Trekkspill og humor i skjønn forening

Kommende søndag byr Arendal trekkspillklubb opp til et show spekket med humor, viser og trekkspilltoner i Arendal kulturhus.

For andre år på rad arrangerer trekkspillklubben førjulsforestilling hvor de inviterer med seg et knippe lokale gjester.

Fullspekket show

Trekkspillklubben spiller alt fra gammeldans til konsertmusikk og har eksistert i 47 år. Under ledelse av sin faste dirigent, Ole-Bjørn Gullbring, er de nå klare for å lage et helaftens show med musikk i ulike sjangre.

– Vi er klare for å spre glede i førjulstiden med musikk, sang, humor og instrumentale overraskelser, står det i en pressemelding fra orkesteret.

De lover at det blir en god dose humor og underholdning på flere plan i løpet av konserten. Med seg som konferansier har de Kjell Morka, også kalt «Den glade trubadur», som skal bidra til å lede publikum og artister gjennom kvelden med små historier og kanskje noen skrøner.

– Visesangeren og skrønemakeren gjorde sin første opptreden som syvåring og har siden den gang fortsatt med opptredener i revyer, kabareter og teater rundt om i Sør-Norge, melder trekkspillklubben.

Gjesteartister

Kveldens musikalske gjester, sangfuglen Gunn Mariann Arnesen, trommeslager Hans Christian «Basse» Andersen og trompetist Odd Bjørn Jensen, skal bidra til å krydre den musikalske menyen.

– De tre er alle artister som har hevdet seg i lokalmiljøet. Gunn Mariann har stått på scenen hele livet i ulike sammenhenger og opptrådt med konserter, i revyer, teater, farse og musikkteater. «Basse» er trommisen med glimt i øyet. Han har spilt siden han som femåring begynte i Speidermusikken og har siden holdt fast i trommestikkene og slått seg gjennom 48 år i bandet «Fatal». Den magiskblåsende trompetisten Odd Bjørn vokste opp i Stokken skolemusikkorps, siden har han spilt i Arendal Storband, Agder kretskorps, Gardemusikk og en rekke andre konstellasjoner, forteller musikalsk leder Ole-Bjørn Gullbring.

Aktive

Ensemblet består av elleve trekkspillere, en gitarist og en bass. Klubben har vært aktive helt siden den ble startet på Central hotell i Arendal sommeren 1970. I glansperioden hadde klubben også et juniororkester som besto av unge trekkspillere, og de hadde en solid fanklubb som fulgte klubben i tykt og tynt. Hver onsdag øver trekkspillentusiastene på Moltemyr skole. Med et allsidig repertoar spiller de alt fra gammeldans, jazz og swing til gamle evergreen og god gammel dansemusikk.

– Vi spiller for å ha det moro og koser oss veldig når vi ser at andre blir glade av å høre på, sier den musikalske lederen.