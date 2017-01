– De sa at jeg ikke kom til å klare meg

Marita Fossnes har blitt mobbet gjennom hele barne- og ungdomsskolen. Moren har vært psykisk syk i hele oppveksten, og hun har blitt banket jevnlig av faren. Hun har vært inn og ut av fosterhjem, bodd på institusjon og vært innlagt på psykiatrisk flere ganger. Nå er hun uføretrygdet.

Ei lita jente prøver å montere en lås på innsiden av døra på rommet sitt, hun er livredd for at faren skal komme inn og banke henne. På skolen er det ikke bedre. Hun går alene i skolegården, de andre roper «brunost» og «neger» etter henne. I dag er hun 24 år og ser endelig et lys i tunellen.

Klar for å fortelle

Temperaturmåleren i bilen viser ti minus idet vi er på vei til Bjorbekk for å besøke Marita. Det snødekte landskapet skaper en magisk stemning i ettermiddagssola, og iskrystallene blinker som diamanter på veien. Etter et par feilkjøringer finner vi det riktige huset og parkerer bilen sånn passe ulovlig foran en dobbel garasje før vi banker på døra. En ung kvinne åpner, hun smiler forsiktig og ønsker velkommen inn. Hun forteller umiddelbart at hun er klar for å fortelle sin historie, og advarer samtidig om at den ikke er pen.

– Jeg har lyst til å gi noe av meg selv, og samtidig få fram noen viktige poeng. Jeg tror det er viktig at folk får innblikk i hvordan det er å være annerledes, og hva mobbing kan gjøre med livet ditt, sier hun stille idet vi setter oss til rette i en grå sofa i stua.

Arr for livet

De store brune øynene er triste, og det mørke halvlange håret rammer inn det usminkede ansiktet. Hun er stille, usikkerheten ligger tykt utpå henne som en tung grå kappe. Hun drar den litt for store genseren godt nedover en vid bukse, og fikler med armbåndene på de tatoveringsdekte armene.

– Jeg drev med selvskading før og har mange arr. Jeg kuttet over pulsåren og måtte sy, og nå har jeg tatovert armene for å skjule arrene, forteller hun og legger begge armene ned i fanget for å vise fram skadene under tatoveringene.

Arrene er nesten usynlige, takket være en laseroperasjon hun fikk dekket av helsevesenet. Arrene hun har i sjelen kan derimot ikke slipes bort. Dem må hun leve med, resten av livet.

Halvt marokkansk

Marita er halvt marokkansk og oppvokst i Grimstad der hun bodde alene med moren fram til faren kom inn i livet deres da hun var seks år. Allerede da hun var liten og gikk i barnehagen merket hun at hun var annerledes, uten at hun kunne sette fingeren på hva det var.

– Mamma var syk. Hun sleit psykisk, hadde fibromyalgi og lavt stoffskifte. Hun var veldig dårlig og lå mye og sov, og jeg måtte klare meg mye selv. Jeg måtte blant annet gå alene hjem fra barnehagen da jeg var tre år, og jeg husker at jeg misunte de andre barna som ble hentet, spesielt når de gledesstrålende ropte «mamma» og kastet seg i armene deres, forteller hun.

Marita måtte smøre sin egen niste og var mye alene, og hun forsto ikke hvorfor mamma ikke kunne bidra slik som andre mødre.

– Jeg trodde jo at det var noe galt med meg som gjorde mamma syk, og jeg tenkte sånn fra jeg var veldig liten, og det er ikke godt for et lite barn. Jeg var alltid lei meg, og var ikke et lykkelig barn, sier hun.

Barnevernet var inne i bildet, og da hun var to år bestemte de at hun skulle i besøkshjem en gang i måneden slik at mor fikk avlastning.

Møtte sin far

Da hun var seks flyttet faren inn hos dem. Han var muslim, og hadde bodd i Italia i mange år.

– Jeg hadde aldri møtt faren min, og gledet meg veldig. Da han og mamma møttes var det bare en kort affære, og hun kjente ham ikke godt. Alle hadde jo en pappa, og endelig skulle jeg også få en.

Hun tar noen sekunders pause før hun fortsetter:

– Mamma trodde han var godt integrert i Italia, og hun visste ikke at han praktiserte islam i den grad han etter hvert gjorde. Hun var veldig forelsket, forklarer hun.

Det første faren gjorde var å ta henne ut av besøkshjemmet.

– Han mente jeg ikke trengte å være der. Nå skulle han være pappa på fulltid. Han forsto ikke at mamma var dårlig og trengte denne avlastningen.

Den første tiden var alt bra. Faren var snill og morsom. Han spiste svin, feiret jul og bursdager, og det var ikke noe som tydet på at det skulle endre seg.

– Han var et snikende ullteppe, sier hun bittert, og referer til filmen «Ikke uten min datter».

Starten på helvete

Marita var seks år og skulle begynne på skolen. Hun elsket å pynte seg, gå i skjørt og ta på seg neglelakk. Det ble det brått slutt på. Muslimen i faren ble mer og mer tydelig, og den lille jenta ble stilt krav til.

– Jeg måtte dekke meg til og fikk ikke lov til å gå med neglelakk eller bare bein. Mens de andre gikk i shorts og skjørt, gikk jeg heldekkende kledd, bortsett fra ansikt og hår. På skolen var jeg annerledes, og de andre elevene begynte å mobbe meg. Jeg passet ikke inn, og jeg var så liten at jeg forsto ikke hvorfor, forteller hun med et smertefullt uttrykk i ansiktet.

Det var da det som skulle bli et rent helvete startet.

Innestengt

– Jeg var den eneste som hadde litt mørkere hudfarge på barneskolen. Jeg hadde brune øyne og mørkt hår og ble kalt for neger og brunost. Jeg ble utestengt, og det var veldig vondt, sier hun sårt.

Marita forteller om dager som ble gjort om til nattens mareritt, både hjemme og på skolen. Faren stilte høye krav til hvordan hun skulle kle seg, hva hun kunne spise og ikke spise. Hvis hun ikke adlød ble hun straffet.

– Jeg fikk grisebank. Første gang han slo meg var jeg sju år. Jeg husker ikke hva jeg gjorde, men tror egentlig ikke jeg hadde gjort noe spesielt. Jeg fikk juling for alt, og kunne aldri føle meg trygg. Jeg hadde en skyvedør på rommet med en hengelås, og der ble jeg innestengt. Der kunne jeg sitte hele dagen uten en gang å få lov til å gå på do, så jeg tisset på meg.

Meitemarker i pennalet

Idet Marita fortsetter å fortelle er det tydelig å høre at hun sliter med minnene, stemmen brister og hun har fått et hardt blikk i øynene.

– Det var da jeg begynte å bli syk. Jeg snakket med meg selv og laget min egen fantasiverden og utviklet en personlighetsforstyrrelse som etter hvert skulle ta rotta på meg, sier hun.

Hun tar et par slurker av energidrikken som står på bordet og samler seg, før hun fortsetter:

– Hvis noen hadde fanget meg opp da, så tror jeg at livet mitt ville sett helt annerledes ut. Jeg husker at jeg prøvde å lage en lås fra innsiden på rommet mitt, slik at han ikke kunne komme inn. Jeg hørte at foreldrene mine kranglet, på engelsk, slik at jeg ikke skulle forstå hva de sa. Mamma prøvde å hjelpe, men han var sjefen, sier hun.

Marita ble mobbet gjennom hele barneskolen, og da hun begynte på ungdomsskolen gjorde gjenger og grupperinger det hele enda værre. Hun ble dyttet i gangene og mobberne la meitemarker og edderkopper i pennalet for å skremme henne.

– Hvordan reagerte lærerne på dette?

– Lærerne sa bare at «nå må dere slutte», de så ikke hva som skjedde, eller valgte å overse det. Jeg var veldig høylytt, og det var alltid meg som fikk kjeft, og jeg hadde ingen venner, sier hun.

Ble aggressiv

Hun fikk ikke snakket med noen om hvordan hun hadde det, og reaksjonen ble sinne og utagering. Hun var utrygg og redd.

– Jeg begynte å gi juling tilbake når de mobba meg på skolen. Jeg tenkte at siden pappa gjør sånn med meg, da er det greit at jeg gjør slik også. Jeg tok igjen med å slå, men de var flere og hoppa på meg med spark og slag. Jeg husker spesielt en gang. Det var ei jente i parallellklassen som alltid mobba meg, og til slutt fikk jeg nok. Jeg gikk ut av klasserommet og inn i hennes klasse. Jeg hang henne opp på en knagg og slo og slo og slo, helt til en lærer kom og fjerna meg, forteller hun.

Smart mobbing

– Jeg ville bare vekk, ville ikke være tilstede. De som mobba meg de bare fortsatte, og jeg ble kalt for en «jævla hore». Selv om jeg tok igjen, ja jeg knuste til og med nesa på en gutt, så ble jeg mer og mer ødelagt innvendig, sier hun.

Hun ble banka i skolegården uten at lærerne så det.

– De var smarte og slo ikke sånn at jeg fikk blåmerker i ansiktet. De kasta korker og svampebiter på meg. En gutt tok kvelertak på meg, la meg i bakken og klemte og klemte. Jeg tror ikke han hadde stoppa hvis ikke en annen gutt stoppa ham. En gang ble jeg beskylt for å ha sølt maling på en jakke, og hun som eide den kom og dro til meg. Jeg sa i fra til lærerne, men de gjorde ingenting.

Tvangsslanket

Heller ikke hjemme fikk Marita avlastning fra problemene. En sommer bestemte faren seg for å sende henne ned til familien i Marokko. Hun trodde hun skulle på ferie, og gledet seg.

– Det ble en helt annen tur enn det jeg trodde. Fetterne mine skulle omskjæres, og jeg ble tvunget til å se på, og det er det mest grusomme jeg har sett. Jeg ble tvunget til å lese koranen, side for side, ord for ord. Jeg var der i fem uker, men var ikke ute av huset en eneste gang. Jeg var innesperret og måtte lese og be. I tillegg fikk jeg høre at jeg var tykk, og ble slanket med slankemiddelet Herbalife, og ble veldig tynn. Da jeg kom tilbake til Norge merket jeg at jeg ble mer akseptert fordi jeg var så tynn, og da begynte jeg og spise mindre. Til slutt nektet jeg å spise, forteller hun.

Seksuelt misbrukt

Da Marita gikk i sjuende klasse opplevde hun enda et nytt overgrep. En dag hun var på vei hjem fra skolen møtte hun en mann. Hun visste godt hvem han var, og selv om hun ikke kjente ham godt, var det en voksenperson et barn automatisk får tillit til.

– Han kom etter meg, og jeg var så dum. Han sa han skulle vise meg noe, og hvis jeg ble med skulle jeg få penger. Han tok meg inn i skauen og misbrukte meg seksuelt. Jeg løp hjem til mamma og fortalte hva som hadde skjedd. Fordi jeg var så vant til å bli slått, var det ikke noen stor greie for meg, men da pappa fikk vite det, fikk jeg grisejuling, og det ble politianmeldelse og full pakke, uten at det hjalp noe særlig, forteller hun.

Da Marita ble gammel nok til å forstå at det som skjedde med henne hjemme ikke var akseptabelt tok hun selv kontakt med barnevernet. På Eydehavn fikk hun sitt første fosterhjem. Det var starten på en runde som skulle ende opp med fire forskjellige fosterhjem før hun endte på institusjon som 16-åring.

Fant aldri et hjem

– Var det ingen voksne som reagerte?

– Skolen visste at jeg ikke hadde det lett, og i åttende klasse ordnet lærerne med en psykolog fra Abup. Han kom en gang i uka til skolen, i ett år, uten at hun ble noe bedre. Jeg sa ikke ett ord, men ble heller dårligere. Jeg begynte å se syner og fikk veldig vondt i hodet. Til slutt ble jeg lagt inn på ungdomspsykiatrisk avdeling i Arendal, forklarer hun.

Det var den første av flere innleggelser.

– Jeg var innlagt lenge, og jeg husker at jeg hadde to kosedyr som jeg prata veldig barnslig med. Jeg gjemte meg i små rom, både på skolen og andre steder. De tok masse tester på meg, både for ADHD og epilepsi. Jeg fikk masse medisiner som ikke virka. Lille julaften fant barnevernet ut at jeg skulle plasseres i fosterhjem, mamma var innlagt på psykiatrisk. Jeg husker den dagen jeg fikk lov til å besøke henne på Byglandsfjord. Jeg løp alt jeg kunne inn i armene hennes. Det øyeblikket der kommer jeg aldri til å glemme, sier hun trist.

Til slutt ble det bestemt at Marita skulle bo på institusjon. Hun fungerte verken i fosterhjem, eller hjemme hos moren. En kvinnelig ansatt som hentet henne ut av problemene skulle bli et vendepunkt for den unge jenta.

– Fra første gang jeg møtte henne var det et bånd mellom oss, sier hun og får et mykt drag i ansiktet for første gang under dette intervjuet.

– Hun var min primærkontakt og vi fikk et helt spesielt bånd. Da jeg skulle flytte inn husker jeg at hun ba meg velge farge på veggen på rommet mitt, og jeg var himmelfallen for å få lov å velge noe sånt. Hun ble min omsorgsperson, og den mammaen jeg alltid hadde ønsket meg.

Utestengt

Å begynne å se på en institusjon som sitt nye hjem var langt fra enkelt.

– Jeg var annerledes og rar, og ble holdt utenfor. De som bodde der ruset seg, og jeg hadde egentlig ingenting der å gjøre. Det har jeg også sagt til dem i ettertid, forteller hun.

Den første natten ble hun truet på livet med pistol.

– De trodde jeg hadde tysta og trua med å skyte meg. Jeg ønsket jo bare å dø, så jeg sa de bare kunne skyte, jeg var ikke redd, forklarer hun.

Hun mener at hun fikk ekstra oppmerksomhet på grunn av hennes historie og bakgrunn.

– De andre ble sure på meg fordi det ble forskjellsbehandling. Det er så mye feil i det systemet der, det er rett og slett skammelig hvordan det fungerer. De ansatte har ingen fagutdanning, det var dørvakter eller nordsjøarbeidere som jobbet der, og det var ingen psykologer som ivaretok vår mentale helse. Jeg fikk aldri snakka med noen, og måtte fortsatt gå med alt inni meg.

Primærkontakten var redningen hennes, av henne fikk hun den kjærligheten hun så sårt trengte.

Det største sviket

Marita bodde på institusjonen til hun var 19 år. Hun skulle egentlig flyttet da hun ble myndig, men på grunn av sykdommen hennes, fikk hun være der et år ekstra.

– De prøvde å finne ut av hva som var galt med meg, men de skjønte det ikke. Jeg visste ikke hva jeg skulle snakke om, og innså ikke selv at jeg var syk, forteller hun.

Hun var redd for menn, og valgte derfor å bli sammen med ei jente. Hun flyttet i leilighet og fikk etter hvert jobb på en matbutikk. Da hun fylte 20 år skjedde det verste som kunne skje henne.

– Jeg var på besøk hos mamma da jeg fikk følelsen at noe hadde skjedd, akkurat som en kniv i hjertet, og da institusjonen ringte, visste jeg det var noe galt. De ville imidlertid ikke si noe da, de ville treffe meg personlig. På vei hjem stoppet vi ved Maxis, og jeg ringte til institusjonen og forlangte at de fortalte meg hva det gjaldt. Da fikk jeg vite at primærkontakten min var død. Jeg la meg ned i veien og kjente at hodet fysisk sprakk. Jeg var totalt knust.

Sultet seg

Hun sluttet å spise og begynte å trene, og holdt seg gående på Burn og Redbull. Moren hadde skilt seg fra faren, og Marita flyttet etter hvert hjem igjen. Hun spiste ikke på et halvt år, og raste fra 68 kilo til 40 kilo.

– Det endte med at jeg overspiste og kastet opp alt og mere til. Det resulterte i at kaliumverdien min gikk ned, og jeg måtte legges inn på sykehuset. Der sto de klare med hjertestarter, forteller hun.

Hun ble sengeliggende, og måtte bruke en pute når hun skulle på toalettet eller sitte på en stol.

– Jeg var et levende skjelett, og jeg burde blitt lagt inn på tvang.

Til slutt ble hun lagt inn på psykiatrisk avdeling på Bjorbekk, men heller ikke her fikk den unge jenta den hjelpen hun trengte. Hun ble sendt hjem igjen, to ganger.

– Jeg ville bare dø, og til slutt ringte jeg til sykehuset og sa at jeg skulle ta livet mitt. Da la de meg inn på tvang, forteller hun.

Møtte kjærligheten

På Bjorbekk traff hun en psykiater som ifølge henne selv reddet livet hennes.

– Hun er grunnen til at jeg fortsatt lever i dag, og jeg er henne evig takknemlig. Jeg fikk endelig hjelp, sier hun.

Med omsorgssvikt, grov vold og mobbing i bagasjen er hun svært skadet, og er i dag uføretrygdet. Etter flere år med innleggelse, begynner hun så smått og se et lys i enden av tunellen. For to og et halvt år siden møtte hun den store kjærligheten i Andreas Grannes, som hun i dag er gift med.

– Det er han som ser meg hver dag og plukker meg opp. Hadde jeg ikke møtt han hadde jeg ikke levd tror jeg. Han er grunnen til at jeg endelig kan smile, sier hun.

Og hun smiler også for første gang i løpet av to timer.

Etter et år på Bjorbek begynte hun å spise igjen, takket være psykiateren.

– Det først året levde jeg på Litago før jeg så smått begynt å spise. Jeg hadde ikke lyst, men jeg måtte, og jeg skylder henne en stor takk.

24-åringen har lang vei igjen å gå før hun er frisk, og er fortsatt tilknyttet psykiatrisk avdeling på Bjorbekk. Hun sliter med angst og depresjoner, og hver dag er en utfordring. Hun er likevel mye bedre enn hun har vært på lenge, og hun har ikke mistet håpet.

– Nå er jeg innlagt tre dager og hjemme i fjorten dager, og når jeg er hjemme er det mannen min som hjelper meg, og på dårlige dager minner meg på å spise, sier hun.

Viktig tema

Marita deler sin historie for å bevisstgjøre skoler, barnehager, barnevern og hjelpeapparatene rundt unge mennesker.

– De har sviktet totalt i min sak, og det er jeg bitter for. Hadde noen grepet inn da jeg var liten hadde jeg kanskje vært frisk og hatt en utdannelse i dag, sier hun hardt.

– Barnevernet sviktet meg. De sa at jeg ikke kom til å klare meg. Lærerne på skolen sviktet også. De så gjennom fingrene med det som skjedde med meg.

Hun mener også at det offentlige barnevernet ikke har gode nok rutiner når de sender barn i fosterhjem.

– Når de først tar et barn ut av hjemmet bør det være en psykolog til stede, og det må gis tilbud om samtaler. Jeg fikk ingen tilbud og ingen oppfølging etter at jeg ble tatt ut av hjemmet, og det er veldig kritikkverdig.

Et samfunnsproblem

Hun får vondt langt inn i sjela når hun leser og hører om alle som blir mobbet i dag, og hun mener at foreldre må sterkere på banen for å forebygge.

– Helt fra barn er veldig små handler det om hvordan foreldre snakker seg imellom og om andre. Vi må lære gode verdier, og forklare dem at noen er annerledes, og at det er greit. Det er viktig å forklare hvorfor noen bruker briller, har en annen hudfarge eller kler seg annerledes, mener hun.

På skolene mener hun det er for få tiltak mot mobbing.

– De har et stort ansvar, men lærerne er altfor sløve. Hadde de gjort noe da jeg gikk på barneskolen er det ikke sikkert at jeg hadde blitt syk. Problemet er at helsesøster ikke har tid nok til å ivareta og snakke med dem som trenger det. Jeg syns det burde være flere inne i bildet. Alle skoler burde ha en psykolog tilstede, eller noen som har som jobb å snakke med elevene og passe på at ingen blir mobbet. Lærerne ser ikke, de har ikke kapasitet. Dette er et stort samfunnsproblem i dag, understreker hun alvorlig.

Urettferdig

Hun syns det er urettferdig at det er de som blir mobbet som må bytte skole.

– Vi må ta de som mobber, det er jo de som hele tiden går fri. De mobber for gøy, og tenker ikke over at de faktisk kan ødelegge et liv og en barndom. Mobbeofrene blir ofte usosiale, fulle av angst og redde for å være i forsamlinger, noe som kan følge en hele livet, forklarer hun.

– Kan du beskrive følelsen når du ble mobba?

– Jeg følte meg lite verdt, mista troa på meg selv og skammet meg. Jeg grudde meg til å gå på skolen, og ble paranoid. Jeg trodde at alle så på meg, at jeg så rar ut eller var skitten. De fleste griner veldig mye når ingen ser, og gjerne på kvelden fordi da gruer en seg til neste skoledag. Jeg forstår at mange tar livet sitt, det er ikke lett å tro på at det kommer til å bli bedre, sier hun.

Lys i tunellen

For første gang på mange år ser hun lyst på fremtiden.

– Det er på grunn av Andreas, sier hun og smiler varmt til ektemannen som nettopp har kommet inn i stua.

Kjærligheten skinner tydelig mellom de to. Fingrene fletter seg i hverandre, blikkene dem imellom forteller om forståelse og tillit.

– Hva slags forhold har du til moren din i dag?

– Jeg hatet henne da jeg var liten, men nå elsker jeg henne over alt på jord. Jeg skjønner mer av hva som har foregått. Hun har vært veldig syk og har virkelig kjempet og stått på i alle år, og jeg vil hedre henne. Hun er nesten frisk nå, og i dag har vi verdens beste kontakt, smiler hun.

– Har du et råd å gi til andre som opplever å bli mobbet?

– Vær sterk og aldri mist troa på deg selv. Hold ut, snakk med noen om det og aldri gi opp. Jeg har dessuten et motto som jeg har hatt med meg i mange år: «Går det ikke bra så går det over», sier hun og tar et godt tak i ektemannen.

NB: Maritas far er informert om at hun nå går ut med sin historie og han har fått rett til samtidig imøtegåelse. Til avisa avviser han at han har mishandlet dattera. Han forteller at hun en gang fikk ris på rumpa. At Marita skal ha blitt låst inne på rommet sitt kommenterer han ikke.

