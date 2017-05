Slipper en ny låt hver uke, snart har de et helt album

Annonse:

Hver tirsdag i hele mai har Mañana Mango sluppet en ny låt. Visepopgruppa har både vunnet Canal Streets talentscene og spilt på hovedscenen under festivalen. Nå drømmer de om å spille konsert med Kringkastingsorkestret i ryggen.

Trine Pernille Høst fra Tromøy er en av de tre jentene som utgjør bandet. Nå er hun spent på om folk vil høre på låtene deres, som har bitt gitt ut en og en, hver tirsdag gjennom hele mai.

Musikklærer

– Vi har spilt inn fem sanger, og vi har valgt å gi ut en og en låt som egne singelslipp via strømmetjenestene. Til slutt samles låtene til en EP. Tirsdag denne uka kommer den siste låta ut, nå kan hele verden lytte på musikken våres, forteller Trine Pernille fornøyd til Arendals Tidende i en telefonsamtale.

Hun bor i Bergen der hun går på lærerhøgskolen. Hun har blant annet vært gjennom musikklærerutdannelsen og er ferdig utdannet musikklærer.

– Alle vi tre som er med i bandet er ferdig utdannet musikklærere, det var slik vi traff hverandre for fem år siden, sier hun.

Gitarvenninnene

Alle de tre studievenninnene spiller gitar og synger og kaller seg gjerne for gitarvenninnene. Tekstene bærer mye preg av humor, men også litt alvor. Budskapssangen «Klippen» er den mest alvorlige låta ut av de fem som de nå har gitt ut.

– Den handler om kjærlighet, men på en litt annen måte. Vi synger om den tøffe kjærligheten der man holder sammen gjennom veldig godt og vond, den handler egentlig om våre mødre og fedre som man etterhvert også forstår også er mennesker. I siste vers kommer det fram at de egentlig er våres klipper, beskriver hun.

De har også en mer fjasete side, noe som kommer fram i låta A4 som handler om studentlivet, eller livet generelt i følge Trine Pernille.

– Det handler om prestasjon, det å føle at alle andre får til så mye og at livene på Facebook er så innmari perfekt for andre, men innerst inne skjønner vi jo at det ikke er så perfekt likevel. Budskapet er at vi ikke vil leve et A4 liv, men et liv med mye humor, sier hun.

Norske tekster

Trine Pernille har alltid vært glad i å synge og spille gitar. Helt fra hun var liten har hun opptrådt for familien og på private arrangement. At hun en dag skulle gi ut egen musikk var en uoppnåelig drøm trodde hun, nå har hun imidlertid bevist at drømmer kan bli sanne.

– Da jeg begynte på lærerskolen for fem år siden så jeg ikke for meg dette. Der traff jeg Emilie Marlow fra Bærum og Katrine Ness fra Etne, og vi fant hverandre fort, sier hun.

De tre jentene begynte å spille og synge sammen som et hobbyprosjekt, og de skrev både melodier og tekster selv. Fra begynnelsen skrev de både på engelsk og norsk, men fant etterhvert ut at det det var norske tekster som funket best for dem. Etter å ha spilt på en jam i Bergen der de presenterte en av låtene, fikk de enda mer motivasjon til å fortsette.

– Vi ble veldig godt tatt i mot og fikk masse gode tilbakemeldinger, det ga oss tro på at vi hadde noe å fare med, sier tromøyjenta.

Spilte på Canal Street

For et par år siden bestemte jentene seg for å ta en tur til Arendal. Trine Pernille jobbet på gjestebrygga med å hjelpe båtfolket med alt fra fortøyning og andre småting.

– Jeg spurte sjefen min om vi kunne ha en liten bryggekonsert, og det fikk vi lov til. Blant publikum var Thomas Larsen, sjefen for talentscenen i Canal Street, og han ble rett og slett litt sur over at vi ikke hadde meldt oss på talentkonkurransen. Påmeldingsfristen var gått ut, men han klarte likevel å få oss med, og så vant vi, forteller hun fornøyd.

En del av premien var å få spille på festivalens hovedscene, og i 2016 opptrådte Mañana Mango på storscenen, før Susanne Sundfør.

– Det var en stor opplevelse og veldig gøy, selv om vi nok føler oss mest komfortable på litt mindre intime scener, sier hun.

Store og små drømmer

Ifølge tromøyjenta startet eventyret i Arendal, og det er også her de har spilt på de største scenene. Etter opptredenen på Canal Street i fjor har det balla seg på for trioen med flere spilleoppdrag, og ikke minst en hektisk tid i studio. I utgangspunktet hadde ikke trioen noen store visjoner, målet var i grunnen bare å få spille inn noen av sangene de har laget.

– Vi har oppnådd det målet, og det er veldig gøy. Ekstra moro er det at det er flere radiokanaler har spilt låtene våres i løpet av denne måneden, blant annet NRK P1, sier hun stolt.

Selv om de ikke har staket ut fremtiden ennå, har de likevel en stor drøm som de håper å få oppfylt en dag.

– Bandet sin store drøm er å få spille med KORK (Kringkastingsorkesteret) i ryggen, det hadde vært kult, sier hun.

– Har du noen personlige drømmer om fremtiden?

– Jeg tørr nesten ikke å drømme, først må jeg bli ferdig med lærerhøgskolen. Men jeg drømmer om å kunne drive med musikk på fulltid, og leve av det, om det blir med Mañana Mango vet jeg ikke. Jeg har også alltid hatt lyst til å være løsningen i et kryssordblad, og jeg hadde heller ikke sagt nei til en Spellemannspris, men så stort tørr jeg ikke drømme en gang, sier den blide tromøyjenta avslutningsvis.