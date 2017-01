Vinterfestival uten et snøfnugg

Kong Vinter og snødekte landskap lar vente på seg. Det stopper imidlertid ikke arrangørene fra å lage vinterfestival i sentrum.

– Det ser ikke ut som det er noe snø i vente, så da blir det dessverre ikke snø til skiløpet, vi satser i stedet på sekkeløp og andre morsomme aktiviteter, forteller Marianne Kalleberg som er en av arrangørene bak årets vinterlige festival.

Vi ønsker at folk skal bruke sentrum mer, og vi vil lokke folk til byen med morsomme arrangementer slik at vi kan skape liv og aktivitet. Det er derfor vi arrangerer vinterfestival. Festivalsjef Hans Birger Nilsen

Mangfold

For festival blir det, okke som, og skal vi tro arrangørene så er det ikke så veldig farlig om det ikke er snø i gatene.

– Det hadde selvfølgelig vært gøy om det var det, men vi skal klare å lage mye moro ut av disse dagene likevel. Vi skal skape aktiviteter ute i sentrum som virkelig får satt på kartet hvor stort mangfold det er i Arendal, sier hun.

Ungdomssatsing

Festivalen starter onsdag denne uka og varer til og med søndag, mens den offisielle åpningen er på torsdag ettermiddag. Åpningsfesten er i år flyttet fra Sam Eyde til Kanalplassen på grunn av bygningsarbeid i trappene på Sam Eydes plass. Det mener Kalleberg en god løsning, og festivalgjengen har fått god hjelp til å organisere åpningen som skjer førstkommende torsdag.

– Kilden aktivitetssenter har velvillig stilt opp med strøm, lys og border, forteller hun fornøyd.

Vinterfestivalen skaper liv på vinterstid og trekker folk til sentrum. Styremedlem Susanne Irgens Omundsen

Som en spinoff har festivalen fått inn nye sponsorpenger i år, pengene har de valgt å bruke på ungdommene.

– Vi vil bruke pengene direkte inn mot de unge, og vi bidrar blant annet til at å gjøre det mulig å få rapperen «TIX» til Arendal. Til fredag står han på scenen på Kilden der det blir et større ungdomsarrangement som en del av festivalens program, forteller Kalleberg.

TIX er et hett navn blant de unge, og har satt publikumsrekorder og spilt utsolgte konserter over hele landet.

– Vi gleder oss til å se et av årets råeste festhøydepunkter og et av Norges villeste publikumsshow, sier Kalleberg fornøyd.

Nytt i år er at vi har tatt i bruke Teaterplassen på Tyholmen med et mini mat- og håndtverksmarked. Det er gøy at vi tar i bruk et nytt området i byen. Styremedlem Margrethe Svinøy

Håndtverksmarked

Gjennom fire dager arrangeres det både innendørs- og utendørsaktiviteter fordelt rundt og i sentrum. Publikum kan få med seg alt fra isbading, barnekunst, standupshow, drageverksted, familiedag, skøyteskole, dans, konserter, barneteater til utendørs mat og håndtverksmarked, vinterpadling og laging av isskulpturer på Torvet for å nevne noe.

– Nytt i år er blant annet bluesweekend på Barrique og et mini mat- og håndverksmarked på Teaterplassen, ellers så er mange av arrangementene godt kjent for publikum, sier den engasjerte arrangøren.

Pubstafett

Et av de aller største høydepunktene for mange er nok likevel lørdagens store «Tour pub til pub», en stafett som går rundt Pollen og innom de fleste av byens puber og restauranter.

– I år har vi rekordstor forhåndspåmeldingen med nesten 300 påmeldinger hittil. Vi har ikke satt noen øvre grense for deltakelse, og folk kan melde seg på med lag helt fram til start lørdag ettermiddag. Vi foretrekker likevel å få en påmelding på forhånd slik at vi kan vet hvor mange som stiller til start, forteller Kalleberg.

Lørdagens Grand Finale med vinterfestivalens pub til pub stafett i sentrum har befesta seg som en kjær folkefest i Arendal. Folk melder seg på tidlig, og bruker forberedelsene som en del av sitt sosiale liv. Marianne Kalleberg.

Kriteriene for å delta på stafetten er at man må være et lag på inntil ti personer. Deltakerne oppfordres til å kle seg ut og være med på alle oppgaveløsningene underveis i løypa, og de må blant annet skrive og fremføre en sang som skal bedømmes av en jury.

– De får en oppgave på hvert sted, og det er høy grad av frivillighet og humor rundt det hele. Folk legger mye sjel i planleggingen og har mye kreativitet. Det er utrolig mange flotte kostymer å se denne dagen, så hvis du vil være publikum og få deg en god latter så er det bare å ta turen til sentrum denne dagen, sier hun.

På slutten av dagen blir det premieutdeling, der spesielt kostymeprisen står høyt i kurs.

– Mange av lagene samles både på hytteturer og hjemme hos hverandre i forkant av festivalen for å sy og lage fantasirike antrekk, og det er veldig moro å se hvor mye flid folk legger i denne morsomme konkurransen, sier Kalleberg.

Jeg håper at alle støttespillere får glede av å være med. Det handler om å løfte i sammen. Styremedlem Roger Einhaug



Ingen skøytebane

Arendal Vinterfestival er et arrangement som er kommet i stand for å trekke arendalittene ut av sine lune hi og drive med aktiviteter og skape liv i et sentrum i vinterdvale. Årets arrangement er den sjette i rekken, og arrangørene har ingen planer om å gi seg ennå.

–Vi må prøve å få ting til å skje på vinteren også. Hvis værgudene står oss bi er det jo mye folk kan gjøre ute på vinteren, og dette er et tiltak rettet mot både barn, unge og voksne, sier festivalleder Hans Birger Nilsen.

Tidligere år har alltid det store spørsmålet vært om det blir kaldt nok til å lage skøytebane på Sam Eydes plass. I år har de lagt drømmen om isbane på is.

– Vi har bestemt oss for at vi ikke lager isbane i år, og det er to grunner til det; For det første holder de på å jobbe på Sam Eydes plass, og for det andre er det for mildt. Vi må heller prøver igjen til neste år, sier festivallederen, men forsikrer i samme åndedrag at det blir masse vinterlige aktiviteter i sentrum likevel.