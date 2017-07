Sommerkonsert i Bakgården

Annonse:

Ine Hoems stemme treffer deg rett i hjertet, skriver arrangøren.

Onsdag kveld inntar vokalist Ine Hoem bakgårdsscenen på Tyholmen. Hun har med seg Julie Falkevik Tungevåg på tangenter, Trygve Fiske på bass og Marius Simonsen på trommer.

Hoems musikk henter elementer fra pop og jazz.

– Det kritikerroste albumet «Angerville» med singelen «This Year» ble sluppet vinteren 2015, og fikk mye radiotid. Låten er også plukket opp og brukt i den amerikanske TV-serien «Degrassi.», opplyser arrangør Frank Kvarstein som styrer konsertene i Bakgården på vegne av Arendal kommune.

“Moonbird” er Hoems nyeste album. Det ble sluppet i februar i år.

– Med «Moonbird» gjør Ine Hoem et dypdykk i en mørk eventyrlig verden, der referanser som Kate Bush og Lykke Li gjør seg gjeldende. Albumet berører spørsmål rundt identitet, hvem man er, og hvem man vil være i en verden som stadig krever mer av enkeltmennesket.

Hoems far er dikteren Edvard Hoem, sangeren forteller selv at det har hatt mye å si for hennes karriere.

– Jeg har sett han jobbe igjennom oppturer og nedturer, alltid kompromissløs med tydelige visjoner. Jeg tror jeg har arvet mye fra han i måten å jobbe på.