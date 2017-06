Disse skal spille i Spillemann på taket

Annonse:

59 personer troppet opp på audition til «Spillemann på taket» for Arendal musikkteater for å komme gjennom nåløyet til store og mindre roller.

Nye og gamle, unge og eldre håpefulle skuespillere møtte fram med friskt mot sist helg, der både hovedroller, småroller og ensemble skulle besettes.

Hovedrollen

– Det er gøy å se at det er så mange flinke lokale skuespillere og sangere som har lyst til å være med i Arendal musikkteaters produksjoner. Det er også gøy at det år etter år dukker opp nye ukjente søkere med høy kvalitet. 25 prosent av de som har gått igjennom nåløyet etter audition er nye, skriver musikkteateret i en pressemelding.

Fredrik Schulze-Krogh, som hadde hovedrollen som Bør Børson i den første oppsetningen til musikkteateret i 2013, var en av dem som møtte fra på audition for å kjempe om hovedrollen som Tevye. Etter sin opptreden foran produsent Leif Gerhard (Liffe) Andersen, regissør Marianne Løge, musikalsk leder Leif Rino-Müller og koreograf Merete Blåka, kunne musikkteateret etter helgens audition kunngjøre at hovedrollen er besatt.

– Fredrik Schulze-Krogh som var med som Bør Børson i Arendal Musikkteaters første oppsetning er tilbake, denne gangen i den mannlige hovedrollen som Tevye, opplyser musikkteateret.

Trenger flere menn

Den kvinnelige hovedrollen som Golde, Tyes kone, har Tamara Kaarup fra Sandøya fått.

– Dette er første gang hun er med i Arendal musikkteaters oppsetninger. I sommer er hun med i Kilden Teaters oppsetning «Terje Vigen – en musikal» i Fjæreheia, melder musikkteateret.

Hittil er 32 plasser på scenen fordelt, og ifølge produsent og regissør er det fortsatt mulighet for dem som ikke meldte seg på i denne omgang, til å bli med i en ny runde senere denne måneden.

– I Spillemann på taket er det et stort antall manneroller og derfor fortsettes jakten for å finne ytterligere seks-åtte gutter og menn i alderen 16 – 60 år som har lyst til å være med i ensemblet som landsbymenn, russiske soldater eller unge gutter. Noen av disse kan med fordel ha lyst og evne til å danse. 21. juni er det en ekstra audition der gutter og menn i denne alderen kan melde seg på, står det i pressemeldingen.

Dette er rollelisten i «Spillemann på taket» per 11. juni

Tevye – Fredrik Schulze-Krogh

Golde – Tamara Kaarup

Tzeitel – Anne Marie Wisløff

Motel – Stephan Hergel

Hodel – Anne Nesland Gundersen

Perchik – Esben Holm Eskelund

Chava – Nora Nyhagen Opsahl

Fyedka – Karl Olav Ramlet

Shprintze – Caroline Julie Jensdatter Helljesen

Bielke – Malin Wikander Ellevold

Yente – Irene Holmstrøm

Lazar Wolf – Einar Møster

Mordcha – Nils Ingebretsen

Mendel – Albert Anderssen

Avram – Kjell Johnsen

Rabbien – Jan Hannestad

Konstabelen – Rune Gullhav

Mormor Tzeitel – Anette Roel Langemyr

Fruma-Sarah – Nina Zachariassen

Ensemble – Gunnar Thomassen

Ensemble – Jøran Simonstad

Ensemble – Thomas Wisløff

Shandel – Gunn Alice Andersen

Ensemble – Gunn Mariann Arnesen

Ensemble – Sanny Aletheia Hammervold

Ensemble – Sissel Irene Hauge Finstad

Ensemble – Janicke Kvist Trulsvik

Ensemble – Cecilie Midttun

Ensemble – Helene Louise Ludvigsen

Ensemble – Dorthe Rasmussen

Ensemble – Janne Elisabeth Langaas