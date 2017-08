Sole og Fridas store dag som juniorjournalister

Annonse:

JUNIORJOURNALISTER: Sole Eker og Frida Møller Thorsen er juniorjournalister for avisa Aftenposten junior. Om tirsdag bidro de til et forrykende show i Arendal kulturhus.

Aftenpostens juniorjournalister Frida Møller Thorsen (10) og Sole Eker (13) fra Arendal bidro til å lage et forrykende show i kulturhuset under Arendalsuka, tirsdag kveld.

Når Aftenpostens junioravis fyller fem går det ikke upåaktet hen. Redaksjonen inviterte til feststemt jubileumsshow der publikum fikk møte avisas faste spaltister, juniorjournalister, spennende dyr, underholdende kakebaking samt delta på spørretime og være vitne til at Lilli (10) skulle prøve å lage verdens lengste slim, ledet av programleder og fysiker Andreas Wahl.

Intervjuet statsministeren

Junioravisa har blitt et populært tilskudd for den yngre garde, og kulturhuset fyltes fort opp av forventningsfulle barn som gledet seg til å se noen av sine favorittspaltister. Sole og Frida, som begge går på Steinerskolen i Arendal, ble presentert som kveldens juniorjournalister, og bidro med stort og smått på scenen. Tidligere på dagen hadde de to intervjuet statsminister Erna Solberg fra Høyre, og han som vi bli statsminister; Jonas Gahr Støre fra Arbeiderpartiet. Deler av innslaget ble vist under showet, der blant annet Frida fastslo at Jonas avbrøt veldig mye under partilederdebatten.

– Har du blitt frekk, spurte hun Jonas, som kunne medgi at han kanskje hadde blitt litt frekkere ja.

De to arendalittene innrømmet at de var litt nervøse før de skulle treffe de to politikerne.

– De er jo veldig viktige, og vi var litt nervøse. Dagen før så øvde vi på spørsmålene, og jeg sovnet ikke før klokka tolv på natta, fortalte Sole.

– Sa de noe smart, spurte programlederen.

– Nei!, kom det kontant fra begge.

– Det vil si at vi husker ikke så mye av hva de sa, så jeg vet egentlig ikke om de sa noe smart, supplerte Frida, og høstet både latter og applaus fra salen.

Kakebakere

Underveis i showet fikk publikum bli bedre kjent med de to juniorjournalistene. I tillegg til å stille nysgjerrige spørsmål, bidro de blant annet til en noe annerledes kakebaking sammen med avisas matekspert Margit Vea, som er kjent for å trylle fram barnevennlige matoppskrifter som barn i alle aldre kan mestre.

– Hva er din favorittkake, spurte juniorjournalistene.

– Hmmm… det må være sjokoladekake med mandler, svarte mateksperten.

To bord med kakeingredienser ble trillet inn, og tiden var inne for å lage yndlingskaka til Margit, men med kun to bord og tre kakebakere skulle det ikke bli så enkelt likevel. Programleder Andreas visste råd, og bad Sole stå bak Margit og være hennes armer. Til store lattersalver fra publikum ble der servert en morsom forestilling der Margit sto med hendene på ryggen, mens Soles hender jobbet istedet for hennes. Frida fikk stå alene ved sitt bord, og forskjellen mellom de uvørne hendene til Sole mot hennes mer nøyaktige bakemål resulterte i en ellevill bakekonkurranse mellom de to, og både små og store publikummere elsket det ifølge responsen fra salen.

Verdensrekord i slim

Underveis i forestillingen fikk publikum møte Lilli Viola Hagen (10) som er kjent for å lage slim. Hun har selv laget sin egen oppskrift, som naturligvis er hemmelig. Til tross for flere forsøk på å få henne til å røpe de hemmelige ingrediensene lot hun seg ikke overtale. Derimot skulle hun denne kvelden forsøke å sette rekord i å lage verdens lengste slim, på over ni meter. Juniorjournalistene fulgte nøye med på prosessen bak scenen, og da hun til slutt var ferdig satt hun verdensrekord med god margin.

Skjeggagam

De to dyrlegene Ola Brynildsrud og Michaela Modig inntok scenen med tre hvite isoporkasser med spørsmålstegn på.

– Oppi disse kassene er det noe som var forbudt i går, men lovlig i dag, sa de hemmelighetsfullt, og ba publikum om å gjette.

Etter noen mislykkede forsøk kunne de fortelle at 15. august er dagen det er blitt lov å holde reptiler i Norge.

– Ikke alle typer reptiler, men slik som skilpadder, øgler og slanger er nå lov til å holde som kjæledyr. Krokodiller er ikke lov, sa de og presenterte i tur og orden en skjeggagam-øgle, en kongepytonslange og en skilpadde.

De to juniorjournalistene fikk holde og kjæle med de tre reptilene, og de var enige om at selv om kongekobraen er ufarlig, så var den også litt skummel.

– Jeg likte skilpadda veldig godt, en sånn har jeg lyst på, sa Frida fornøyd etter showet.

– Er dyr smartere enn mennesker?

I spørretimen ble det stilt spørsmål fra salen der fysiker Andreas, matekspert Margit og dyrlege Ola måtte svare på om de tror det finnes liv på andre planter, hvordan håret på hodet vokser, hva slags mat som er det sunneste i verden og om det finnes dyr som er smartere enn mennesker. Helt til slutt var fysiker Andreas Wahl klar for å vise et at triksene sine for publikum. I en stor dunk kastet han alt slimet som Lilly hadde laget og blandet det med flytende luft i minus 196 grader. Det medførte til en kritthvit frostrøyk som la seg rundt dunken. Så kom han inn med en ny dunk, denne gang med kokende vann.

– Nå må jeg be alle på første rad om å flytte seg, for her kan det bli både smell og slimrester som spruter og kan treffe dere, advarte han før han helte over det kokende vannet.

Med et kraftig brak eksploderte tønna med slim som et fyrverkeri og røykla hele sceneområdet til stor jubel fra salen som en avslutning på showet i kulturhuset.

Ble “headhuntet”

Sole og Frida kunne lettet se tilbake på en begivenhetsrik og spennende dag. Som juniorjournalister har de snakket med kjente personer og deltatt på flere spennende oppdrag fra Aftenposten junior. Sole er med for andre gang, mens Fride er med for aller første gang.

– I fjor var det fire stykker fra skolen som skulle trekkes ut til å være juniorjournalist, og jeg ble en av dem. Heldigvis fikk jeg være med i år også, og jeg håper jeg kan bli med til neste år også, det er veldig morsomt, fortalte han etter showet.

Frida ble «headhuntet» til jobben som journalist for kun få uker siden.

– Mammaen til Sole kjenner min mamma, og da Aftenposten sa at de trengte en journalist til, så tipset hun om meg. De ringte og snakket med pappa, og jeg måtte snakke med de på facetime for at de skulle se om jeg passet. De likte meg, og så fikk jeg jobben. Det har vært veldig gøy, sa hun gledesstrålende.

Da de skulle intervjue Erna Solberg og Jonas Gahr Støre tidligere på dagen var de veldig nervøse. Det er ikke hver dag de får stille spørsmål til så viktige personer.

– Vi har heldigvis fått hjelp til å lage spørsmålene. Det var litt skummelt men gøy også. Jeg intervjuet Jonas i fjor også og visste at han var grei, fortalte Sole.

På spørsmål om de selv så partilederdebatten på TV mandag kveld, rister de på hodet.

– Nei vi så ikke den, men «sjefene» våre fortalte oss hvordan det hadde vært sånn at vi visste litt om det før vi møtte dem, kunne de fortelle.

Selv om det var gøy å intervjue politikerne, er de begge enige om at det aller gøyeste var kveldens show. Nå håper de at de får sjansen til å være journalister til neste år også.

– Vi krysser fingrene for at vi får lov til å være med igjen, det har en kjempefin dag for oss, sa de før de løp av gåre for å smake på kaka de bakte under forestillingen.

