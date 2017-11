Nå skal «kummunen» på TV

Annonse:

Onsdag kveld braker det løs med premiereforestilling for årets kommunerevy hvor verken politikere, kommuneledelse eller andre som har stukket seg fram slipper unna offentlig harselering.

Kommunerevyen tar publikum med på en reise inn i TV-ruta med en god dose humor, latter, spenning, nyheter, aktuelle saker og mye moro når kommuneansatte for tiende gang lager revy. Med TV som tema serverer de noen helt spesielle tilbakeblikk på et utall kjente og mindre kjente TV-konsepter, i en versjon du aldri har sett før eller vil få se igjen.

Ny revyledelse

Revyen stiller i ny drakt med nye revysjefer etter at Wenche Liberg og Marianne Woie i fjor takket for seg etter ni år i front for humorshowet. Det nye lederteamet består av Maria Moksnes som revysjef og produsent, Elin Riebe som regissør og instruktør og Tone Winther som instruktør samt Kristin Fløistad som har tatt ansvar for skriving av tekster. Ifølge revysjef Maria, som bare har vært med to år i revyen fra før, har det vært morsomt, men også krevende å overta rollen etter den drevne revyduoen.

– Jeg har ikke turt å hoppe etter Wirkola, rettere sagt etter Marianne og Wenche. Kommunerevyen har jo på en måte vært deres baby, det var de som dro det i gang og har ført det videre. Jeg har jo ikke gjort dette før, men det er mange flinke og drevne folk med i revyen. Jeg er opptatt av at det skal være et lagspill, og sammen har vi jobbet fram et resultat som vi er veldig fornøyd med, nå håper vi at publikum blir like fornøyde, sier en spent revysjef rett før premieren.

Nostalgisk TV

Med TV-skjermen som tema er det nok å ta av. De børster støv av programmer som Reisesjekken, Fjernsynsteatret og TV-shop for å nevne noe, hvor de også har dratt inn nye konsepter som Skam og andre mer moderne programmer som også de yngre vil dra kjensel på. Idet avisa tar turen innom en øvelse i bystyresalen på Arendal kultur- og rådhus er gjengen i full gang med siste innspurt før den store premierekvelden. Revyskuespillerne øver på bevegelser, koreografi, ansiktsuttrykk og tekster. De er hallodamer og programledere som leder alt fra underholdning og talkshow til politiske debatter og nyhetsreportasjer. De får kontinuerlig veiledning fra de to instruktørene, Elin og Tone, som sitter på hver sin kant av rommet for å ha fullt overblikk. Som seg hør og bør i en lokal revy er det en god dose harselering og sleivspark til politikere og kommuneledelsen. Tekstforfatterne har hatt et årvåkent blikk gjennom hele året, og både Barbu-muren, Arendals eget fotballag og en rekke andre hendelser vil få fokus når gjengen inntar scenen i Store Torungen.

– Noen er nok litt mer synlig enn andre, men vi herjer litt med de fleste som har stukket nesa fram i løpet av året, det må de tåle. Jeg kan røpe at Frp-politiker Åshild Bruun-Gundersen får sitt. Det hadde vært utrolig greit om politikerne kunne holde seg rolige i sine verv, vi måtte hive oss rundt og endre teksten etter at Åshild plutselig trakk seg fra formannskapet. Vi må hele tiden vri og vende på tekstene for at de være oppdaterte, sier Maria.

Hun røper også at kommuneledelsen får passet påskrevet.

– Ledergruppa er på tur igjen. Vi har sendt de til en ny destinasjon som er litt rimeligere, hvor det er vil jeg ikke røpe, sier hun med et lurt glimt i øyet.

Plastposekjoler

Mange har jobbet og stått på for at små og store detaljer skal være på plass. Nærmere 30 mennesker har bidratt med alt fra å skrive tekster, stå på scenen og spille i bandet til å lage digitale effekter. Kostymer og sceneeffekter er en viktig del av den visuelle opplevelsen. Anne Marie Soot bidrar som rekvisitør, syerske og sufflør. Hun har samla på plastposer for å strikke tidsriktige kjoler til revyskuespillerne. Kjolene blir brukt med andakt på øvelsen av redsel for at de skal bli ødelagt før forestillingene.

– Plaggene er kjempefine, det er en kreativ måte å lage antrekk på, skryter Maria.

Hun skryter også av revybandet som bidrar til å løfte forestillingen med musikk til tekstene.

– De er kjempegode og vi er veldig glade for at de stiller opp med musikk. Arild Strand på piano er kapellmester og så har vi med oss bystyrerepresentant Ottar Vigerstøl på trommer, Trygve Knudsen på gitar, Leif Inge Larsen på bass, Rune Mjøs på cornett og Frode Langfeldt Andersen på trombone, opplyser hun.

Lattergaranti

Revysjefen forsikrer at gamle kjenninger som den gamle dama Tordis og kommuneansatt Sølvi Sørvisen vil dukke opp på scenen også i år sammen med flere andre kjente figurer.

– Noen av skuespillerne har sluttet og noen har kommet til, men heldigvis er mange av de som har vært med en stund, fortsatt med, og det er bra. Det er ekstra gøy at vi har flere nykommere som skal debutere i år. Vi sendte ut en åpen invitasjon til alle enheter om at de som hadde lyst til å være med kunne melde seg, og da dukket det opp flere nye, sier Maria fornøyd.

Revyen settes opp i kulturhuset med tre forestillinger, onsdag, torsdag og fredag. Nå håper den spente gjengen på godt med publikum og mye latter fra salen. At revyen er morsom, er Maria ikke i tvil om, Hun er helt sikker på at det blir nok av latterkuler i salen.

– En revy skal være jevnt morsomt slik at folk sitter og humrer og ler samt noen store latterkuler. Dette er en revy med lattergaranti, det tør jeg love, avslutter hun.

Disse medvirker i Kommunerevyen 2017:

Maria Mokses, produksjonsansvarlig, tekst, sang og skuespill

Elin Riebe, regissør

Tone Winther, instruktør

Gunn-Helen Jørgensen, sang

Gunn Alice Andersen, sang og skuespill

Jarle I. Kvam, sang og skuespill

Karin Bjønnum, sang og skuespill

Kristin Lund Eines, sang og skuespill

Lisbeth Larsen, sang og skuespill

Sissel Rom, sang og skuespill

Anita Pettersen, tekst, sang, skuespill

Anja Haslemo, tekst, sang, skuespill

Nina Blomberg-Carlsen, tekst, sang, skuespill

Trond Knutsen, tekst, sang, skuespill

Kristin J. Fløystad, tekst, sang, skuespill og produksjon

Jørgen Galleberg, tekst

Åge Munch Olsen, sanginstruksjon

Frode Langfeldt Andersen, band

Leif Inge Larsen, band

Ottar Vigerstøl, band

Rune Mjøs, band

Trygve Knudsen, band

Arild Strand, kapellmester, band, sang

Kjell Jan Johnsen, audiovisuelt og digitalt innhold

Anne Marie Soot, rekvisitør/syerske og sufflør

Siri Wollebæk , sminkør og sufflør

Ole Jørgen Etholm, scenearbeider