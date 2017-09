Annonse:

Innsatte og løslatte fanger fra Bastøy Fengsel har dannet bannet «Skyldig som faen». Lørdag kveld bryter de seg inn på Barrique for å spille konsert for Arendal bluesklubb.

Bandet ble etablert i 2011 og har naturlig nok en varierende besetning med tanke på at mange av bandmedlemmene er innsatte fanger i fengsel, eller nylig sluppet ut.

Fengslende

Siden oppstarten har de spilt over 100 spillejobber hvorav de fleste er utenfor fengselet. De har blant annet hatt spilleoppdrag med livekonsert fra Bastøy Kirke for Bluesasylet på NRK P2 sammen med Knut Reiersrud, de har spilt konsert for 500 gjester i den britiske ambassaden i Oslo på Dronning Elisabeths bursdag og hatt konsert for de russiske jentene i Pussy Riot på Blueshuset. Nå er altså turen kommet til Arendal, der de i regi av bluesklubben skal sørge for fengslende musikalsk underholdning.

Dokumentarfilm

Bandet spiller en blanding av røff Chicago-blues og rock samt egenproduserte låter. De har spilt på en rekke bluesklubber og festivaler som blant annet Notodden Bluesfestival, Hagan Musikkfestival, Prison Stage på Eidsfossfestivalen og Piratfestivalen for å nevne noen.

– Dagens besetning, som har bodd og øvd sammen på Blueshuset i en relativt lang periode, er antagelig den beste utgaven av Skyldig som faen siden oppstart. Tre av medlemmene i bandet var deltagere på Little Stevens Blues School 2017 og denne høsten starter NRK Østafjells forberedelsene til en dokumentarfilm om Blues Factory AS hvor blant annet Skyldig som faen og medlemmene som deltok på Little Stevens Blues School 2017 har en sentral rolle, melder Arendal bluesklubb i en pressemelding.