Tromøyforfatter: – Jeg har hele tiden masse stemmer i hodet, og de snakker mye

Kristin Sørsdal har nylig lansert sin tredje bok «Mare», hun har oversatt de berømte bøkene til Elena Ferrante fra Italiensk til norsk, og hun skriver konsekvent på nynorsk fordi det ligner mest på stemmen i hodet hennes. Torsdag fikk hun Kritikerlagets pris for beste oversettelse.

Med sekk på ryggen og en interrailbillett i hånda reiste hun som 19-åring ut i verden uten mål og mening. Hun endte opp i Italia, midt i hjertet av Napolis skumleste område, og der ble hun i to år.

Eventyrlysten

At hun skulle ende opp som en anerkjent oversetter og forfatter ante hun ikke da. Som ung eventyrlysten 19-åring hadde hun ingen spesiell plan med livet eller fremtiden, det eneste hun visste var at hun ikke ville reise tilbake, for selv om hun bodde i Napolis skumleste område, elsket hun byen og landet, og det gjør hun fortsatt.

– Jeg har ikke gått ikke gått en rett vei, og jeg ante ikke hvor jeg skulle. Jeg jobbet på mange rare plasser, jeg var vaskehjelp, servitør og bartender, og jeg kan tenke meg at jeg følte det slik som de som kommer fra Ukraina og Polen til Norge for å jobbe føler det. Jeg hadde ikke en spesiell retning i hodet den gang, og jeg tenkte aldri at skulle skrive bøker, forteller Kristin idet hun tar turen innom redaksjonen for å fortelle om de siste prosjektene hennes.

Boklansering ganger to

I 2010 ga hun ut «Makabre bikkjer» og i 2013 «Guds hund». I februar kom romanen «Mare», der leserne blir kjent med Solveig som går i land på øya som er Europas siste utpost før Afrika. Hun skriver om flyktninger, og beskriver blant annet en liten gutts reise fra den andre siden.

– Han kommer trolig fra Eritrea, fra et sted jeg ikke kjente fra før. Jeg beskriver ikke smertene, for de kan jeg ikke forestille meg, men jeg beskriver følelsen av for eksempel å svømme og drukne, slik mange flyktninger gjør, sier hun.

Hun uforsker maktesløsheten enkeltmennesker kan føle i vår tids store konflikter, frustrasjonene over å være på den heldige siden av grensa og sinnet over å kjenne seg innestengt bak samme grense. Det tok henne tre år å bli ferdig med boka, og mot slutten av prosessen leste hun «Grensa» av Allessandro Leogrand.

– Den fylte alle mine kunnskapshull og jeg måtte bare oversette den til norsk, forteller hun.

Grensa handler om flyktningestrømmen over Middelhavet. Den setter på spissen det absurde ved at vi sender flyktninger tilbake til blant annet leirene i Italia, som allerede er presset i forbindelse med Dublin-avtalen, som vi ikke trenger å bruke, men som UDI likevel bruker som påskudd, forklarer hun.

Begge bøkene ble lansert i februar, og nå reiser hun rundt og holder foredrag.

– Bøkene ligger i samme gren, men jeg har skrevet en roman mens Grensa ligger i den journalistiske sjangeren og er skrevet som en fagbok, forklarer hun.

En lang reise

Veien fra den 19 år gamle ungjenta som reiste med ryggsekk til Italia og fram til i dag der hun som 51-åring reiser rundt og holder foredrag som en anerkjent forfatter, har vært lang og variert. Hun har bodd i Hammerfest, Kautokeino, Røst og Bergen. Hun har master i Italiensk og hun har i mange år jobbet som lærer i norsk for flykninger og innvandrere. Nå er hun tilbake på Tromøy, vertfall store deler av tiden.

– Jeg bor litt her og litt der, og har blant annet en leilighet i Italia. Ungene er blitt store, og jeg har friheten til å loffe litt rundt, sier hun fornøyd.

Det skulle gå mange år fra hun tenkte på å skrive sin første roman, til hun omsider ga ut sin første bok.

– Jeg gikk på et skrivekurs i Hordaland da jeg var 29 år, og det gikk ti år før Kjersti fra Samlaget forlag fikk lese noe av det jeg hadde skrevet, sier hun.

De to første bøkene hennes er inspirert fra landskapet i Nordnorge.

– Det er dramatisk i seg selv og er en del av hele eventyret, det hadde ikke vært det samme å bruke Tromøya, sier hun og smiler.

Sterkt språk

Debutboka «Makabre bikkjer» handler om ei dame som vandrer langs E6 og gjør makabre handlinger. Den fikk gode kritikker der særlig språket, som er preget av en stor andel brutalitet og grove ord, ble kommentert av anmelderne.

– Jeg liker det ikke soft og behagelig. Jeg liker sterkt språk og sterke følelser, brølende folk og svart metall. Den første boka er et brøl fra innvollene til en forvirret kvinnes driftsliv, det er brutalt og pornografisk språk med masse bannskap, det å få opp det som ligger dypt i magen samtidig som at hun gjør noe så frigjørende som å sette tennene i en trestamme. Den er pervers og stygg i det seksuelle, kvinner og sex blir ofte relatert som noe mykt og deilig, men vår drift kan også være som utmagrete ulvetisper. Det virkelig drypper av boka, forklarer hun.

I bok nummer to «Guds hund» har hun tonet ned både språk og handling. Hun beskriver den som mer stille og tilbaketrukken, en streng mellom det å være død eller levende.

– Handlingen foregår på en øy i et ganske klaustrofobisk miljø der leserne blant annet blir kjent med både det paranoide og det vakre, beskriver forfatteren.

Stemmer i hodet

Som oversetter av de berømte Elena Ferrante bøkene har hun fått stor anerkjennelse i det litterære miljøet, både i Norge og utlandet. Hun forteller at hun har fått et personlig forhold til bøkene, særlig siden forfatteren selv er anonym.

– Det er jo ingen som vet hvem Elena Ferrante er, og da er det meg som oversetter som får oppmerksomheten, og jeg føler nesten at de er litt mine, der må jeg passe meg litt, smiler hun.

På spørsmål om hvorfor hun oversetter til nynorsk, mener hun selv at det er helt naturlig.

– Det er den stemmen som er mest nær meg og det språket jeg føler ligger nærmest min egen dialekt. Jeg mener at sørlandsk er nærmere nynorsk enn bokmål, vertfall for meg. Vi sier jo «mi», «ikkje», «kjerka» og «haue», og det ligner veldig på det nynorske. Jeg fikk Ng i nynorsk på skolen og har måttet lære meg grammatikk og masse verbbøyninger, forteller hun.

Med to boklanseringer bak seg består nåværende hverdag i å reise rundt for å holde foredrag om sin egen bok og om Grensa av Allesandro Leogrande. Bok nummer fire ligger imidlertid på lur i hodet hennes, nå må bare ordene komme ut og fram.

– Men først må jeg finne roen, og da skal jeg skrive ned de orda som ligger der. Jeg har hele tiden masse stemmer i hodet, og de snakker mye, nå må jeg bare få de ut og ned på papiret, sier hun.