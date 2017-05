Den store folkefesten

ByNatt, Secondhandfestivalen og IndieTown lokket folk til sentrum med felles festival tre dager til endes.

Det pulserte ekstra mye på Torvet og i bygatene forrige uke da arrangørene fra torsdag til lørdag fylte gatene med nytt liv i forbindelse med byutviklings­dagene. Med aktiviteter som blant annet seminarer, bruktsalg, byvandring, mat og musikk ble det skapt ny folkefest i Arendal, midt i byens hjerte.

Liv og leven

Med mål om å fylle tomme gater og lokaler med liv og handel slo de tre arrangørene seg likegodt sammen om å lage en tredagers byfest som skulle trekke folk inn i sentrum. Det var noe mange tydeligvis satt pris på, for gjennom de tre dagene yret det med liv og leven i de ellers så tomme gatene i området.

På Torvet bugnet det av mat for enhver smak, uteservering fra Nøgne Ø og små pop-up konserter. Gikk du videre opp gjennom Torvgaten kunne du gjøre noen skikkelige kupp gjennom Secondhandfestivalen som i tillegg til den nye butikken i Torvgaten 7 hadde fylt opp hele gata med klær, sko og små antikviteter. Her hadde også popstjernen Raylee og søsteren Caroline ryddet i klesskapet for selge klær og sko.

– Det er en veldig fin måte å rydde i klærne på, og så er det flott at andre kan bruke de videre. Det fineste jeg har er Grand Prix-kjolen min, og nå har jeg bestemt meg for å selge den. Du får den for 7000 kroner, fortalte Raylee til avisa.

Som en pangstart på det hele ble det arrangert Funky Frokost i lokalene til Torvgata 7 som for anledningen var gjort om til diskotek tidlig torsdag morgen. Allerede klokka halv sju dukket publikum opp for å danse seg inn i morgentimene til funky rytmer med tilhørende lysshow, og ifølge arrangørene ble det en stemningsfull og morsom start på dagen og festivalen.

Rockefest

Mye av hensikten med byutvikling er å fylle tomme lokaler med fremtidsrettet handel, noe Arendal kommune satser mye på å få til. Under festivalen ble blant annet de gamle lokalene til matvare­butikken 2L tatt i bruk til IndieTown. Her kunne du finne alt fra gode dufter og selvpleieprodukter til strikkeplagg og klesdesignere med sine egne kollek­sjoner. I Strandgaten ble også de gamle lokalene til Sparebanken Sør tatt i bruk. Bankgården har nylig gjennomgått en betraktelig oppjustering og ombygging og ble behørig innviet fredag kveld med helaftens rockefest med fire konserter på den nye scenen. Stedet har fått det klingende navnet «Banken», der driverne har som mål å fylle stedet med musikk og kultur hele året. Banken var fylt til randen idet kveldens hovedband «The Dogs» med Kristopher Schau i spissen entret scenen etter at tre lokale band hadde varmet opp publikum. Stemningen var elektrisk, og publikum rocket og sang med de kjente låtene til bandet.

Lokale bønder

Som en del av festivalen deltok også Bondens marked med stands på Torvet gjennom hele lørdagen. Til tross for noe guffent vær var det likevel den reneste sydenstemningen med gode matdufter og masse folk som koste seg med smaks­prøver fra lokale bønder.

Her kunne de voksne ta seg en pust i bakken på den provisoriske pop-up restauranten mens barna i en bilfri sone kunne løpe om kring i lek. Karamelliserte epler som ble solgt fra en av bodene falt særlig i god smak hos barna som med lykkelige smil og tindrende øyne gladelig knasket i seg de søte eplene.

Syriske kvinner solgte hjemmelaget mat og delte villig ut smaksprøver til alle som ville ha, og Asbjørn fra Nyli Gartneri som i en årrekke har hatt utsalgsbod på Torvet, strålte om kapp med de lykkelige eplespisende barna. I tre dager har han solt seg i glansen av å se et yrende liv på Torvet igjen.

– Det har vært helt fantastisk, tenk om vi kunne hatt det slik hele tiden. Jeg er særlig glad for alle bøndene som kommer hit og selger varene sine. Nå har vi et levende torv, sa han fornøyd idet avisa tok turen innom blomsterboden.

Sunne pølser

Inne på pop-up restauranten var Hennie Kristine Nilsen, bedre kjent som «Fru Fiks», i full sving med å grille noen helt spesielle pølser.

– De ser ut som helt vanlige pølser, men det som er så spesielt med disse er at de er laget av cirka 40 prosent grønnsaker. Pølsene har fått navnet «Pølsak», og er utviklet av gründer Kaja Vang. De er kjempegode, bare prøv selv, sa den blide dama og bød på en smaksprøve.

Pølsene smakte av både kjøtt og grønnsaker i god kombinasjon. En ypperlig mulighet til foreldre som ønsker å gi barna et sunnere alternativ på grillen.

Fornøyd

Prosjektleder for IndieTown, Ine Larsen, spradet smilende rundt på plassen og nøt synet av yrende liv i gatene. På spørsmål om hun er fornøyd med gjennomføring og oppslutning av byfesten er hun ikke i tvil:

– Det har vært kjempeflott, og vi er veldig fornøyde. Det har vært en jevn tilstrømming med folk og det er flott å se så mye liv og røre her. Jeg ser at vi må gjøre noen endringer neste gang, men alt i alt har det vært en veldig vellykket festival, sa hun fornøyd.