15 år med jazz til folket

Overraskelsen var stor og gleden intet mindre da ordfører Robert Cornels Nordli kuppet scenen på jazzklubbens jubileumskonsert sist torsdag for å dele ut Arendal kommunes kulturpris til den aktive klubben.

Dagen etter tildelingen har styret i Arendal jazzklubb fortsatt ikke landa helt etter sjokket.

– Jeg visste ingen ting, og lurte fælt på hva i all verden ordføreren gjorde på scenen, jeg tenkte ikke kulturpris i det hele tatt, det tok litt tid før det sank inn, sier styreleder Preben Karlsen lattermildt.

Prisdryss

Åse Gjennestad, Anders Skog, Vigdis Christensen, Frank Kvarstein og Preben Karlsen fra styret har samla seg i Buen kafé på kulturhuset for å snakke om gårsdagens jubileumsfeiring. Styret er nesten fulltallig. De tre siste medlemmene, Inger Haugen Aasland, Jørn Størkson og Pål Koren Pedersen, er på reise og jobb, og kunne derfor ikke være med. Konserten med Majken Christiansen som fremførte Peggy Lees liv i toner og ord sto til forventningene og vel så det, men de er fortsatt litt oppskjørtet over å ha fått tildelt kulturprisen. Gleden er stor over å få kommunens anerkjennelse for den jobben de gjør.

– Jeg tenkte automatisk da jeg så ordføreren at han skulle gratulere oss med 15-årsjubileet, og da han kunngjorde at vi skulle få kulturprisen ble jeg helt satt ut, forteller Åse.

Det er imidlertid ikke første gang klubben har blitt tildelt priser. I 2006 ble de hedret av Rikskonsertene som årets konsertarrangør og i 2011 ble de kåret til årets klubb av Norsk Jazzforum.

– Vi vet at vi blir anerkjent av musikere, artister og publikum, og det føles ekstra godt å få denne anerkjennelse av Arendal kommune også, sier styrelederen, og får medhold fra de andre.

– Det gir ekstra inspirasjon til å jobbe videre, det betyr mye for oss. Selv om vi gjør dette mye for vår egen skyld, gjør vi det vel så mye for arendals befolkning, legger Frank Kvarstein til.

For det er ikke tvil om at det er mye jobb å drive en klubb med så stor aktivitet. Med et snitt på to konserter i måneden ligger det i korta at det er mye som skal organiseres.

– Alt baseres på frivillig arbeid. Vi gjør alt fra booking, lage program, ta vare på artistene, lage plakater, skrive pressemeldinger til å sette lys på borda og stå i døra og selge billetter på konsertene. Det hender at jeg tenker før en konsert at det er litt tungt å komme i gang, men når jeg først er der så er det bare gøy og jeg er alltid glad for at jeg ikke ble hjemme, sier Vigdis Christensen.

Kulturprisjubileum

Å få tildelt en kulturpris gir grunn til å være stolt. Kulturprisen i Arendal ble første gang gitt i 1997, for 20 år siden, den gang til Leonard Rickhard og Dagny Ottersland. At jazzklubben på sin 15-årsdag skulle bli tildelt kulturprisen, på prisens 20-årsjubileum, føles ekstra gjevt.

– Jeg er veldig stolt av klubben og den jobben vi gjør, og i går da prisen ble utdelt kjente jeg litt ekstra på den stolthetsfølelsen, sier Anders.

Kulturprisen består av Nils Bellands litografi «Skogskatedral. Kveld II» og en sjekk på titusen kroner. Hva de skal bruke de titusen kronene til, vet de ikke enda.

– Jeg skal jo på ferie nå, så der kan jeg jo bruke de, spøker Frank, før han legger til i en mer alvorlig tone at de ikke har fått tid til å tenke på det ennå.

– Vi har ennå ikke kommet oss over sjokket, og aller minst planlagt hva vi skal bruke pengene på, sier han.

Før røykeloven

De sitter tett rundt det lille kafébordet. På bordet ligger det bøker fulle av utklipp, avisomtaler, bilder og hilsninger fra 15 år med jazz. Latteren sitter løst mens de blar i bøkene og mimrer tilbake til den første tiden etter at klubben starta i 2002. Den aller første konserten i Arendal jazzklubb var på Havnepuben, 12. september 2002, før røykeloven ble iverksatt.

– Staffan William-Olsen trio var det første bandet vi booka. Sigarettrøyken lå tett i rommet, vi måtte nesten skjære oss gjennom lufta. Både publikum og artister røyka, forteller de og smiler av minnene samtidig som de grøsser ved tanken på hvor mye røyk det var i det fulle lokalet.

Klubbens første styre besto av Pål Koren Pedersen, Frank Kvarstein, Inger Haugan Aasland, Sven Lillegaard og Mats Aronsen. Frank og Inger er fortsatt med, og Pål er tilbake i styret etter en pause. Det var også tidligere en jazzklubb i Arendal, den ble imidlertid lagt ned på begynnelsen av 90-tallet. Mange savnet et miljø hvor jazzinteresserte kunne høre og fremføre musikksjangeren, og engasjementet var stort blant publikum da Arendal jazzklubb ble etablert.

De første åra var Havnepuben klubbens faste konsertsted før de flytta inn i kulturhuset i 2005. De trivdes godt på puben på Tyholmen hvor de skapte et klubbmiljø for jazzinteresserte. Det var likevel ikke helt uproblematisk, ifølge Frank.

– Vi hadde et piano som vi måtte ha stående på Kulturskolen på Kilden. Før hver konsert måtte vi trille pianoet gjennom byen, i regn og snøvær, bort til Havnepuben. Det samme måtte vi gjøre med lydanlegget, det var et styr, forteller han.

Klubbfølelse

Overgangen fra Havnepuben til Lille Torungen var stor. Der hvor klubben før måtte bruke tid og krefter på å bære utstyr og gjøre alt selv, kom de nå til fiks ferdig dekka bord.

– Det var et skikkelig kvalitetsløft med teknisk scene og dedikert rom. Vi brukte likevel litt tid på å venne oss til det nye lokalet, og vi strevde nok litt med å få den gode klubbfølelsen fra starten. Det var en innkjøringsfase både for oss og for publikum, sier Frank.

Innkjøringsfasen er for lengst over, og klubbfølelsen er tilbake.

– Det er godt å se hvordan folk koser seg på konsertene, nå har vi den gode klubbfølelsen. Noen kommer hver gang, uansett hvem som står på scenen. Jeg tror vi har hatt en slags oppdragerrolle, før var folk mer vant til pubstemningen hvor ikke alle utelukkende var der for å høre på musikk. Nå lytter folk mer, samtidig som de tar seg et glass vin, men det er ingen som er der for å drikke seg fulle, sier Vigdis.

Etter den aller første jazzklubbkonserten på Havnepuben i 2002, har klubben arrangert 270 konserter.

Gjengangere

Praten går livlig rundt bordet mens de blar i utklippsbøkene hvor høydepunkt etter høydepunkt dukker opp i bilder og tekst. Hilsninger fra lokale, nasjonale og internasjonale stjerner bringer fram myke smil hos de fem styremedlemmene. Å trekke fram et spesielt høydepunkt fra disse femten åra er imidlertid ikke lett, det har vært så mange. Frank husker likevel en konsert ekstra godt.

– Dianne Reeves i november 2006, det var en fantastisk konsert, sier han med stjerner i øynene.

Ifølge styremedlemmene har klubben et godt rykte blant musikere, og det er mange som ønsker å spille i Arendal.

– Vi har noen gjengangere som spiller her ganske ofte. Bassist Arild Andersen er en av dem, han burde egentlig melde seg inn i klubben, flirer Frank.

– Og så har vi jo Paolo Vinaccia og Tommy Smith som også spiller sammen med Arild, de har vært her mye, legger Vigdis til.

De er opptatt av å bruke lokale musikere, og samarbeider blant annet med musikklinja på Dahlske videregående skole for gi plass til unge musikere og fremme jazzinteressen blant ungdom.

– Studenter kommer billigere inn hos oss, vi ser at i det siste har det vært flere ungdommer på konsertene våres, det liker vi godt, sier de.

– Mye å glede seg til

Styremedlemmene trekker fram lokale musikere som blant andre Lars Andreas Haug, Arendal Big Band og Espen Larsen, som alle har spilt en rekke ganger i regi av klubben. Frank blar i en av utklippsbøkene og finner fram til jubileumsåret 2012.

– På jubileumskonserten fikk vi høre Espen Ruds Bidevind, bestillingsverket til Arendal jazzklubbs ti-årsjubileum. Her medvirket blant annet Espen Larsen som gjesteartist på gitar, forteller Frank.

Han glemmer heller ikke hans første møte med Lars Andreas Haug, også i jubileumsåret.

– Han er fantastisk på tuba, nå har han spilt her mange ganger, og vi er alltid like begeistret, understreker han.

Det var imidlertid ikke første gang Lars Andreas sto på den lokale jazzscenen. Han opptrådte for første gang for jazzklubben i 2203 sammen med Helge Lien og Torben Snekkestad.

Ifølge de glade musikkelskerne er det mye å glede seg til fremover, både resten av året, og til neste år. Hva som står vårens musikalske agenda vil de ikke røpe ennå.

– Allerede til mandag er det ny konsert på programmet, da med Joshua Redman og Ola Kvernberg duo på scene. Dette er en konsert vi har gledet oss lenge til. I desember er det klart for klubbens tradisjonelle julekonsert med Arendal Big Band. Den ble allerede utsolgt i oktober, og vi har sett oss nødt til å flytte den inn i Store Torungen, så nå er det fortsatt mulig å få kjøpt billetter, forsikrer de fem styremedlemmene, og ønsker alle nye og gamle medlemmer og musikkelskere velkommen på fremtidens konserter.

Disse har fått Arendal kommunes kulturpris:

2017: Arendal jazzklubb

2016: Marianne Løge og Leif Gerhard Andersen jr

2015: Kristin Lundby

2014: Mats Aronsen

2013: Øivind Berg

2012: Øyvind Rosenvinge

2011: Knut Slotnæs

2010: Eirik Sørsdal

2009: Trygve Bringsverd

2008: Stiftelsen Kløckers Hus

2007: Leif Svalesen

2006: Svein Ellingsen

2005: Arendals Dramatiske Selskab

2004: Peder Syrdalen

2003: Arendal Griegfestival

2002: Ulrik S. Kirkedam

2001: IK Grane

2000: Nils H. Thommesen

1999: Lillegaard Trad Band

1998: Conrad Wilhelm Coll

1997: Leonard Rickhard og Dagny Ottersland