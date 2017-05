Da flaskeposten var livsviktig

En beskjed postet i flaske på engelsk, tysk og fransk sørget for at arendalsfamiliene fikk livstegn fra de skipbrudne på seilskipet «Fortuna».

Våren 1838 la seilskipet «Fortuna» ut fra Arendal med trelast om bord. Målet var den franske havnebyen Le Havre. Så langt kom verken last, mannskap og eventuelle skipsrotter ikke. Utenfor Lindesnes gikk det forferdelig galt. Skipet gikk ned i uvær. Gjennom seilskuteårene i Arendal var det mange familier som mistet sine kjære på sjøen. Mannskapet om bord på «Fortuna» gikk det heldigvis bra med, men det skulle gå måneder før familiene fikk livstegn fra dem.

Religiøse mennesker i Arendal var ikke tvil om at selveste vår herre stod bak

Omvei til Grønland

Historien trekkes frem i en bok om eksport av norsk is «Den norske iseksporten», som ble gitt ut i 2012 og er skrevet av forskerne Hans-Jørgen Wallin Weihe og Carsten Syvertsen, som begge har tilknytning til Arendal og Sørlandet. Sjøfolkene om bord på «Fortuna» kom seg ikke tilbake til Arendal igjen med det første, for skipet som berget dem hadde dårlig tid og de skipbrudne måtte ufrivillig bli med på en fire måneder lang ekspedisjon til Grønland. Takket være bruk av flaskepost fikk familiene hjemme i Arendal livstegn etter tre måneder. En måned etterpå var sjøfolkene gjenforent med sine familier, sjøforklaring ble avholdt og flaskeposthistorien ble skrevet ned for ettertiden.

–Det skulle ikke vært mulig. Religiøse mennesker i Arendal var ikke tvil om at selveste vår herre stod bak, forteller Weihe og Syvertsen.

Tatt av stormen

I boken skriver de to forfatterne at historien er tatt med i boken deres for å illustrere viktige dimensjoner av skipsfarten fra sørlandskysten og fordi det belyser hvor stor utfordring det kunne være å holde kontakten med de som var hjemme. 20. mars 1838 la skipet ut fra Arendal. I havet sør for Lindesnes brygget det opp til uvær og seilene måtte berges. Det ble enda mer dramatisk da lyset blåste ut i skipets natthus. Skipet var dermed uten kompass og faren for grunnstøting under værforholdene var store. I det som må ha vært dramatiske minutter, timer og døgn ble lasten på dekk sendt i sjøen, men det ble verre og verre. Skipet gikk lekk, krenget og fikk slagside.

Dramatiske døgn

Kaptein Gabriel Ferdinand Hetting ga ordre om at stormasten skulle kuttes. Flytende på lasten lå skipet dypt nede i sjøen. Det gikk fire døgn før redningen kom. Mannskapet skal ha hatt smerter i beina, mat og drikke var nesten tomt og de om bord var i ferd med å gi opp. En brigg hadde observert skipet, som knapt var synlig i bølgedalene og en tysk grønlandsfarer på vei til seljakt i isen tok havaristene om bord. På grunn av knapp tid til isen bestemte imidlertid skipet seg for å dra direkte til Grønland, med tynnkledde arendalitter om bord. En hver forsinkelse ville føre til dårligere fangst.

Historien om flaskeposten kan muligens ha verdi for moderne mennesker med en overdrevet tro på teknologiske nyvinninger

Flerspråklig flaskepost

I våre dager finnes det globale navigasjonssystemer via satelitt. Mobiltelefonen kan være til hjelp, nødraketter kan i verste fall skytes opp. Da rykker alt som kan fly og flyte ut i omfattende redningsaksjoner. I 1838 var det ikke slik. Etter at skipsfolkene var reddet skrev kapteinen et brev til familien på tysk, engelsk og fransk. I tre forseglede flasker ble brevene postet på sjøen. Sannynligheten for at beskjeden kom frem var liten, men det var da bedre enn ikke å forsøke. Utrolig nok ble flaskepostmeldingen tatt imot. En ble funnet i Danmark på en strand i Jylland. En annen ble funnet på havet fra et skip fra Mandal. Avisen «Væstlendingen» trykket flaskepostbeskjeden i juni samme året:

«Koffen «Fortuna», ført av løytnant Hetting sprang lekk i Nordsjøen den 21de mars. Mannskapet ble den 25de mars bjerget av en Grønlandsfarer, ”Der Junge Martin” av Hamburg, Capt. Heyn, på 58° 30´ nordlig bredde og 3° 30´ L. Øst for Greenwich. Vi måtte fortsette reisen til Grønland for senere å vende tilbake igjen…»

– Guds hånd

Mens familiene hjemme var i sorg over at deres kjære var borte på havet kom altså beskjeden om at de var i live frem. Mannskapet kom imidlertid ikke hjem igjen før etter fire måneder. Det skal ha vært god fangst, men fryktelig kaldt. Det var ingen av arendalittene som var kledd for tur i ishavet. 24. juli var de tilbake i Arendal igjen. I etterkant av sjøforklaring som ble holdt i Arendal bare to dager etter hjemkomsten skrev kapteinen ned historien om «Fortunas» forlis. Kapteinen mente det ikke bare var godt sjømannskap, men også Guds reddende hånd som hadde grepet inn. I boken skriver kaptein Hetting at det var et tegn fra den allmektige at to av flaskene kom frem. Boken heter sirlig «Beskrivelse over Premier-Lieutenant G.F. Hettings Forliis i Nordsøen, hans mærkverdige Redning, samt Grønlandsreise i Foraaret 1838. Fortalt af ham selv» og ble trykket i N. C. Halds Bogtrykkerie i Arendal.

Et viktig apropos

Weihe og Syvertsen, som henholdsvis jobber ved Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Østfold, mener flaskeposten som ble sluppet på havet er en kjærlighetserklæring til familiene hjemme i Arendal når hav og vanskelig kommunikasjonsmuligheter gjorde avstandene enorme mellom mennesker.

– Kanskje bare tilsynelatende. Menneskelig nærhet har mange former uavhengig av historisk tidsperiode. Historien om flaskeposten kan muligens ha verdi for moderne mennesker med en overdrevet tro på teknologiske nyvinninger, kommenterer de.