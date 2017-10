Bruker timevis på å telle laks

Hvor mange laks svømmer oppover elva i året? Det besøker en mann fiskelusa ved Rygene fire ganger daglig for å finne ut.

Ved kraftstasjonen på Rygene er ei laksesluse anlagt for å få en pekepinn på hvor mange laks og sjøørret som svømmer oppover elva hvert år. På den måten kan man også få kartlagt hvor god laksebestanden i elva er. Gjennom hele sesongen, som starter i juni og ender uti oktober, er Tore Moe oppi slusa fire ganger daglig. At det tar tid syns han ikke gjør noenting.

– Det spiller ingen rolle, jeg liker det, sier han til Arendals Tidende.

Åpne og lukke

Åpne. Reise ned til fiskebua på Helle for litt kaffe, snadder og sladder. Lukke. Tilbake til fiskebua. Åpne. En ny tur på fiskebua. Og lukke. Sånn går dagene til Tore i sesongen når laks og ørret svømmer oppover Nidelva for å gyte. Oppsynsmannen får et lite honorar fra Agder Energi for jobben, men hadde vel egentlig gjort det uansett.

– Jeg har nok litt mer interesse enn det som er normalt for laksefiske, men jeg fisker ikke så mye lenger, jeg liker å se at de kommer seg oppover her, smiler Moe.

Bekymringsfullt

Og tallene han kommer frem til er nyttige. For i arbeidet med å gjøre Nidelv til en bedre lakseelv er man avhengig av å vite hvor mange laks som er i elva.

Siden år 2000 har antall fiska laks i Nidelva gått fra 219 til 98 i 2016, og mens 550 kilo laks og sjøørret ble fiska i år 2000 ble kun 275 kilo fiska i fjor. Elveeierlaget som er satt sammen av grunneiere rundt Nidelva er bekymra for utviklingen. For 15 år siden, i 2002 ble en reetableringsgruppe for Nidelva etablert. Hovedmålet for gruppa skulle være å gjenopprette en levedyktig laksebestand som kunne reprodusere seg selv innen 2010. Fangstene skulle overskride seks tonn årlig. Et av de største prosjektene som er blitt gjennomført er at elva har blitt fullkalka siden 2006. Det vil si at kalk slippes ut i vannet for å gjøre PH-verdien bedre for fiska. Hvert år brukes mellom 3,5 og 4 millioner kroner på å kalke elva, totalt opp mot 44 millioner etter 2017

Følger med

Når Tore ankommer sluseanlegget begynner han med å finne frem en liten PC hvor han kan åpne og lukke slusa og følge med på hvor mange fisk som er inni kammeret. Han sjekker kalknivået i vannet, temperatur og hvor sterk strømmen er. Alt noteres nøye ned. En etasje ned kan han se kammeret fisken svømmer inn i ovenfra og se at alt står bra til. Så går turen ned i det aller helligste. Tre runde maritime vinduer lar deg kikke inn på aller flest laks, men også et par ørret. På veggen er en slags linjal festet, så han kan se hvor lange de er.

– Men det er klart de er som regel ikke særlig ivrige på å svømme opp dit, så det blir oftest på øyemål, forteller Moe og legger til at flere av de som er i kammeret nå har holdt seg der i flere dager.

Selv om slusa er åpen er det ikke alltid de svømmer oppover.

– Når sesongen er ferdig her kommer frivillige fiskere og hjelper å løfte de fiska som ikke har svømt videre over bommen. Det legges en veldig innsats ned fra fiskerne, legger han til.

På ønskeliste

Moe har vært med på jobben med å åpne og lukke slusa i seks år, og gjennom tellinga han gjør får man en pekepinn på hvordan det ligger an med bestanden i elva. Han forteller at 722 laks og 28 ørret har svømt forbi så langt i år. Ikke så aller verst, men en enda mer levende elv står på ønskelista.

– Jeg kunne ønska meg enda mer laks, men det står veldig med laks nedenfor her. Jeg tror trygt jeg kan anslå 1500, sier han.