Vinterferie + spill = spilluke

Vinterferien er godt i gang, og mens noen velger skiferie eller storbyferie, velger andre å bruke uka til spill og moro på Kilden.

For 16. året på rad arrangeres det spilluke på Kilden som et tilbud til alle som er hjemme i vinterferien.

– Hovedmålgruppa er barn og unge, men vi har alltid noen spilleglade voksne også, sier spillgeneral Vidar Aas fra kulturenheten i Arendal kommune

Brett og digitalt

Spilluka byr på alt fra turneringer, spillkafé, aktiviteter for små og store, lagerverksted, og mesterskap i blant annet Duck Hunt, Kinasjakk, Ludo og Yatzy for å nevne noe.

– Spillkafeen er åpen fra mandag til lørdag, og her finner du biljard, bordtennis, fotballspill og mengder av brettspill. Vi har også et digitalt spillrom der du kan teste ferdighetene i både gamle klassiske dataspill og de nyeste og mest aktuelle spillene. Gruppa Kreativ Ungdom stiller med spillmaskiner og sørger for at alle får prøvd seg, melder Aas i en pressemelding.

Mesterskap

Spillgeneralen som selv er over normalt interessert i spill forsikrer at det vil være noe for enhver smak enten du er en dreven spillentusiast eller helt ny i gamet.

– Om du ikke har lyst til å delta i noe spill er det fullt mulig og bare ta turen innom også. Arendal Sjakkselskab og Arendal og omegn Magic har nybegynneropplæring og turneringer i sjakk og kortspillet Magic, og Arendal Spillklubb byr på spillesammenkomster for alle, sier han.

Det blir også en kulturlunsj der Vidar Aas tar de fremmøtte med på en reise gjennom spillenes historie, hvor du også kan prøve deg på gamle spill eller delta i Arendalsmesterskap innen de forskjellige spilltypene. Prosjektet «Kilden 360» gir en innføring i spill fra hele verden der folk fra ulike verdensdeler vil dele sine spillerfaringer fra sine respektive land.

– Vi har også et lagerverksted for barn og voksne der du kan lage sjøstjerner med ispinner og knapper, samt nøkkelringer og rare dyr med modelleire. Vitensenteret har dessuten åpent hver dag denne uka og tilbyr flere spennene spillaktiviteter av både nye og eldre art, opplyser Aas.

Spillaktivitetene vil foregå på Kilden, Vitensenteret og Kloa på Sam Eydes plass.

– Vi har fordelt aktivitetene, og de fleste mesterskapene vil blant annet foregå på Kloa mens for eksempel sjakkturneringene og spillkafeen vil foregår på Kilden som før, sier Aas.

SPILLOVERSIKT:

Monopol: Verdens mest solgte brettspill.

Rummikub: Rummikub er et brikkespill som bygger på kortspillet rummy.

Sjakk: Etter Magnus Carlsen sine bravader er sjakk populært som aldri før.

Ticket to Ride: Populært togspill der spillerne samler togkort som gir rett til å bygge ulike jernbaneruter i USA.

Vikingsjakk (hnefatafl): Hnefatafl er gammelnorsk og betyr ”kongens bord”. Spillet er langt over tusen år gammelt og handler om en vikingkonge som blir angrepet i borgen sin.

Lynsjakk: Sjakk der spillerne har ti minutter eller mindre til å utføre alle trekkene sine.

Kinasjakk: Et brettspill som kan spilles av to til seks personer samtidig.

Magic: The Gathering: Et samlekortspill skapt av Richard Garfield. Magic var det første samlekortspillet, og er fortsatt svært populært. Det er både strategispill og samlekortspill der spillere kan kjøpe kort selv eller bytte til seg fra andre spillere, for så å bygge en kortstokk til å spille med.

Ludo: Brettspill for to til fire spillere, en enkel utgave av et tradisjonelt indisk spill med navnet Pachisi.

Yatzy: Terningspill der meningen er å oppnå høyest mulig poengsum for 15 forskjellige terningskombinasjonstyper.