Synger om psykisk vold på debutsingel

Torine Michelle fra Arendal er på full fart mot stjernehimmelen etter at hun deltok i fjorårets Idol. I I dag, fredag 19. mai, slipper hun sin aller første singel.

Mange husker nok Torine Michelle fra TV-skjermen i 2016 der hun sang seg helt fram til semifinalen og til slutt endte opp som nummer ni.

Sann historie

17-åringen har klare mål for sin fremtidige musikalske karriere, og etter at hun deltok i Idol har hun hatt stort fokus på å jobbe med egne tekster og musikk. Fredag lanseres debutsingelen «Weak» som også har blitt visualisert med en helt fersk musikkvideo, signert GinoBless og Global Fire Creative. Hun har skrevet både tekst og melodi selv til låta som handler om psykisk vold basert på opplevelsen til en god venninne.

– Hun var i et forhold med en gutt som brukte psykisk vold mot henne. Han var både kontrollerende og sjalu, og i stedet for å bygge henne opp så rev han henne ned, bit for bit. Slik skal det ikke være i et forhold. Hun klarte likevel ikke å gi slipp på, hun holdt fast på ham og trodde det skulle bli bedre. Det er dette låta handler om når jeg for eksempel synger «I am to weak to let you go», forteller Torine Michelle til Arendals Tidende.

Hun mener det er et viktig budskap å spre, og at det er mange som lever under psykisk vold enten i forhold, hjemme, blant venner eller på jobb.

– Det er et viktig tema og snakke om. Mange som blir utsatt for dette føler at det er deres egen feil, men det er det jo ikke. Jeg tror også at mange kan få psykiske problemer og falle ut av samfunnet. Psykiske lidelser er mer vanlig enn det man tror i hverdagen, og jeg syns for eksempel at skolene skulle ta mer hensyn, sier den engasjerte popartisten.

Skrekkblandet

Dagen før singelslippet kjenner hun både på nervøsiteten og frykten for hvordan folk vil like musikken hennes.

– Jeg er egentlig veldig redd og gruer meg forferdelig, selv om jeg selvfølgelig også gleder meg. Det føles veldig personlig siden det er første gang jeg gir ut noe jeg har skrevet selv, og man blir veldig sårbar. Nå skal alle få høre min musikk, og hvis de ikke liker den så går det direkte på meg. Det er sånn skrekkblandet fryd, sier hun.

Singelen er produsert lokalt av G’Bless Record AS ved Jan-Erik «Gino» Mæland på Bjorbekk, bedre kjent som «GinoBless». Han har også stått bak produksjonen av musikkvideoen sammen med sin kollega Craig Johnson. I videoen får vi se Torine Michelle i et turbulent forhold inspirert av venninnens opplevelser.

– Det var veldig gøy å spille inn videoen, og motspilleren er faktisk kjæresten min, Egil Flegstad, sier den blide jenta og fortsetter:

– Vi var litt redd for at det ikke skulle funke siden han er kjæresten min, men det var jeg som måtte skjerpe meg, som ikke klarte å holde meg seriøs, sier hun og ler hjertelig.

Håndplukket

Arendalsjenta har allerede rukket å gjøre seg bemerket i musikk-Norge. Etter at hun deltok i Idol har det gått slag i slag med konserter og studioinnspilling det siste året, og hun ble blant annet håndplukket av Alan Walker til å være solist på spillejobber i både Italia og Spania der hun fikk opptre for tusenvis av mennesker. Hun har mange planer fremover, men foreløpig kan hun ikke røpe noe om dem.

– Det er litt hemmelig, det eneste jeg kan si er at det kommer mer musikk, og det blir opptredener, sier hun hemmelighetsfullt.

Sjangermessig befinner låta «Weak» seg i et urbant landskap mellom pop- og Rnb. Drømmen hennes er å bli som Rihanna, en av hennes største forbilder.

– Jeg har alltid likt henne, og jeg drømmer om å jobbe med musikk på fulltid og kunne leve av det. Jeg har ingen konkrete planer på hvordan jeg skal komme dit, jeg må bare jobbe videre og ikke miste motet. Derfor er det også veldig spennende å se hvordan låta blir tatt i mot når den lanseres på Spotify, iTunes og Tidal, sier hun.

På spørsmål om hun planlegger fullt album, er hun litt usikker på hva som er best.

– Drømmen er å få spilt inn nok til et album, men jeg tror det er lurest å gi ut singler fra starten. Jeg har skrevet mange låter om alt fra kjærlighet, oppturer og nedturer, og de neste låtene fra meg blir kanskje mer fra mitt eget liv, sier hun.

Snart 18

Til daglig går hun på danselinja på Dahlske videregående skole. Hun forteller om en hektisk hverdag der hun av og til føler at hun har liten konsentrasjon til skolearbeidet.

– Jeg burde nok gjort mer lekser, men det går likevel ganske bra. Men da jeg var med i Idol slet jeg litt. Jeg fikk ikke godkjent fritak, og med den nye fraværsgrensa var det på hengende håret at jeg besto. Jeg syns ikke fraværsreglene har noe som helst for seg, det er heller en dropout-garanti, og jeg spyr nesten når jeg tenker på det. Mange som virkelig har grunn for å være borte fra skolen får det vanskelig, og da tenker jeg ikke på de som ikke gidder, sier hun opprørt.

Hun blir 18 i år, noe hun ser fram til. Mest fordi hun kan lappen.

– Jeg gleder meg til å kjøre bil selv, og slippe å være avhengig av andres hjelp. Ellers så blir det nok ikke noen store forandringer. Jeg har det ganske fritt allerede, sier hun.

I dagene framover står det både radiointervjuer og andre musikkrelaterte oppgaver på programmet, men akkurat hva hun skal være med på er hun ikke helt sikker på.

– Det er mamma som er manageren min, og hun har full kontroll. Det er ikke alltid jeg klarer å følge helt med på hvor jeg skal, smiler den blide popartisten.