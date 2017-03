Glade toner fra et gatehjørne fra uniformkledde soldater fra Frelsesarmeen er et kjent og kjært syn for mange. Nå feirer hornorkesteret 125 år i den musikalske tjenesten.

Sist helg feiret Frelsesarmeens hornorkester jubileet to dager til endes med konsert på Sam Eydes plass, jubileumskonsert, festmiddag og musikkgudstjeneste.

Orkesteret har eksistert uavbrutt siden 1892, og er med det en av landets eldste orkestre i Frelsesarmeens tjeneste. Ifølge historien var Arendal den første byen utenfor Kristiania der Frelsesarmeen startet virksomhet, det skjedde bare noen få uker etter de første møtene i hovedstaden januar 1888. Nøyaktig når menigheten fikk sin første hornmusikkgruppe foreligger det ingen eksakt dokumentasjon på, men fredag 8. juli 1892 ble det annonsert i lokalavisa at hornmusikken skulle spille i et møte. Med den annonsen som utgangspunkt har Frelsesarmeen derfor konkludert med at man senest på våren det året hadde spilt de første tonene.

Vært med i 56 år

– Med denne høye alderen går vi også inn i rekken som et av de eldste korpsa i Arendal, forteller Øystein Bråstad som begynte i orkesteret i 1961, og dermed har vært med i 56 år uten pause.

Han er også forfatter av boka «Guds kriger, hold ut – Frelsesarmeen Arendal korps krigsårene 1940-1945», og sitter inne med stor kunnskap om historien. Både han og resten av medlemmene i hornorkesteret er stolte av å kunne si at de har spilt, marsjert og akkompagnert til Guds ære i 125 år. Særlig under krigen var aktivitetene i Frelsesarmeen et kjærkommet tilbud, ikke minst for unge gutter. Fremdeles både spilles og akkompagneres det, selv om det er blitt mindre marsjering med åra.

– Jeg begynte først i det vi kaller for juniorkorps, og jeg husker at vi spilte og marsjerte på 17. mai blant annet. Det har vi sluttet med nå, vi er ikke så unge lenger, sier han med et smil.

I dag har hornorkesteret 17 medlemmer. De fleste musikantene tilhører Frelsesarmeen, men det er også medlemmer fra andre menigheter i distriktet.

– Vi har lempet litt på krava. Før så var det kun medlemmer fra Frelsesarmeen som kunne være med, nå er det flere fra andre menigheter med, og det syns vi er hyggelig, forteller Bråstad.

Musikalsk budskap

Fra lokalene til menigheten i Vestregate høres lystige marsjtoner når korpset øver til jubileumskonsertene. De har for anledningen fått besøk av Espen Ødegaard fra Oslo 3. korps’ hornorkester som skal være gjestedirigent under jubileet. Korpset dirigeres vanligvis av sin faste dirigent kaptein Willem Bijl, som også er leder for menigheten, men som denne helgen har overlatt det musikalske ansvaret til sin medsoldat fra Oslo. Musikantene konsentrerer seg dypt over notene og lytter nøye til gjestedirigentens vennlige korreksjoner mens det terpes og terpes på vanskelige strofer.

– Akkurat nå spiller vi marsjer med liv og glede, og det er mange som forbinder Frelsesarmeen med det. Men vi spiller også veldig mye annet musikk, forklarer Bråstad.

De spiller både konsertstykker, salmer og kjente sanger, og de spiller på alle gudstjenestene og møtene i menigheten der de fungerer som et kirkeorgel, ifølge den ivrige musikanten. I tillegg til å spille på egne arrangementer opptrer de stadig på eldre- og sykehjem og i andre menigheter. De spiller hvert år under julegrantenningen på Torvet og de også fast innslag på julekonsert i Trefoldighetskirken.

– Alt vi spiller, enten det er marsjer, julemusikk, salmer eller konsertstykker har et religiøst innhold. Meningen er at vi skal spre vårt budskap gjennom vår musikk, sier Bråstad.



Konsert

Frelsesarmeens konsert på Sam Eydes plass trakk mange publikummere som i strålende solskinn kunne nyte godt av musikken til Frelsesarmeen. Folk stoppet opp for å lytte, og mange ble værende helt til slutt, noe hornorkesteret visste å sette pris på. Orkesteret spilte både marsjer og salmer og folk sang med på de mest kjente sangene.