Sørlandsk vinterjazz

Kristiansandsvokalist Hilde Hefte har med seg et knippe sørlandske musikere når hun torsdag kveld inntar scenen i Lille Torungen for Arendals jazzklubb.

Jazzvokalisten er på turné i regi av Sørnorsk jazzsenter, der hun blant annet slipper sin nyeste plate «Quiet Dreams».

– Smakebiter fra den nye platen vil bli å høre på jazzklubbens konsert, står det i en pressemelding fra Jørn Størkson, som både representerer jazzklubben og Sørnorsk jazzsenter her.

Ny plate

Hilde Hefte er i vinden for tiden. I 2015 mottok hun Sørnorsk jazzsenter-prisen, og i 2016 ble hun tildelt kulturprisen i Kristiansand kommune, og med en rykende fersk plate inn i 2017 ligger veien åpen for flere priser og utmerkelser. På konserten blir hun å høre solo, i duo-format med harpe og piano, med fullt band. Bandet er sammensatt av et knippe musikere som alle hører til i landsdelen, og består av Johanna Nousiainen på harpe, Egil Kapstad på piano, Rolf Kristensen på gitar, Ole Kelly Kvamme på bass, Trygve Tambs-Lyche på trommer, Simen Hefte Endresen på lyddesign og henne selv på vokal.

– Repertoaret består av deler av bestillingsverket hun skrev til Tall Ships Races i Kristiansand i 2015 sammen med andre deler av Hildes rikholdige musikalske univers; jazzens standardlåter og hennes egne komposisjoner. Noe av musikken hun presenterer er hentet fra hennes kritiker-roste plate Short Stories som ble utgitt i 2013, melder Størkson.

Vinterjazz

Hilde Hefte er et kjent navn for mange i Arendal, og hun har opptrådt både for jazzklubben og Canal Street ved flere anledninger. Hun har utdanning fra Barratt Due musikkinstitutt med klaver som hovedinstrument og sang som biinstrument, og hun har også en bred teaterbakgrunn og har hatt større roller ved Agder teater. I flere år jobbet hun som lærer ved Agder musikkonservatorium, i dag er hun imidlertid heltidsmusiker på fulltid.

– Vi gleder oss veldig til et gjenhør med Hilde. Denne jazzklubbkonserten foregår dessuten under «Vinterjazz 2017» som er en tidagers landsomfattende markering av jazz i hele landet i regi av Norsk jazzforum for å vise det gode og varierte konserttilbudet jazzklubbene står for året rundt, skriver Størkson.