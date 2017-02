3,9 prosent arbeidsledighet i Aust-Agder:Her er de sikre jobbene

Bygg- og anleggsfag trekkes frem av NAV som en av de ­tryggeste yrkesretningene. For en blivende anleggsmaskinfører er det noe helt annet som står i fokus.

Snøen nærmer seg en halv meter på det dypeste og bakken er frossen og hard. Midt på Stoa Vest er likevel et trettitalls menn i full sving. Grunnarbeidene skal på plass før et tilbygg i tre etasjer skal reises for å huse seks forskjellige butikk­lokaler som hvert enkelt skal ha en størrelse på 2000 kvadratmeter. Før blant annet XXL og Expert kan flytte inn i de nye lokalene skal anleggsmaskinførere, murere, elektrikere og tømrere i sving, og ifølge NAV er det i disse prosessene fremtidens sikre arbeidsplasser på Agder ligger.

Valgte etter lyst

En av dem som driver med grunn­arbeider på den frosne stoabakken er Even Andreas Sandås. Han sitter foran oppstablede grå brakker ved siden av anleggstomta og nyter dagens lunsj i sola. Han er 18 år og holder på med sitt første år som lærling i anleggsmaskin­arbeiderfaget. Han rister litt på hodet når han hører at hans yrke blir betegnet som et av de sikreste for fremtiden. Med en far som driver eget firma var det nokså selvsagt at det var store maskiner han skulle holde på med.

– Jeg har alltid interessert meg for det egentlig, jeg har visst hele tiden at det var det jeg ville gjøre, forteller han.

Han visste ganske sikkert at han ville få jobb i farens firma, men han tror de aller fleste velger yrke utfra hva de har lyst til å holde på med, heller enn mulighet for jobb.

– Så lenge man trives med det er det vel greit. Jeg hadde ikke giddet å gjøre noe jeg ikke trives med, sier han.

Aust-Agder på topp

I januar var den gjennomsnittlige arbeids­ledigheten i Norge på 3,2 prosent, mens den i Aust-Agder var 3,9 prosent. I Arendals Tidendes temaavis med fokus på utvikling og fornying 16. februar forteller NAVs leder i Arendal Geir Svendsen og avdelingsleder for NAV Aust-Agder Øyvind Svensen at en langsiktig løsning for å få bukt med høye arbeidsledighetstall kan være at flere velger yrkesfaglige utdanninger.

– Den lange trenden er at det er underskudd av faglærte i alle kategorier. Før ble det sagt at fagbrev vil være viktig for å få jobb, nå sier vi at det er viktig for å beholde jobben, mener de.

LES OGSÅ: Handelssenteret Stoa vokser kraftig

Velger yrkesfag

Søkertallene til videregående skoler kan tyde på at ungdom i fylket har lyttet til NAV. Tall fra Aust-Agder fylkes­kommune viser at flere valgte yrkesfag i 2016, enn i 2015. Hele fem prosent flere, 57 prosent, valgte yrkesfag i fjor.

Et problem er likevel at en stor andel av de som velger å starte på en yrkesfaglig utdanning, ikke får mulighet til å fullføre utdanningen med lærlingplass ute i en bedrift. Og uten at utdanningen blir fullført og fagbrev sikret er det trolig liten sannsynlighet for at arbeidsledighets­tallene rokkes ved.

På landsbasis søkte 27 687 personer om læreplass i fjor, mens kun 19 083 fikk. 59,6 prosent av de som søkte om læreplass i Aust-Agder fikk det. Og i Even sitt fag, anleggsmaskinførerfaget søkte 24 elever om læreplass, mens kun åtte fikk det.

– Jeg var ganske trygg på at jeg kom til å få læreplass fordi pappa eier firmaet, men jeg vet at det var noen som sleit og det er ikke så lett om man ikke har noen kontakter, forteller Even.

Aust-Agder er det eneste fylket som tilbyr undervisning i anleggsmaskinførerfaget i Norge, og Even gikk derfor i klasse med elever fra hele landet.

– En del fikk plass helt andre steder, men det var noen som ikke fikk også, sier han.

LES OGSÅ: Planlegger Sørlandets fremtid

Stor aktivitet

I løpet av 2015 og 2016 ble 37 regulerings­planer for boligprosjekt med flere enn fire og opp til 500 boliger vedtatt i Arendal kommune. Samtidig som det bygges ut på Stoa skal et næringsområde på Heftingsdalen bygges ut, Fløyheia skal bygges om og få nye funksjoner og et kjøpesenter skal se dagens lys på Strømsbu.

Firmaet Even er ansatt i, Sandås anlegg, har 16 ansatte og eies av hans far Asbjørn Sandå. Asbjørn har drevet for seg selv i 20 år, og forteller at det generelt er gode sjanser for jobb i bransjen. Likevel var 2016 et år hvor de sto mellom store oppdrag og hvor inntektene ikke ble så gode som han hadde ønsket. Når store prosjekter nå settes i gang håper han det kan komme hans firma til gode.

– Vi får kanskje noen av kontraktene rundt med at det bygges tilførselsveier, nye kryss og rundkjøringer. Så skal kanskje noen bensinstasjoner bygges og det blir nytt industriområde, sier han.

Sandås trekker også frem at E39 mellom Kristiansand og Stavanger skal bygges og at det kan gi gode muligheter til firma og ansatte fra Aust-Agder som er villige til å flytte litt på seg.

Må læres opp

Med 16 ordinært ansatte har Asbjørn valgt å ta inn to lærlinger. Han synes det er viktig at næringslivet hjelper til med å tilby læreplasser, sånn at elevene får fullført utdanningen sin når de er ferdige på skolen.

– Vi har alltid lærlinger, og en tidligere periode har vi også hatt to samtidig. Det er en del av utdannelsen og det er veldig viktig for bransjen at vi får gode fagfolk, og at de får læreplass når de er ferdige på skolen.

Han sier to lærlinger er nok for dem, og understreker at bedriftene også må passe på at de har tid til å lære opp de som kommer. Sandås anlegg har valgt å knytte seg til opplæringskontoret for berg- og anleggsfag, og han forteller at de gir god hjelp med å sørge for at lærlingene følger læreplanen og lærer det de skal.

– Vi må sørge for at de er med noen som kan hjelpe med å lære dem opp. Det tar ikke enormt med tid, men det er viktig å sørge for at de får prøvd seg med alt fra å kjøre maskin til å legge rør.

I de fagene hvor elevene ikke får læreplass opprettes det i enkelte tilfeller en skoleklasse. I disse klassene får elevene mye utplassering i bedrift og på den måten får de muligheten til å prøve seg på å ta fagbrev. Sandås mener ungdom som må fullføre utdanningen sin på den måten får et urettferdig utgangspunkt.

– De skal gjøre det vi har to år på, på ti måneder på skole. Det er bedre at de får være i bedrifter. Jeg synes nesten læretida er for kort allerede, og et skoleår med korte dager er ikke nok. Det er et alternativ, men det er synd at noen blir nødt til å gjøre det fordi vi ikke klarer å sørge for nok læreplasser, sier han.

– Guttedrøm

Tilbake på Stoa nærmer arbeidsdagen seg ferdig, og Evens kollega klatrer opp i en diger gul gravemaskin med logoer som tydelig demonstrerer hvilket firma som er på plass. Even selv skal bruke resten av dagen til de andre arbeidsoppgavene han må innom i løpet av læretiden. Han er likevel ikke i tvil om hva som er den morsomste delen av yrket han har valgt.

– Det er jo maskinene, det er en gutte­drøm, smiler han.