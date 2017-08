Kommunal godvilje for nytt konsertkonsept

Annonse:

Hver uke gjennom hele sommeren har publikum kunnet nyte konserter på Poppes plass. Til fredag går siste konsert av stabelen med sommershowet «På grensen til allsang – med tilløp til dans».

Ifølge primus motor og initiativtaker Marianne Kalleberg, innehaver av restauranten Madam Reiersen, har konsertkonseptet “Sommer på Poppes” bidratt stort til å skape liv i sentrum, tross mye skiftende vær.

Voksent tilbud

Hver torsdag i tillegg til noen onsdager, fredager og søndager gjennom hele sommeren har det blitt arrangert konserter på Poppes plass, kun en gang har de avlyst på grunn av været.

– Det var da vi skulle ha «På grensen til allsang» i utgangspunktet. Da regnet det så mye at vi valgte å flytte konserten til fredag 11. august, som blir den siste konserten som den niende i rekken, forteller Kalleberg til Arendals Tidende.

På spørsmål om hvordan sommeren på Poppes har vært svarer restauranteieren at hun er veldig fornøyd. På tross av ustabilt vær og vind har det vært godt fremmøte på de fleste konsertene.

– Det vi ser er at tilbudet appellerer til godt voksne som har fått et ekstra hyggelig tilskudd til å komme seg ut på byen en tur. Vi føler veldig på at vi er med på å gjøre noe positivt i byen, og vi har også dialog med kollegaer på Langbryggen som syns det er hyggelig med ekstra liv i Pollen, sier Kalleberg fornøyd.

På scenen har det stått et knippe varierte artister som blant andre Solveig Andersen og Easton Davis, Fatal, Reidar Larsen, Trond Slyngstad og Jørn Hoel for å nevne noen.

– Vi er fornøyd med bookingen, og vi har fått gode tilbakemeldinger fra publikum. På en solskinnsdag er dette gode penger i kassa for alle oss som driver i bransjen, sier hun.

Mye regn

Hun legger ikke skjul på at været betyr mye for restaurantbransjen, mange velger å holde seg hjemme i sofaen hvis det høljer ute.

– Det har vært ekstra vanskelig denne sommeren med så mye skriftende vær. Vi føler i grunnen ikke at vi har hatt noen topper bortsett fra Canal Street og Ta sjansen, da var det kjempebra, og spesielt under festivalen var det fantastisk, sier hun.

– Da Jørn Hoel spilte var det cirka 500 mennesker på plassen har ute, vi hadde forventet kanskje enda mer da Reidar Larsen skulle spille, men på grunn av regnvær var det kun 150 som trosset været for å få med seg konserten.

Kommunal godvilje

Sist uke sto rockebandet Plumbo på scenen som den åttende artisten i rekken gjennom konseptet «Sommer på Poppes». Publikum stimlet foran scenen og digget musikken i ekte festivalstil. Det sydet av god stemning denne augustkvelden i en lett blanding mellom de helt unge og godt voksne mennesker med godt humør. På det inngjerdete området på Poppes plass kunne du ta med deg drikke fra restaurant til restaurant i takt til musikken fra scenen.

– Vi har bare blitt møtt med positiv oppfølging fra kommunes side når det gjelder å lukke plassen og ha skjenking i fellesskap med Fiskebrygga, Strand Kafé og Mør. Jeg tror kanskje Pollenkonserten til Canal Street i fjor bidro til å bryte en barriere når det kommer til inngjerding og skjenking, og vi ser at det fungerer veldig bra. Kommunen er på tilbudssiden, og det setter vi veldig stor pris på, sier hun.

Til fredag går TT-band på scenen med sommershowet «På grensen til allsang – med tilløp til dans». Sammen med musikalske gjester skal de fremføre melodier folk flest kjenner igjen. Her kan du i tillegg få bruk for rockefoten og kaste deg ut i dansen i sommernatten.

– Sommershowet har vært gjort på Poppes plass med stor suksess tidligere. Arendalsbandet har mange fans, og vi håper på godt besøk på denne avslutningskvelden, sier Kalleberg med et smil.