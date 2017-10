Annonse:

FESTSTEMNING: Arendal veterankorps med dirigent Jorge Dinis i spissen lover discofest når de inviterer til konsert fredag kveld. Pressefoto

Veterankorps lager discofest

Arendal veterankorps slår skikkelig på stortromma og inviterer til helaftens discofest fredag kveld i Store Torungen. Korpset lover ordentlig feststemning når de blåser 70-tallsvind utover Arendal med kjente discorytmer og flere gjesteartister på plakaten i konserten de har kalt for «70-talls Disco Inferno». Solister

Arendal veterankorps har samlet et knippe kjente låter som blant annet «Saturday night fever» og «Chiquitita» når de inntar scenen fredag kveld. Med seg har de sangsolistene Thomas Isaksen, Ingvild Lindsjørn og Kathrine Beisland i tillegg til gjestemusikerne Håkon Huldt-Nystrøm på bassgitar, Bjarne Ludvigsen på elgitar og Gunnar Thommesen på Keyboard.

– Vi får også hjelp av 4. trinn fra Moltemyr skole og dansere fra Bølgen dansestudio, og vår dirigent Jorge Dinis har bearbeidet nesten samtlige arrangementer til korpsversjon, opplyser Nina Heen i en pressemelding. Variert

Akkurat som 1960-årene var rik på populærmusikk som fremdeles lever i beste velgående i dag, så var 1970-tallet velsignet med melodier som selv dagens ungdom nikker gjenkjennende til. Veterankorpset har samlet et knippe av disse som de vil fremføre for publikum i byens storstue.

– Konserten vil inneholde forfriskende rytmer, og alle som levde på 70-tallet vil kjenne seg igjen både gjennom musikk og visuelle utrykk. Programmet er svært variert, vi serverer alt fra internasjonal pop og rock til norsk visesang. Vi skal blant annet fremføre sanger som «Bridge over troubled water», «Barn av regnbuen» og «Knockin’ on heavens door» for å nevne noe, melder veterankorpset. Arendal veterankorps ble stiftet i 1985 og har i dag nær 50 medlemmer med stort spenn i alder. Den eldste korpsmusikanten er 87 år gamle Arnold Karlsen, og de yngste i rekkene er i 30-årsalderen. Jorge Dinis er korpsets dirigent på femte året.

