Den dristige flukten til “Good hope”

Seks unge gutter fra Hisøy, Arendal og Tromøy som ville dra fra Kolbjørnsvik til England i 1941.

I september 2014 mottok jeg et brev funnet i et dødsbo i Arendal. Det var fra en dødsdømt fange på Akershus festning. Jeg vil karakterisere det som et usedvanlig sterkt brev. Det var undertegnet Olaf. Det tok ikke lang tid å identifisere vedkommende. Det var Olaf Andersen, Hisøy. Han hørte til gjengen på seks medlemmer som forsøkte å rømme til England med seilbåten ”Good Hope” i 1941. Uheldigvis ble de oppbrakt av tyskerne utenfor Kristiansand. De ble fremstilt for marinekrigsretten i Oslo. Fire av dem, deriblant Olaf Andersen, ble dømt til døden. Han ble skutt på Håøya i Oslofjorden den 16. mars 1942. Så strengt reagerte tyskerne på Englandsflukt.

Ved krigsutbruddet den 9. april 1940 var Olaf Andersen tilsatt som kvartermester i Marinens flyvåpen. Han var født den 11. juli 1917. Han var sønn av styrmann Anders Andersen og Olga Sandstrøm, begge Hisøy. Ved det tyske overfallet den 9. april 1940 var Olaf Andersen stasjonert som flymaskinist ved Marinens flystasjon i Kristiansand. Han deltok i krigshandlingene mot tyskerne og ble tatt til fange. Etter en tid ble han satt fri.

Olaf Andersen likte ikke å se tyskerne marsjere i gatene og synge ”Wir fahren gegen Engeland”. Han aktet å rømme landet og slutte seg til de norske styrkene som var under oppbygging i Storbritannia. Også fem andre norske gutter var bestemt på å flykte. De andre var: Styrmann Carl Petter Johansen, Hisøy, styrmann Charles Ugland Jacobsen, Hisøy, styrmann William Nilsen, Tromøy, forsikringsmann Alexander Dugan Ugland, Arendal og kontorassistent Oscar Sørensen, Hisøy.

De fikk tak i en seilbåt. Håpefullt døpte de den ”Good Hope”. Den ble lagt ved Bentzens Kran i Kolbjørnsvik for å få utført nødvendige forsterkningsarbeider. Den 27. juli 1941 forlot de Kolbjørnsvik. Det er vanskelig å forstå at de valgte nettopp dette avgangstidpunktet. Man befant seg i årets lyseste måned. De måtte vite at tyskerne drev med flypatruljering. En seilbåt på sjøen var lett å oppdage.

I ettertid har vi fått opplysninger om at Charles Jacobsen skrev ned i fengslet beretningen om deres flukt.

Det var frisk østlig bris med klart vær. Vi la oss til på Ryvingen hvor vi ventet på mørket, og ellers gjorde alt sjøklart. Kl. 2230 stakk vi ut til sjøs med England som mål. Alt gikk bra hele natten. Vi kom førti nautiske mil ut av land, men på morgen ekl. 0600 får vi øye på to tyske vaktskip. De kommer etter oss, og vi ser at vi må gi opp. Alle sammen ble beordret om bord i det tyske skipet, våre papirer ble tatt, og båten tatt som prise. Vi havnet i Kristiansand!

Det som skjedde, var at utenfor Kristiansand kom en større tysk konvoi mot dem på vei fra Danmark. Et overvåkningsfly oppdaget den enslige seilbåten. Melding ble sendt til et vaktfartøy, og de ble alle arrestert. Senhøstes 1941 ble de overført til Møllergata 19 i Oslo. Fortsatt visste ingen hva som ville skje. Ut på nyåret 1942 skjønte de at tyskernes håndtering av fanger hadde skjerpet seg. De ble de stilt for den tyske marinekrigsretten. De navigatørutdannede karene innrømmet at de hadde foretatt flukten for å skaffe seg stillinger i den norske handelsflåten. Oscar Sørensen forklarte at han aktet å se til sin fars båter. Den 12. februar 1942 falt dommen. Carl Petter Johansen, Charles Ugland Jacobsen, Olaf Andersen, Alexander Dugan Ugland og William Nilsen ble dømt til døden.

Oscar Sørensen fikk 15 års tukthus. Det ble sagt at han etter domsavsigelsen reiste seg og fremsatt følgende bønn til dommerne: ”Jeg ønsker å få samme straff som mine kamerater.” Hans far, skipsreder Abraham Falck Sørensen på Gimle gård, var til stedet i retten. Det sammen var sogneprest Olaf Sagedal på Hisøy.

Den 16. mars 1942 ble fire av karene henrettet på Håøya i Oslofjorden. Det var Charles Ugland Jacobsen, Olaf Andersen, Alexander Dugan Ugland og William Nilsen. Carl Petter Johansen var blitt trukket inn i en annen sak. Han hadde nemlig deltatt som telegrafist i de norske styrkene som sloss mot tyskerne i Vinjesvingen. Johansen ble innrullert som nr. 12. Han ble derfor populært kalt for Carl den 12. Han kom senere med i en illegal gruppe (”Arendalsgruppen”). Han ble arrestert i august 1940, men ble løslatt våren 1941. Det var da han forsøkte å komme seg over til England. Han ble arrestert på nytt. Han ble sendt til Tyskland hvor han ble henrettet ved halshugging den 5. juni 1942 i Brandenburg am Havel.

Oscar Sørensen overlevde tukthusfangenskapet i Tyskland. Han hadde pådradd seg tuberkulose og døde i Norge den 14. februar 1946. Det var for øvrig på hans 27. fødselsdag. Fluktaffæren med ”Good Hope” fikk således en usedvanlig trist utgang. Den kostet livet til samtlige seks deltakere. Disse var de første av Sørlandets sønner som ble offer på krigsalteret. Over hele landsdelen senket sorgen seg.

Brevet fra Olaf er sterkt. Det er stilet til hans kjære mor. Det må tas i betraktning at brevet er skrevet så å si på gravens rand. Han ber ellers moren om å hilse alle på His, hver enkelt av dem, likeledes alle på Lyngør. Moren var født på Lyngør. Hauge var fengselsprest Dagfinn Hauge. Han skrev boken ”Slik dør menn” i 1946. Den handler om de dødsdømte han kom i kontakt med på Akershus.

I boken «Slik dør menn», utgitt på Lutherstiftelsen forlag i 1946, forteller Dagfinn Hauge bl.a. historien om de unge mennene fra Hisøy og Arendal som i juli 1941 ble tatt av tyskerne under et forsøk på å komme seg til England over Nordsjøen. Her har vi tatt med et lite utdrag.

13/2-1942 Det er sørgelig med våre Norske gutter som blev tat paa veien til England, og nu er de alle dømt til å skytes, uten en som fik 4 års tukthus, søn til Abraham Sørensen. De andre er søn av Ågot Jacobsen, en som bor paa Snappeklev og 2 andre og Aleksander Ugland, han er forlovet med datter til Marie Olsen som bodde her på Norodden, kusine til Karsten Jacobsen. Der er sendt inn ansøgning om benådning for dem. Presten i Barbu (Dagfinn Hauge) og vår prest har vært inne hos dem i Oslo hvor de sitter. Alle har vært inne og besøkt sine kjære. Ja det er det samtaleemne som går her hver dag. De har bare faat 8 dagers betenkningstid. Ja verden er snud op ned paa idag. 1/3-1942 Våre kjekke gutter som var paa vei til England men blev innhentet av det pakket sitter nu paa Møllergaten 19 i Oslo og venter paa sin dom, de har sat der saa lenge , mange herfra har vært inne for å snakke deres sag, men ingen vet noe ennu om hvordan det går. Nu i uken som var, blev der inngaat ekteskab der inne av søn til Nils Falster Ugland her fra byen og hun er datterdatter til Anna Olsen som bodde her paa Norodden, det var Marie som var i forretningen til Jensen. Dere husker nok henne. Vår prest og presten i Barbu var forlovere, og de fik være fri i 4 timer. Familien var og der inne, de som kunne komme fra. Det er en meget flink dame som blev gift, hun har faat all den lærdom hun kunne ta imod. Hun er student og lærerinde i stenografi paa Pettersens Handelsskole hvor Terje (Binas nevø som bodde hos henne. NB, ikke Terje Terjesen, som også var nevø av henne) er, det er hos henne Gerd har tat undervisning, men hun er ikke kommet tilbage, skal vel være der saalenge til der blir en ordre med de stakkarene. 16/3-1942 Terje kom hjem i dag og fortalte, våre gutter som sat paa Nr. 19 i Oslo skal være skut, uten søn til Abraham Sørensen. Han fik 5 års tukthus, er det ikke frygtelig. Han ville ha samme dom som de andre, saa han går kanskje samme vei, ……

Nåværende sogneprest i Skien, Gunnar Thelin, fikk dette brevet via sogneprest Alvsåker i Arendal. Brevet ble gitt til Hisøy Historielag av Gunnar Thelin før han flyttet til Skien.

Brevet var en gave fra Anne-Lene til Alvsåker i 2002 da hennes mann døde. Anne-Lene var forloveden til Olaf fra 1941 til han fikk dødsdommen i 1943. Anne-Lene var den gang bosatt på Håvet i Arendal. Senere giftet hun seg med Leif i Sandefjord, og det var i denne forbindelse at brevet dukket opp. Avlsåker forrettet i denne begravelsen og Anne-Lene gav brevet til presten.

Brevet er en personlig betroelse til sin kjære forlovede hvor han forteller at dødsdommen nå er stadfestet og kl. ½ 7 skal dette foregå…så når du får dette brev så er nok ikke jeg mer.

Han skriver videre i brevet at han nok nå er blitt en annen enn den hun kjente tidligere.

Jeg har overgitt meg til Gud og jeg er overbevist om at det er et liv etter dette.

Han avslutter brevet med en oppfordring om at han nok ikke var slik som han burde ha vært og sender sine varme hilsninger …..

Du må hilse din familie mange ganger fra meg og ellers alle kjente som du og jeg har hatt i sammen. Og så må du ha takk for alt, vi møtes nok igjen. Måtte Gud velsigne deg og være med deg, og måtte det gå deg vel i livet. Du er jo bare 21 år og har livet for deg.

Med en siste hilsen fra din Olaf.