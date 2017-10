Sørgelige sanger ble taklet med jodling og humor

Annonse:

Onsdag kveld gjestet Benny Borg Arendal kulturhus.

Den 72 år gamle sangeren, gitaristen, komponisten, tekstforfatteren og revyskuespilleren begynte å lage musikk som 13-åring og har ikke gitt seg enda. Forestillingen blir solgt inn med et løfte om at publikum får høre hele historien og alle låtene. Skulle alle sangene Borg har medvirket på blitt tatt med i forestillingen, ville den nok vart enda, men publikum fikk høre et utvalg av karrieren hans akkompagnert av historien som følger med.

– For flaut

Borg startet forestillingen med de første linjene fra Morgan Kane.

«Født i 1855 ved Santa Fe

Knuste vogntog var det første han fikk se.

Kastet inn i verdens harde virkelighet,

der en guttesjel blir dømt til ensomhet.»

Hvorpå publikum svarte: «Benny Borg, var hans navn»

Slik ville imidlertid ikke den vante scenemannen ha det.

– Jeg tenkte først å starte forestillingen sånn, men så syns jeg det var så fryktelig flaut at jeg tok det ut, lo han.

13-72

Deretter fikk publikum stifte bekjentskap med starten på hans sangerkarriere og sangen «I love you because I’m blind» som han knotet sammen da han var 13 år.

– Gjennombruddet kom først mange år senere, da mange var litt irriterte på at den første sangen som toppet programmet Norsktoppen var skrevet av en svenske, fortalte han og leverte deretter klassikeren «Balladen om Morgan Kane».

Publikum fikk også stifte bekjentskap med hans låtskriverkarriere og både «En spennende dag for Josefine» som Inger Lise Rypdal har gjort udødelig, og «I love norwegian country» sto på menyen.

At Borg har sunget og skrevet mange triste sanger er ingen hemmelighet. Den aller tristeste av dem alle spøkte han selv med at er låta «Skillinskrise» som angivelig har 57 vers om død og elendighet. Den låta var så trist at han fikk publikum med seg på å stokke den opp med et jodlevers avsluttet av et rungende koko. Det lokket frem smil og latter hos publikum, noe som kanskje var nødvendig før kjente låter som «Den store dagen» og «God morgen, min kjære» ble presentert.