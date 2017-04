Sørlandets nye humordronning?

Arendalskomiker Therese Alvseike har startet «Stand Up Sørlandet» som et helt nytt kulturtilbud i byen. Nå satser hun alt på å skape et levende humormiljø blant arendalittene.

Er du ute etter en god latter har du nå muligheten. Hver måned inviterer Therese til standupshow med kjente og mindre kjente humorister på scenen på Castelle med mål om å få deg til å le.

– Stand up som sjanger vokser seg stort i Norge, men på Sørlandet har det fram til nå vært ikke-eksisterende. Nå håper jeg at vi kan skape et godt humormiljø også her, sier hun.

Humor for alle

Klubbkveldene som hun kaller det, er allerede godt i gang. Som trekkplaster har hun alltid med seg en kjent komiker, slik som sist fredag da Janne Rønningen sto på plakaten.

– Det var veldig vellykket, folk koste seg og lo godt. I mai kommer Henrik Fladseth som blant annet har vært med på Camp Senkveld, Brille og Sølvrekka, og i juni kommer komiprisvinner Christer Torjussen som nå turnerer med sitt eget show som han har kalt for «drittpappa», han er veldig morsom, forteller Therese.

I tillegg til kjente komikere inviterer hun også andre som kanskje ikke er så kjent.

– Noen er hysterisk morsomme, mens for andre kan det bli litt kleint. Jeg opptrer også selv hver gang, men mest som programleder med humoristisk snert, smiler hun.

Hun understreker at det ikke bare er de «beste» eller de med masse erfaring som får opptre på scenen, også lokale humorister som har lyst til å prøve seg får kan ta mikrofonen.

– Jeg har lyst til at flere skal tørre å stå fram på scenen, og oppfordrer alle som går med en liten komiker i magen om å ta kontakt. Hvis du tror du har noe i deg som er gøy, så ikke vent så lenge som det jeg gjorde, hopp i det, sier hun.

Bevisst valg

30-åringen som til daglig jobber som vernepleier i Arendal kommune kan endelig kan kalle seg for Sørlandets morsomste etter at hun vant en lokal standupkonkurranse der premien var å få stå på scenen på Humorgalla 2017 i Arendal kulturhus.

– Gjennom en lokal konkurranse måtte jeg først gjennom en audition, deretter måtte folk stemme på den de likte best. Jeg var så heldig å få flest stemmer, og fikk opptre sammen med blant andre Sigrid Bonde Tusvik og Cecilie Steinmann Neess, og det var helt fantastisk, forteller hun til Arendals Tidende.

Det er ikke helt tilfeldig at det var akkurat hun som til slutt fikk stå på den store humorscenen. Hun har gjennom hele livet lekt med humor, og for to år siden tok hun et bevisst valg.

– Jeg bestemte meg for å gjøre alvor av drømmen om å bli komiker, og satt meg resolutt på toget til Oslo for oppsøke miljøet på «Latter». Der gikk jeg bort og snakket med de som opptrådte den kvelden, og de ga meg et tips om en klubb som tilbød kurs i Stand up. Nå har jeg både tatt kurs, vunnet en konkurranse og startet eget firma, smiler hun, og legger til:

– Jeg vil gjerne være den nye humordronningen på Sørlandet. Vi har Rune Andersen fra før, men ingen kvinnelige komikere. Jeg skal gi alt for å få dronningstatusen i havn, forsikrer hun.

Digger Dizzi Tunes

Humor har alltid vært viktig for Therese, og hun bruker det i de fleste sammenhenger, både privat og på jobb.

– Det er mange som sier at jeg er helt lik utenfor scenen som på scenen. Jeg bruker humor, selvironi og en smule sarkasme hele tiden. Jeg tuller og tøyser mye og vrir det meste til noe humoristisk. Jeg har vært en klovn helt siden jeg var liten, forteller komikeren.

Allerede som fireåring var hun stor fan av Dizzie Tunes og kunne alle sangene utenat, oghun fortsatte å digge de gamle gutta også da hun ble tenåring.

– Mens andre hadde plakater av Back Street Boys hadde jeg plakater av Dizzie, en gjeng med gamle mannfolk, sier hun og ler trillende.

Hun innrømmer at hun fortsatt er stor fan, og da det var et tributeshow for Dizzie Tunes i kulturhuset i 2015 snek hun seg bak scenen for å hilse på en av sine store helter, Tor Erik Gunstrøm.

– Han var den eneste av den originale besetningen som var med, og jeg snek meg bak for å få hilse på min store helt. Det virket sikkert litt rart at ei jente i tjueåra er besatt av den gamle gjengen, men de har formet meg veldig mye, de er noen av de morsomste jeg vet om, sier hun.

Morsom

Etter at hun bestemte seg for å satse som stand up-komiker i 2015 har hun ikke lagt på latsiden. Hun innrømmer at det gikk litt tregt i starten, men nå farter hun land og strand rundt og holder egne show.

– Det løsnet etter at jeg deltok på «Stand up Deluxe festival» i Oslo i fjor. I en alder av 30 år tenkte jeg at det var ingen tid å miste og bestemte meg for å kjøre på. Nå har jeg kommet inn i et miljø der jeg har fått et godt kontaktnettverk som igjen har ført til at jeg har fått flere jobber. Jeg har gjort stand up i både Bergen, Oslo og Sandefjord i tillegg til en del firmajobber her hjemme, sier hun med et fornøyd smil rundt munnen.

Når du skal være morsom på scenen betyr responsen fra publikum alt. Foreløpig er hun godt fornøyd med tilbakemeldingene.

– Jeg føler at folk liker det jeg gjør og jeg får stort sett publikum til å le. Hvis de ikke ler så har jeg bare lyst til å grave meg ned, men foreløpig har responsen vært overveldende bra, sier hun.



Drømmer om TV-show

Hvis hun skal tenke stort på fremtiden drømmer hun om å bli så flink at hun kan stå på de store humorscenene, som for eksempel «Latter» i Oslo, noe hun er fast bestemt på å få til.

– Men den aller største drømmen er å være med på et humorprogram på TV der jeg kan få utfoldet meg ordentlig. Foreløpig er jeg som et isfjell der du bare ser ti prosent, resten er fortsatt under vann, men bare vent, sier hun med glimt i øyet.

Som et mål på veien mot de store drømmene har hun trappet ned på jobben for å få mest mulig tid til å jobbe med å lage nye show gjennom «Stand up Sørlandet». Hun føler hun har fått en god start i Arendal, og jobber målrettet mot resten av Sørlandet. Hun har stor tro på at gode stand up-show vil falle i smak i landsdelen.

– Det er en fin måte å samle venner og kjente på, og det er litt mer klasse over denne typen å gå på byen for å feste. Jeg anbefaler alle å ta turen innom et show, det er veldig stas og folk har det veldig gøy, sier hun.