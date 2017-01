Trønderrock på Canal Street-scenen

Åge Aleksandersen & Sambandet blir en av hovedartistene på festivalens hovedscene fredag 28. juli.

Trøndermusikeren som ble utnevnt til Ridder 1. klasse av St. Olavs Orden for sin innsats for norsk musikk- og kulturliv gjennom en mannsalder, trekker fortsatt et trofast publikum på sine konserter.

En begivenhet

I en alder av 68 år er han «still going strong». I 2016 leverte han til gull med først et fullsatt Roal Albert Hall og så hele Norge for sine føtter. Åges manager uttaler i en pressemelding at Åge opplever en enorm oppmerksomhet, at at han aldri har vært mer etterspurt enn nå i forkant av turneen 2017.

– Tilbakemeldinger fra publikum og arrangører sier at bandet heller aldri har vært bedre enn det er per i dag, så vi har grunn til å glede oss til denne konserter. Å få selveste Åge til Canal Street er litt av en begivenhet, sier festivalsjef Mats Aronsen.

Rockekonge

At han blir kalt for «Rockekongen» i Norge er kanskje ikke så rart. Med sin musikk og sine tekster har han spilt og sunget seg inn i folks hjerter siden han starter sin karriere i 1966.

– For det er Norges ukronede rockekonge som kommer til festivalen – den første som ble innlemmet i Rockheim Hall of Fame i 2011 sammen med blant andre a-ha og Jokke & Valentinerne, og han er en av de som har solgt mest i norsk musikkhistorie. Hans «Lys og varme» fra 1984 er som en norsk nasjonalskatt og ville vel være en klar kandidat til en eventuelt norsk kulturkanon anno 2017, skriver festivalsjefen i en pressemelding.

Åge Aleksandersen har totalt gitt ut over 20 soloplater, de fleste med Sambandet. Han er også en av landets mest turnerende musiker gjennom sin over 50-årige karriere.