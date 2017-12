Alternativ julehandel

Er du lei av å fylle søpla med plastemballasje og julegavepapir? Nå kan du få kjøpt erstatning for både plast og papir i Arendal Mulighetene er mange for dem som ønsker en litt annerledes julegavehandel.

Som en motsetning til forrige ukes Black Friday arrangerte gjenbruksbutikken NMS (Det Norske Misjonsselskap) og Sørlandets første zero-wastebutikk, Unwrappet, Green Friday i stedet.

Grønn fredag

At mange tenker miljø og gjenbruk viser seg mer og mer, også i Arendal. Sist fredag hadde gjenbruksbutikken NMS i Vestregate 50 prosent på alle varer, det hadde mange fått med seg. Butikken myldret av kunder som kom for å sikre seg noen skatter, både til seg selv og til julegaver. Ifølge de frivillige som jobber i butikken er det en voksende trend å kjøpe brukte klær og gjenstander.

– Folk blir mer og mer miljøbevisste og handler gjenbruksvarer. Det er en motvekt til kjøpehysteriet som blant annet Black friday, derfor valgte vi å kalle denne fredagen for grønn fredag, forteller Margot Eikeland, en av de som jobber på dugnad i butikken.

For å klare å ekspedere alle kundene denne dagen er det sju damer på jobb, og for å gjøre det litt ekstra hyggelig for kundene serverer de gjemmebakte kaker og kaffe. Damene på jobb syns det er ekstra moro at det er så mange kunder, og de hjelper så godt de kan med å finne fram varer og svare på spørsmål.

– Det er ikke hver dag vi har så lang kø til kassa, sier de blide damene og smiler fra øre til øre.

Trenger større plass

Etterspørselen etter brukte gjenstander er stor, både fra de som ønsker å kjøpe og fra folk som vil gi brukte varer til butikken. Er du på jakt etter rimelige gjenbruksjulegaver finner du alt fra klær, kopper, kar, glass, bøker og møbler hos NMS, i god kvalitet. Etter å ha vært i de samme lokalene i 15 år, har de innsett at de nå trenger større plass.

– Det blir for trangt her, i tillegg til det du ser i butikken har vi mye på lager. Nå er vi på jakt etter større lokaler, det er på tide nå, sier Margot mens hun manøvrer seg mellom de trange passasjene i butikken.

Byttehandel

Et par steinkast lengre nede i sentrum, i Torvgaten, finner vi gründerkonseptet «Torvgata 7» med flere ulike drivere i samme hus, blant annet butikken «Unwrapped» som også arrangerer Green Friday som en motvekt til Black friday. Idet avisa stikker nesa på innsiden av døra blir vi tatt rett med inn i et eget samfunn. Her sitter det damer og syr, noen spiser mat fra kafeen mens andre fornøyd har fått seg noen nye klesplagg i bytte for egne plagg de

selv er gått lei av. Gammelt for deg blir nytt for noen andre. Ved å betale hundre kroner kan du ta med deg ditt eget tøy og bytte det i noe annet. Vigdis Christensen er en av dem som har gjort noen kupp.

– Jeg har fått bytta til meg en ny kjole og veske, jeg er kjempefornøyd, sier hun gledesstrålende.

I etasjen under finner vi Christine Holm, også hun har hatt kvittet seg med brukt tøy for å finne seg noen nye plagg.

– Det er helt topp, jeg har funnet en kjole og noen bluser til meg selv, og så har jeg funnet en del som jeg kan gi bort til jul, alt dette til bare hundre kroner, stråler hun.

Syr gaveposer

Rundt et langbord sitter det noen damer og syr, og praten går livlig i harmoni med symaskinene.

– Vi møtes her en gang i måneden og tilbyr oss å fikse på klær som har gått i stykker eller bare å sy opp en kjole som er for lang, forteller Tunne Thorstveit.

Ved siden av henne sitter det ei jente som har med seg en bukse hun vil sy lapper på, og her får hun god hjelp til å lære seg å fikse sine egne klær. Hun holder stolt dongeribuksa opp for å vise fram resultatet.

– Denne buksa var hullete, nå har jeg lært meg å sy på lapper slik at den blir like fin igjen, sier hun fornøyd.

Damene syr også julegaveposer som erstatning for det tradisjonelle julepapiret. – Vi lager disse i alle størrelser, og disse gaveposene kan du bruke om og om igjen. Vi syr også egne poser til vin siden det er mange som gir det bort i julegave, sier Brit Tørå og viser fram en fargerik vingavepose.

Miljøbevisst julehandel

Er du av den miljøbevisste sorten med tanke på julegavehandel kan du i butikken «Unwrappet» få kjøpt alt mulig rart, her bugner det av julegavetips til små og store, damer og menn. Tannbørste laget av bambus, matpakkepapir laget av økologis bomull og bivoks, hjemmelaget såpe, handlenett, vaskenøtter, handplukket naturlige svamper, barberutstyr og oliventreprodukter er bare noe av det du kan velge i. Alle produktene er miljøvennlige, og du kan med rette kjenne på en god grønn samvittighet etter å ha lagt penger igjen her.

Innehaver av butikken, Megan Sommer Strand, forteller til avisa at etter at hun åpna har det vært stor etterspørsel etter varer fra hennes sortiment. Flere og flere er interessert i å tenke alternativ både når det gjelder julehandel, vanlige husholdningsartikler, mat og emballasje.

– Det har vært veldig stor interesse, og bare i dag er det flere som har handla for flere tusen kroner. Særlig tannbørstene og bee-wrap-produktene er populære. Bee Wrap er erstatning for plast og lages av økologisk bomull og bivoks, forteller Megan fornøyd.