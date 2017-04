Startet karrieren på «Bula», nå feirer han 35 år som countryartist

Frolandsartisten Gunnar Thommesen, bedre kjent som G. Thomas, blir omtalt som en av landets mest kjente countryartister. Onsdag feirer han artistkarrieren med stort jubileumsshow i Arendal kulturhus.

Det hele startet på den brune puben «Bula» på den gang Phønix hotell i Arendal på begynnelsen av 80-tallet der han tok med seg gitaren og spilte ved bordene. Lite visste han da at han hadde en lysende fremtid som countryartist foran seg.

Elleve soloalbum

35 år etter kan han se tilbake på en omfattende karriere helt på høyde med de store amerikanske artistene med opp til hundre konserter per år i både inn- og utland. Han har solgt over 100 000 plater, gitt ut elleve soloalbum, turnert i store deler av Europa og vært oppvarmingsartist for store amerikanske artister, blant annet for The Highwayman i et fullsatt Oslo Spektrum.

– Det er klart jeg blir stolt, og jeg må vedkjenne at det føles veldig godt, sier han via en pressemelding.

Raus

I karrierens spede begynnelse hadde han ikke råd til eget musikkanlegg, og opptrådte derfor med intimkonserter blant annet på «Bula». Etter noen år skjøt karrieren fart og han ble en etablert artist med en stor fanskare. En av de store opplevelsene han sent glemmer er da han spilte for 20 000 elleville publikummere på en stadion i Visagino i Litauen.

– Det var helt fantastisk. En annen opplevelse var da jeg fikk spille for meget entusiastiske countryfans på Peterboroug-festivalen i England, for og ikke nevne opptredenen med The European Higwaymen i Nashville under CMA-festivalen, forteller jubilanten. Thomas er også kjent for å være en av de artistene som tilbyr en svært raus og vidstrakt form for samarbeid til både norske og utenlandske kollegaer.

– Jeg skjønner ikke helt hvorfor ikke flere ser hvilken berikelse og inspirasjon dette gir, poengterer han.

Amerikanske storheter

Hjemme i Norge har han opptrådt med artister som Steff Nevers til Steinar Albrigtsen, Arne Benoni til Ottar «Big Hand» Johansen og fra Claudia Scott til Siri Vølstad Jensen for å nevne noen. Ikke minst har han satt stor pris på samarbeidet med Arly Karlsen og Steffen Jakobsen som blant flere er hans gode kollegaer på Sørlandet. De tre har opptrådt i en rekke sammenhenger og har blant annet stått bak flere countryshow i Arendal kulturhus de siste åra. Blant amerikanske storheter han han samarbeidet med blant andre Bobby Bare, Tanya Tucker, Pam Tillis, Waylon, Willie, Cash, Mark Chesnutt, Don Williams, Vince Gill og Emmylou Harris. Han har også satt dype avtrykk i USA, særlig gjennom sitt samarbeid med artistkollega Bobby Bare.

– Jeg fikk en telefon i 1986 fra en amerikansk agent med spørsmål om jeg kunne tenke meg å være backingband for verdensstjernen. Det var en fantastisk tid. Vi har gjort elleve turneer sammen og på en måned hadde vi hele 21 konserter, og vi turnerte i Norge, Sverige, Danmark og Polen i tillegg til flere konserter i USA. Det hadde vært fantastisk om vi fikk Bobby Bare til å være med på konserten til onsdag, men nå er han 82 år og det er både langt og kostbart og reise hit, men det kan jo hende jeg får en liten hilsen, sier countryartisten.