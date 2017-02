Trekkspillkonsert med løs snipp

To av Norges fremste trekkspillere, Håvard Svendsrud og Øivind Farmen, tar et perledykk i trekkspillmusikken med konsert på kaffe- og platebaren No9, onsdag kveld.

Konserten, som er i regi av Arendal trekkspillklubb, er med utgangspunkt i en type konsert de har gjort flere år på Norsk Radiomuseum, hvor konseptet er å ikke øve på forhånd, men komme sammen å spille kjente låter etter egne og publikums innfall.

Veien blir til mens man går

Ole Bjørn Gullbring fra trekkspillklubben skriver i en pressemelding at første avdeling er lagt opp som en vanlig konsert med en blanding av deres respektive solorepertoar og noen duetter. I andre avdeling løsnes det imidlertid ytterligere på snippen og «veien blir til mens man går» i improvisert samspill der mulighetene for å komme med ønsker fra salen er til stede.

– De er selv spente på utfallet og sier at mange fine ting kan oppstå på en slik måte, samtidig er fallhøyden unektelig større enn med et trygt innøvd repertoar. Vi tror imidlertid vi kan garantere at dette vil bli en særdeles trivelig konsertstund med flott stemning, sier trekkspillentusiasten som selv er dirigent for Arendal trekkspillklubb.

Dypdykk

Svendsrud og Farmen er begge klassisk utdannet ved Barratt Dues Musikkinstitutt, og har i tillegg til den klassiske musikken på hver sin kant vært svært aktive innen tradisjonell trekkspillmusikk og andre stilarter.

– De har hatt sporadiske opptredener sammen de siste 20 åra, både på radio, festivaler og konserter. Nå er de på turné der de skal dykke dypt ned i trekkspillmusikken med konsertmusikk og en rekke kjente gammeldanslåter side ved side, opplyser Gullbring.