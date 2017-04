Sterk og stødig alderdom

19 personer i alderen 71 til 92 år trener hver uke for å styrke balansen gjennom en fallforebyggende treningsmodell på Eydehavn frivilligsentral.





«Sterk og Stødig» er en modell for fallforebyggende trening for seniorer fra 65 år og oppover. Den er utviklet av blant annet NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet).

Styrke og balanse

Arendal kommune har i samarbeid med frivilligsentralene startet egne treningsgrupper. Den første gruppa starta på Eydehavn i mars, Tyholmen og Hisøy starter rett etter påske. Treningen foregår i gruppe og har hovedfokus på styrke og balanse. Frivillige instruktører får opplæring i form av et tredagers instruktørkurs og følges videre opp av fysioterapeuter i kommunen. I Arendal har kommunen valgt å lokalisere treningen til frivilligsentralene i folks nærmiljø, og for å kunne lage et sosialt treffpunkt.

– Frivillige har vært på kurs for å bli instruktører, og vi har hatt kjemperespons. Her på Eydehavn har det vært stor pågang, og vi må antakeligvis sette opp flere grupper. Alle øvelsene er utvalgte på bakgrunn av hva som er forsket på som forebyggende, forteller rehabiliteringsrådgiver og fysioterapeut i kommunen, Ine Standal.

Målgruppen for «Sterk og Stødig» er hjemmeboende eldre som har begynt å kjenne seg ustø eller merker at funksjonen begynner å bli dårligere.

– For at de skal få nytte av treningen må de kunne gå uten ganghjelpemidler innendørs og kunne komme seg til og fra treningen på egenhånd, sier rehabiliteringsrådgiveren.

Forebygging

I underetasjen på frivilligsentralen på biblioteket har det samlet seg en glad gjeng med treningsklare eldre folk. Én mann og 18 damer gjør seg klar for dagens økt. Skravla går livlig, og en av deltakerne, Esther Marie Jensen, forteller gledestrålende idet hun kommer inn i lokalet at i dag blir det mat etter treningstimen. Hun jobber som frivillig på håndarbeidsgruppa som i dag har tilbudt seg å stelle i stand et sunt måltid for mosjonistene.

– Vi kunne ha stekt noen vafler med syltetøy, men når vi først har vært på trening er det jo bra og spise ordentlig mat etterpå i stedet for kaker og søtsaker, sier den livlige mosjonisten.

Britt Steen er en av de frivillige instruktørene som har gjennom gått et tredagers kurs med avsluttende eksamen i treningsmodellen. Hun har helsefaglig bakgrunn som sykepleier, og vet at det er mange eldre som plages med svimmelhet og dårlig balanse.

– Det handler om å forebygge for å unngå fall hjemme. På denne treningen styrker vi både muskulaturen og balansen slik at de kan føle ser mer trygge i dagliglivet. Det er mange som rett og slett ikke tørr å gå ut fordi de er engstelige og derfor holder seg hjemme i stedet for å være sosiale. Når de føler seg tryggere på kroppen sin er det også lettere å opprettholde den sosiale biten, og de kan få et bedre liv, forteller hun.

Sikkerhet

Instruktøren rangerer fokusområdene i rekkefølgen sikkerhet, trivsel, trening og sosialt samvær.

– Det skal føles trygt og ingen skal presse seg mer enn nødvendig. Vi bruker alltid stolen til trygg vending, noe vi også anbefaler de å gjøre hjemme. Sikkerhet er viktig, og vi gir gode råd til hvordan unngå farlige fallsituasjoner i hverdagen, forklarer hun.

Felles mål

Britt er ei sprudlende dame med masse humør, og det smitter i høy grad over på deltakerne. Replikkene skyter fart på kryss og tvers av ringen der de har plassert seg på hver sin stol, og latteren sitter løst under oppvarmingen. Etter noen rolige øvelser som har gitt varme i kroppen må de opp og stå, og det er tid for stillestående marsjering.

– Nå er et jo snart 17. mai, og vi må ut å marsjere med høye kneløft sier instruktøren før hun setter på marsjen «Gammel jegermarsj» på høgtaleren.

18 damer og én mann i alderen 71 til 92 år marsjerer i takt med rett rygg og stivt blikk. Pulsen stiger og pusten går hørbart raskere for mange.

– Nå hører jeg at dere puster godt, men det hadde vært verre om dere sluttet å puste, sier Britt spøkefullt.

Gjennom en hel time går de gjennom både kondisjon, styrke og balanseøvelser der hver enkelt kan tilpasse intensiteten etter egen yteevne. Noen sliter med pusten og må ta en liten pause underveis, noen har fysiske plager som gjør at de må ta det litt rolig og noen er i så god form at de nesten løper rundt i ringen. Felles for alle er et ønske om å komme i form og styrke balansen for å få en tryggere hverdag fremover.

Trim for eldre

Forebyggende trim for den eldre generasjonen er ikke noe nytt, det har i mange år vært fokus på å styrke alderdommen med moderat trening. NRK startet blant annet tidlig med å fronte god helse via mosjon, og allerede i 1949 starta de opp noe som het «Klasseromgymnastikk», der den 31-årige Reidar Morset fikk jobben med å instruere enkle øvelser via radio. Morseth starta deretter radioprogrammet «Vi strekker oss» på 60-tallet der han trallet i vei sine instruksjoner ifølge en artikkel fra «Beater» om NRK og trim for eldre. Morseth fortsatte sin glade radiotrim fram til 1982 da han pensjonerte seg etter 33 år i mosjonens tjeneste på radio.

De som har passert 45 år husker mest sannsynlig TV-programmet «Trim for eldre» som gikk fast hver dag klokka ti med Valborg Hagfeldt på NRK. Programmet starta i 1965 og gikk fast fram til 1986 med Hagfeldt som programleder. Etter at den populære TV-instruktøren ga seg som 81-åring falt programmet bort. Dagens treningsøkt på Eydehavn frivilligsentral kan lett sammenlignes med det populære TV-programmet, vertfall når det gleder den gode atmosfæren og det gode humøret.