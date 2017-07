BADEEVENTYRET

BADESUKSESS: I Tvedestrand sentrum ligger det eneste anlegget som kan minne om et badeland på strekningen mellom Kristiansand i vest og Langesund i øst. Det har blitt et aldri så lite eventyr for den lille sørlandsbyen. Foto: Esben Holm Eskelund

Tvedestrand byr på Nord-Europas største utendørs baderigg. Det koster utrolig nok ikke ei krone å bruke det.

Sola skinner. Det er tjue pluss i lufta. Litt skyet. Parken ved Tjenna fylles likevel med folk. Et splitter nytt lekeapparat for de minste er kommet på plass i parken, forskriftsmessig montert i grunnen. Bademester Lars Molleklev skuer utover verket. Han slår fornøyd fast at nå begynner det å bli bra.

Ingen av de der ute tenker på mobil eller nettbrett overhodet

Mer enn et bad

Det er hans innsats gjennom Tvedestrand Frivilligsentral som ligger bak at byen som ynder å kalle seg «Sørlandets smilehull» kan skilte med å ha den største utendørs baderiggen i Nord-Europa. På tide å kalle seg «Sørlandets badestamp», kan hende. Etter Molleklevs mening er det oppblåsbare badeanlegget langt mer enn bare moro. For fire år siden åpnet anlegget og siden har det blitt utvidet med nye apparater og elementer.

– Dette er Nord-Europas største treningsapparat, sier han.

Han ramser opp alle kvalitetene – vanntilvenning for de minste, det motvirker utenforskap, hjelper integrering, gir mestringsfølelse og bygger folkehelse.

– Barna som kommer hit vil ikke hjem igjen. Det er ingen av de der ute som tenker på mobil eller nettbrett overhodet, sier han.

Alle som er under tolv år må bruke flytevest i baderiggen og alle som padler eller ror må også bruke vest.

Helt gratis

På en av de flotte solskinnsdagene i starten av juli veltet det inn med badegjester i Tjenna-parken. Ved 14-tiden måtte kiosken stenge på grunn av varemangel. Strandvert Vegard Rakkestad anslår at det var godt over 500 mennesker i parken på ettermiddagen. Rundt 200 flytevester til utlån var i bruk.

– Vi hadde ikke flere vester til barna, sier Rakkestad.

Han er strandvert sammen med Akililu Berhe. Sammen sørger de for å hjelpe badegjester med å finne passende vester, låne ut padlebrett, kajakker og trøbåter. De kaller seg strandverter, fordi de ikke er badevakter. I parken skjer bading og bruk på eget ansvar, og voksne må følge med på barna. I løpet av sommeren kommer det også til å bli tatt i bruk tre tråkkebrett, som skal være de eneste i sitt slag her til lands. Det mest imponerende er kanskje at det ikke koster så mye som ei krone å boltre seg i badeparken. Mellom Kristiansand i vest og Langesund i øst finnes det ikke noe som minner om badeanlegg. Bortsett fra dette flytende badeeventyret, midt i hjertet av en liten sørlandsidyll med rundt 6.000 innbyggere. I fjor var det 40.000 besøkende i anlegget, ifølge bademesteren. I år ligger det an til rekord, for nå har folk langveisfra begynt å komme. Besøkstallet øker fra år til år.

– Det kom en turistbuss her om dagen, som Lions i Larvik hadde satt opp og sendt avgårde, sier Molleklev.

I Tvedestrands gater er folk ofte enten på vei til eller fra badeparken. Parken gir ringvirkninger for det lokale næringslivet, mener Molleklev. Bademesteren forteller at folk ikke helt forstår at det kan være gratis å bruke anlegget og at det blir veldig god stemning av akkurat det.

Han håper å få med seg både næringsforeningen og fylkeskommunen til å satse videre på utvikling av det han kaller et folkehelsefremmende tilbud. Han forteller at det i fjor ble det lånt ut padleutstyr over 5.000 ganger og tilhengeren med kano var til utlån i over 50 døgn. Det gjør Tjenna i Tvedestrand til det vannet det padles mest på i hele landet, ifølge omtalen på Tvedestrand kommunes nettsted.

Dukene kan til og med ha med seg lommeboka

Flytende badeleker

Det er støtte fra Gjensidigestiftelsen på til sammen 2,2 millioner kroner så langt som har gjort badeparken mulig. Parken og vannet lå der fra før i en ganske stille del av Tvedestrand. Fra å være kjent for en av sørlandets høyest sprutende fontener er Tjenna nå i ferd med å bli kjent som et av landets mest brukte badevann. Hvor fontenen er blitt av, det vet ikke Molleklev. Ved baderiggen er det sandstrand der eksempelvis rullestolbrukere kan rulle rett ut i vannet, utlån av kajakk, kano og trøbåter og så er det selve baderiggen, med trampoliner, klatrevegger, hoppeputer, portaler, balanseputer, hinderløyper og rutsjebaner. Molleklev mener suksessen kommer av kombinasjonen av ro- og padlemuligheter i tillegg til baderiggen. Snart kommer en oase til å flyte på Tjenna, med fastmonterte stoler og bord. Perfekt for en date, mener bademesteren. Eller for ordføreren å vise seg frem.

– Ordfører Jan Dukene er invitert til å åpne den. Han kan for eksempel ha ordførertime der ute, smiler Molleklev.

Tvedestrands ordfører er en røslig kar, som også er kjent for styrkeløft. Bademesteren er ikke redd for at oasen skal gå til bunns med ordføreren om bord.

– Den har en bæreevne på 1.400 kilo, så Dukene kan til og med ha med seg lommeboka, ler han.

Passe temperatur

Ved kiosken står venninnene Pia Byklum Bjerke og Melina Løvås og hutrer litt. Is skal de likevel ha i sola. Og så skal de bade. Igjen. De to arendalsjentene er godt kjent i baderiggen og har vært i anlegget flere ganger. Flytevest bruker de med stor selvfølgelighet. Om det er kaldt vann?

– Det er passelig temperatur, men det kunne vært litt varmere, mener de.

Strandvertenes temperaturmelding på plakaten ved hovedkvarteret forteller om 19-20 grader i vannet. Sånn cirka. Begge jentene synes det er vanskelig å si hva som er det aller beste i badeanlegget.

– Alt er gøyest, egentlig. Kanskje trampolinene? sier de.