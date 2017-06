Sommerslipp med fest og musikk

Annonse:

På privat initiativ inviterer arendalsguttene August Litangen og Øyvind Gundersen til sommerslipp i Bankgården for venner, venners venner og alle som har lyst til å oppleve god stemning og konsert, fredag kveld.

De to arrangørene dekker opp til musikalsk fest både for ungdommer og den mer voksne garde. Med arendals egen popprinsesse Raylee og den prisvinnende Dj. RE.NO på scenen åpner de bankdørene også for 18-åringene denne kvelden.

Sommerferie

– 18-åringene har lenge etterspurt steder de kan gå ut på i Arendal, nå tar vi dem på alvor og åpner dørene også for dem, sier Øyvind (25)og August (22) ivrig idet vi møter de to sammen med artisten Raylee i Bankgården, som nå har fått navnet Banken Scene.

Det hele starta med at de snakket med noen felle venner som kommer hjem til Arendal på denne tiden av året.

– Det er starten på sommerferien, og vi fikk en ide om at vi skulle arrangere en fest for venner og venners venner. Det endte opp med at vi likegodt booket Banken scene, to kjempegode artister og lager en fest for hele Arendal. Vi har kalt arrangementet for sommerslipp fordi det er starten på sommeren, forteller August.

Fornøyde

Etter en lengre tids planlegging i samarbeid med Banken Scene er arrangørene stolte over å ha fått både Raylee og Dj. RE.NO til å opptre.

– Dj. RE.NO er veldig kjent i utlandet, særlig på Ibiza. Han har vunnet VM i Dj og ble blant annet kåret til «Resident Djs of the year». Han har spilt på eventer sammen med de største produsentene i verden, og det er veldig stort at han vil komme til Arendal og spille for oss, sier de to arrangørene.

Øyvind og August håper at arrangementet kan trekke både unge og voksne, og de ser for seg at foreldre kan blir med 18-åringene på fest.

– Vi ser for oss at ungdommen kan hoppe og danse på dansegulvet mens de voksne kan trekke seg litt tilbake i vinkroken der det er litt roligere. Det er veldig hyggelig hvis unge og eldre kan kose seg sammen, sier de.

Lokal stjerne

For de to arrangørene var Raylee et naturlig valg, både fordi hun er en av Arendals mest profilerte artister, men også fordi hun passer godt inn i konseptet.

– Hun er jo blitt rikskjendis, hun er enormt dyktig og kanskje Arendals største artist. Musikken hennes passer ekstremt bra til et sånt event, mener de to.

At Øyvind i tillegg er kjæresten til tromøyartisten har kanskje også bidratt til ekstra velvilje fra Raylee. Artisten fra Tromøy stiller imidlertid ikke opp med stort band og lysshow. Om været blir fint satser arrangørene på å starten konserten i bakgården der hun skal spille akustisk sammen med gitarist Preben Kobro.

– Det blir veldig stemningsfullt. Kvelden starter rolig med grilling i bakgården før Raylee skal opptre. Til slutt blir det full fest på dansegulvet der Dj. RE.NO spiller kul musikk for ungdommene. Vi håper det blir stinn brakke, sier August.

Aktiv

Raylee gleder seg veldig til å opptre, og hun berømmer innsatsen til de to arrangørene.

– Det er et veldig kult opplegg, og særlig siden de åpner dørene for 18-åringene også. De har jo nesten ingen steder å gå ellers, og da er det flott at noen tar litt ansvar, sier hun fornøyd.

Artisten er svært aktiv og jobber kontinuerlig med å fremme egen karriere. Hver måned reiser hun til Malmø i Sverige for å skrive låter sammen med artister fra hele verden.

– Det er utrolig lærerikt og veldig morsomt. På fredagens konsert kommer jeg nok til å spille flere av mine egne låter, forteller hun.

I tillegg til å opptre på konserter og jobbe med låtskriving holder hun også på med innspilling til et nytt TV-program som skal gå fra høsten. Hun er nemlig en av deltakerne i realityserien «Kjendisrestauranten», der hun sammen med Jenny Jensen, charter Svein og Eilev Bjerkerud skal vise fram sine kokkeferdigheter.

– Det blir veldig morsomt. Vi er noen der som ikke kan lage mat i det hele tatt og jeg er skikkelig dårlig på kjøkkenet blant annet. Jeg kan love at det blir underholdende, sier hun med et lurt glimt.



Skoleavslutning

Det er imidlertid ikke bare på fredagen byens 18-åringer har mulighet til å gå på byen og feire skoleavslutningen. Dagen etter arrangerer Arendal Rock klubb i samarbeid med Munkebusiness, Rockebandet Ændal og Bankgården konserten «School’s out for summer», også denne kvelden med 18-års grense. Her blir det mye rock med lokale helter på scenen.

– Lokalsatirikerne i Rockebandet Ændal, sørlandsrapperne i Folkefiender med Karsten Marcussen fra Arendal og Kristian Kristiansen fra Søgne og de lokale trashmetallgutta i Vorbid skal sørge for å holde stemningen opp gjennom hele kvelden, melder arrangørene.