosjektmedarbeider og Kristina Daland jobber 30 prosent som kafeansatt i Café Frekvens.

– Vi burde hatt mer ressurser, da kunne vi hatt mer flyt i driften og satt i gang flere prosjekter. Slik det er nå så har aktiviteten og besøket økt, mens bemanningen på huset ikke har økt i stil med utviklingen. Lenge var jeg eneste ansatt og jobbet meg nesten i hjel, og det kan jeg ikke fortsette med, sier driftslederen.

Han mener at kommunen burde ta mer ansvar for å sørge for at senteret kan drives mer effektiv med tanke på fremtidsrettet ungdoms- og integreringsarbeid.

– Før jeg gir meg bør vi ha helt vanlig åpent fra mandag til torsdag som en naturlig møteplass for alle, men problemet er ressurstilgangen. Vi har tross alt gått fra 500 til 2000 besøkende i året på få år, og det er en vanvittig økning, poengterer han og bruker Munkehaugen scene som et eksempel:

– I 2012 hadde vi 15 konserter og 850 besøkende, i 2016 hadde vi 25 konserter og 2100 besøkende på egne aktiviteter. Det betyr også at det har vært en enorm økning av frivillig arbeid. I 2015 hadde vi 300 dugnadstimer og i 2016 var vi oppe i 500 dugnadstimer, det går til en grense der folk ikke gidder å jobbe gratis lenger, sier han litt oppgitt.

Bak husets egne arrangementer står som oftest Rytmisk fabrik, Munkebusiness arrangørforening, rockklubben eller kultursenteret i seg selv. Rockklubben er en selvstendig arrangør, Munkehaugen scene tilhører huset, Rytmisk fabrik er et eget prosjekt under Munkehaugen kultursenter mens Munkebusiness er en selvstendig forening.

– Det er litt vanskelig å holde rede på, flirer Ole Johan.

– Det er mange som tror at alt tilhører huset, og jeg forstår at det kan virke litt forvirrende for noen.

Økonomisk drift

Munkehaugen kultursenter driftes av offentlige midler, tilskuddsordninger, utleie og gode velgjørere. Inntektene kommer i hovedsak fra kommunen, fylket, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, pengestøtte fra bank, utleie og eget salg fra kafeen og egne arrangementer.

– Det går mange timer til papirarbeid og prosjektsøknader, men det er helt nødvendig hvis vi skal klare å opprettholde det arbeidet vi gjør i dag. Med så stor aktivitet og bredt tilbud så skjønner jeg ikke helt hvorfor folk ikke framsnakker oss mer, sier han.

Han ønsker ungdom velkommen til senteret, før han går tilbake til arbeidet med å skape en møteplass for en ny generasjon unge arendalitter.

Dette finner du på Munkehaugen kultursenter:

Munkehaugen scene

Rytmisk fabrik

Café Frekvens

Fotogruppa Blink

Kursvirksomhet innen musikk, dans og film

Øvingslokaler

Coffee art & fotogruppe

Brukerstyrt senter

Kulturskolen

Munkebusiness arrangørforening

Arendal rockklubb

Gamlebyen lydstudio

Koret Divas

Medielab

Swingklubben

Arendal fotoklubb

Kongolesisk forening

Afrikansk damegruppe

Afghansk forening

Eritreisk forening