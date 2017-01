Syr, hekler og strikker av søppel

En kjole av potetgullposer, veske heklet av tappene fra ølbokser og smykker laget av ølmerker. Fantasien vil ingen enda ta når seks kreative arendalsdamene forbereder seg til fest.

At Friele kaffeposer kan brukes til å sy strutteskjørt, eller at du kan strikke en genser av Rema1000 plastposer er vel noe de færreste av oss tenker på når vi går på butikken for å gjøre helgehandel. Det gjør imidlertid de seks kreative damene som nå er inne i siste innspurt med forberedelser til den store stafetten på årets Vinterfestival.

Satser alt

Vinterfestivalen starter neste uke med en rekke arrangementer fra 25. til 29. januar. Høydepunktet for mange er den årlige «Tour pub til pub» på lørdag ettermiddag, der hundrevis av arendalitter samles for å gå på ski, uansett vær, gjennom arendals gater, Pollen rundt, for å løse ulike oppgaver underveis. Stafetten har utviklet seg til å bli en stor folkefest der publikum engasjerer seg nesten like mye som deltakerne. For å være med må du tilhøre et lag, kle deg ut og gå på ski, og det er selvfølgelig gjeve premieringer for de ulike grenene og de beste kostymene. Damelaget deltar på festivalen for fjerde gang i år, men gevinstene har foreløpig latt vente på seg.

– Vi har aldri vunnet en eneste premie, og det er vi litt snurt for, vi har gitt alt hvert eneste år, og alltid stilt i hjemmelagede kreasjoner. I år har vi satset alt på å lage de beste kostymene og vinne alle grener, sier Kirsten Voss Elvebakk, Hilde Aanesland, Eva Seljestad og Rutt-Mona Jørgensen idet vi besøker de kreative damene i hobbyrommet til Kirsten på Hisøy.

Redesign

Praten går livlig og latteren sitter løst mens de legger siste hånd på kostymene og tilbehøret. Alt er laget for hånd, og hver minste lille detalj er nøye planlagt. Noen av ideene har de stjålet fra internett, resten har de funnet på selv. De har nettopp kommet tilbake fra en av årets to hytteturer, der de har brukt en hel helg på å skrive sangtekster og legge en solid slagplan for hvordan de skal gå av med seieren i årets festival. Ingenting er overlatt til tilfeldighetene når disse fire damene skal på Vinterfestival.

Hobbyrommet er fylt av de lekreste kreasjoner, og symaskinen går jevnt og trutt. På veggen henger det flere kjoler, som ved første øyekast ser ut som eksklusive plagg kjøpt fra hvilken som helst motebutikk. Sannheten er at de er laget av rent søppel.

– Vi har sydd kjoler av bæreposer, potetgullposer og søppelposer, alt er redesign, men det er kjoler med ordentlig snitt, forteller Kirsten, som til daglig jobber som lærer på design- og re-design på Stinta skole.

Søppelmote

I fjor kalte de seg «Happy girls» under konkurransen, i år heter laget «Happy Trash girls», som samsvarer med temaet «Trash fasion», eller «Søppelmote» på norsk.

– Temaet valgte vi etter forrige festival, og vi startet planleggingen umiddelbart etter at den var over, sier de blide damene mens de syr på knapper og pynt på de siste detaljene.

Gjennom hele året møtes de en til to ganger i måneden pluss to helgesamlinger på hytta. De har opprettet en hemmelig facebookgruppe der de holder hverandre oppdatert og deler nye ideer. Utallige timer har gått med til å samle inn remedier og forskjellig søppel, og bortsett fra en rull med bobleplast har de ikke brukt ei eneste krone på å kjøpe noe nytt.

– Hele hensikten er at alt skal være redesign, og vi kan bruke alt fra brukte kaffeposer og etiketter til bæreposer som du får på butikken til å sy, strikke og hekle. Bobleplasten skal vi sy boblejakker av, sier Kirsten lattermildt.

Hun har også sydd et underskjørt av bobleplast, som hun skal ha under plastposekjolen.

– Jeg har i årevis samlet på plastposer med disneymotiv. Nå har jeg sydd en kjole av posene, forteller den kreative dama samtidig som hun forsiktig tråkker oppi kjolen for å dra den på seg.



Eksklusivt potetgull

Vi trenger bare å ta kaste et raskt blikk inn i hobbyrommet for å forstå at her er det over gjennomsnittet interesserte kreative damer i sving. Som hyllepynt har Kirsten kledd opp barbiedukker i hjemmesydde kjoler av søppel, og overalt ser vi hjemmelagede gjenstander, klær og smykker laget av de merkeligste ting. Alt er re-design, laget av søppel og gamle klær, og de ivrige festivaldeltakerne legger all sin ære i å ikke bruke noe nytt.

– Vi må selvfølgelig kjøpe inn nåler, sytråder, limpistoler og annet verktøy for å produsere plaggene, men alt vi lager er søppel og ting som har blitt brukt før, sier Hilde, som for anledning er kledd i en fargerik potetgullposekjole med tilhørende hatt som også er laget av potetgullposer.

Kanten på kjolen glinser i lekkert sølv og gir kjolen en eksklusiv skinnende «look».

– Sølvkanten er innsiden av potetgullposene, forklarer Hilde og løfter på skjørtet for å vise baksiden der det står «Kims» paprikapotetgull langs hele kanten.

Tastaturjakke

Damene har gjort en stor innsats med plukke av de små tappene på øl- og brusbokser, og de har engasjert både familie og venner til å hjelpe seg. Etter å ha samlet sammen flere poser av disse, har de laget remser og heklet de lekreste selskapsvesker. Tomme kaffeposer skal brukes til å lage skjørt, og de grønne klistremerkene du finner på ølflaskene til Arendals 1839 har også blitt til et skjørt som Rutt-Mona skal bruke.

– Jeg blir den grønne av oss, der hele antrekket er laget av korker, logoer og ølmerker, smiler Rutt-Mona.

Eva har brukt høsten til å demontere datamaskin-tastaturer der bokstavknottene har blitt til pynt på en gammel dressjakke som hun skal ha utenpå kjolen hun har sydd av sorte og hvite søppelposer.

– Det har vært litt av en jobb å pirke ut tastene, men det har blitt ganske lekkert ikke sant, sier hun og viser fram tastaturjakken, der bokstaver, mellomromtaster og shifttaster fungerer som glinsende jakkepynt.

Opptaksprøve

De koser seg sammen på de jevnlige møtene, og de henter ideer fra hverandre. Som lag har de eksistert i fire år, med noen utskiftninger av deltakere underveis. Fire av damene, Kirsten, Eva, Hilde og Marit har vært med helt fra starten. Rutt-Mona og Kari har kommet inn senere. Kirsten og Hilde har vært venninner i en årrekke. Eva og Hilde jobbet sammen for 32 år siden. Kari er kollega av Kirsten og Marit er venninne av Hilde.

– Første året vi deltok skjønte vi ikke helt prinsippet med å ha kostymer, men da vi først forsto konseptet har vi lagt mye sjel og glede i å lage kreative antrekk, forklarer Eva.

Årets nykommer er Rutt-Mona, som måtte gjennom en opptaksprøve for å få lov til å bli med på laget.

– Vi hadde egentlig inntaksstopp, men så hadde hun så veldig lyst til å bli med. For at hun skulle bevise at hun passet inn så utfordret vi henne til å gjennomføre en oppgave, og hvis hun klarte den så skulle hun få lov til å være med, sier Kirsten og ser skøyeraktig bort på venninnen.

Den store prøven besto i å selge utgåtte pin, som egentlig skulle brukes til pynt på kjolen til Eva.

– Jeg var fast bestemt på at jeg ville inn på laget, så jeg gikk inn for oppgaven med liv og hals og solgte mye mer enn de hadde trodd, og da beviste jeg for de andre at jeg var et verdig medlem, sier Rutt-Mona og ler.

Pengene for salget har gått i felleskassa, eller sjampanjekassa som damene kaller det.

– Vi starter nemlig alltid vinterfestivalen med sjampanjefrokost, og etter Rutt-Monas innsats har vi nå 1 400 kroner i kassa, sier Kirsten fornøyd.

Hemmelig

En drøy uke før festivalens stafett gjennom bygatene er damene fortsatt ikke helt ferdige med alle plaggene og tilbehøret, men de er helt sikre på å komme i mål, både med kreasjonene og på stafetten. Avisas utsendte får ikke lov å ta bilde av alle plaggene. Det må holdes hemmelig av frykt for at noen av de andre deltakerne skal kopiere dem.

– Vi har et stort konkurranseinstinkt og vil ikke at alle skal se hva vi har funnet på, tenk hvis noen stjeler ideen våres, sier Kirsten.

De gleder seg til den store dagen, der ektefeller og venner er heiagjeng på runden.

– Men vi har sagt til mennene våres at de får klare seg selv denne dagen, vi har ikke tid til dem da. De kan se på, men thats it, understreker de kreative damene.